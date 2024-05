Muere el rapero Rylo Huncho: Se disparó mientras hacía un en vivo

Este viernes 18 de mayo de 2024, la joven promesa del rap, Raleigh Freeman III, conocido popularmente como Rylo Hunch murió de manera accidental mientras realizaba un en vivo para sus redes sociales, así lo reportó The Direct.

El estadounidense de 17 años de edad, jugaba a dispararse con un arma de fuego colocándose el cañón en la cabeza y de repente se observa como acciona el detonador y desaparece de la toma de la escena frente a los ojos de miles de internautas que veían su transmisión en video por medio de TikTok.

Rylo Huncho fue trasladado con urgencia desde Parker Riddick/Cypress Manor en Suffolk, Virginia, hasta el Hospital General Sentara Norfolk, pero en el centro asistencial nada pudieron hacer los médicos por salvarle la vida pues ya el músico no tenía signos vitales y fue declarado muerto.

A pesar de que se dice que fue un accidente, se adelanta una investigación para determinar qué fue lo que realmente paso. Según 20 Minutos, incluso su familia deja en el aire si se trató de un contratiempo o fue algo intencionado.

“Hola, mi tía perdió recientemente a su hijo de 17 años por una herida de bala auto infligida en la cabeza. ¡Era su único hijo! Era madre soltera, pero cuidaba de su hijo lo mejor que podía. El disparo accidental fue la causa de su muerte; todavía estamos tratando de descubrir por qué. Pero cualquier cosa puede ayudarla en este momento”, se lee en la publicación de GoFundMe.

Las reacciones ante la situación en las distintas redes sociales no se hicieron esperar, seguidores del joven cantante expresaron su incredulidad, y manifestaron toda su solidaridad con la familia.

“Recibir un texto diciendo que falleció es desgarrador y escuchar las cosas malas que todos están diciendo sobre Rylo es tan incorrecto en todos los niveles, por favor, Dios, dale a su madre la fuerza para lidiar con el dolor devastador que está sintiendo”, publicó en Facebook, Twin Porter colaborador de Rylo en una producción, según El Colombiano.

De acuerdo con The Direct, la noche del domingo 19 de mayo se llevó a cabo un homenaje a la luz de las velas en honor a la vida de Raleigh Freeman III, mientras amigos y familiares se reunían con consuelo para orar y recordar al talentoso joven.

Kara Dorsey, una educadora que conoció a Rylo Huncho y su familia, publicó en línea sobre la muerte del adolescente y escribió que alentó a sus alumnos a “honrar el legado de su amigo” y “avanzar hasta el día de la graduación y continuar cumpliendo sus objetivos”.

“Traté de animarlos a honrar el legado de su amigo y a seguir siendo los jóvenes reflexivos y educados que habían sido en mi única interacción con ellos… para seguir adelante hasta el día de la graduación y seguir cumpliendo sus objetivos. Les dije que “Si bien esto no aliviará su dolor ni lo traerá de regreso, lo honrará y traerá alegría a su afligida familia durante este tiempo”.

Ella recordó su triste familiaridad con la tragedia trabajando como educadora, y afirmó que “hace poco aprendí que nunca hay nada “correcto” que decir” en estas situaciones.

“Hace poco aprendí que nunca hay nada ‘correcto’ que decirle a alguien cuando ha perdido a un ser querido, así que les recordé que ser fuerte no significa no llorar y que siempre son bienvenidos en mi aula si necesitan un espacio tranquilo o alguien con quien hablar. En su nombre, espero solicitar su ayuda también. Si puedes donar, por favor hazlo, y si no puedes, por favor comparte”.