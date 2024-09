Muere el rapero Fatman Scoop: Estas fueron sus últimas palabras

El rapero Fatman Scoop le dijo nueve palabras finales a un DJ después de que se desplomara en el escenario en un concierto en Connecticut y luego muriera, según NBC Connecticut.

DJ Bink-B, quien estaba actuando con Fatman Scoop, de 53 años, en el concierto del 30 de agosto, le dijo a NBC Connecticut lo que el rapero dijo después de desplomarse en el escenario.

“Me miró y me dijo algo como ‘Bink. Mantén la música encendida. Mantén la música encendida’. Así de mucho le gustaba entretener a la gente”, dijo DJ Bink-B a la estación de televisión, que informó que Scoop, que nació como Isaac Freeman III, reaccionó después del colapso, que ocurrió fuera de la vista de la audiencia, según The New York Post.

El Post también informó que Scoop recibió compresiones en el pecho mientras otros artistas dirigían a la audiencia en oración antes de que Scoop fuera llevado a un hospital, donde se anunció su muerte al día siguiente.

Según UK Mirror, un video muestra que las últimas palabras de Fatman Scoop antes de desplomarse en el escenario y hablar con el DJ fueron: “¡Le dije a Hamden que hiciera algo de ruido!”. Luego agregó: “Si viniste a la fiesta, haz algo de ruido”.

El sitio informó que el rapero parecía arrastrar las palabras y estaba sin aliento. Luego “se desplomó en el escenario y dejó caer su micrófono al suelo”, informó el sitio. No se ha anunciado la causa de la muerte, según varios informes.

Fatman Scoop estaba “teniendo un gran espectáculo” justo antes de desplomarse, dicen los informes

“Estaba dando un gran espectáculo. Tuve que ser el DJ de su espectáculo mientras él corría y saltaba por el escenario”, dijo DJ Bink-B a NBC Connecticut.

Añadió: “Se estaba preparando para decirme cuál sería la siguiente canción y se desplomó”.

“Era único. No hay nadie como él. Nadie lo hace como él”, dijo DJ Bink-B, de New Haven, a NBC Connecticut.

Añadió a la cadena de televisión: “Falleció haciendo exactamente lo que amaba hacer: entretener a la multitud. Dedicándose por completo a entretener a la multitud”.

La última publicación de Fatman Scoop en Instagram fue un video musical. “DÉJENLO SALIR AHORA, ENLACE EN MI BIOGRAFÍA ft.”, escribió.

La familia de Fatman Scoop confirmó su muerte y lo calificó de “legendario”

La muerte de Fatman Scoop fue confirmada por su familia en su página oficial de Instagram.

En un mensaje publicado el 31 de agosto en la página oficial de Instagram de Fatman Scoop, su familia escribió: “Con profunda tristeza y gran pesar compartimos la noticia del fallecimiento del legendario e icónico Fatman Scoop”.

El mánager de gira de Fatman Scoop, Birch Michael, también confirmó la muerte del rapero en una publicación de Facebook. “Con el mayor pesar de mi corazón anuncio el fallecimiento de Isaac Freeman III, conocido profesionalmente como Fatman Scoop. Me enseñaste a ser el hombre que soy hoy”, escribió. “Te amo Scoop, muchas gracias por todo lo que me diste. Descansa en paz”.

Según un video obtenido por TMZ, el rapero, cuyo verdadero nombre era Isaac Freeman, se desmayó en el escenario del Town Center Park en Hamden, Connecticut. La causa de la muerte no fue revelada.

