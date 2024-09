Muere la influencer Kubra Aykut tras caer de quinto piso ¿Se suicidió?

El mundo de las redes sociales y creadores de contenido está conmocionado tras conocerse la triste noticia del fallecimiento de la joven Kubra Akyutum a la edad de 26 años, quien ganó gran reconocimiento en la plataforma de TikTok, y quien murió tras caer desde un quinto piso en Turquía.

La joven quien murió el pasado 23 de septiembre de 2024, se hizo bastante reconocida, debido a los videos virales titulados Boda sin novio, tenía un millón de seguidores en TikTok y más de 200.000 en Instagram, dejó a sus seguidores muy confundidos tras su muerte, pues ella era bastante activa en sus redes sociales, cuando de un día a otro desapareció.

Luego de esto, la creadora de contenido fue hallada muerta, al caer de un quinto piso de un edificio de lujo ubicado en el distrito Sultanbeyli de Estambul, en Turquía. Además, a raíz de las investigaciones en torno a su muerte, las autoridades encontraron una carta póstuma firmada por Kubra Aykut. De acuerdo con el Daily Mail, podría tratarse de un suicidio, según los medios turcos.

Según el medio MARCA, la carta decía: “Salté por mi propia voluntad. Porque no quiero vivir más. Cuida bien a Peanut. Fui muy buena con todos en mi vida. Pero yo no puedo ser buena conmigo mismo. Vivir como una buena persona no me trajo nada. Ser egoísta en esta vida”.

Asimismo, en sus redes sociales, la joven compartía sus luchas sobre su peso y los problemas de alimentación que padecía. Horas antes de lanzarse desde el balcón de su apartamento, Kubra Aykut escribió en sus redes sociales que: “He reunido fuerzas, pero no consigo ganar peso. Pierdo un kilo cada día. No sé qué hacer, necesito ganar peso urgentemente”, de acuerdo con el medio Los 40.

En cuanto a su funeral, 20 Minutos informó, que el cuerpo de Kubra Aykut, fue trasladado a su ciudad natal, Bursa, en donde viven los padres de la joven, allí fue enterrada en compañía de su familia y amigos.

Finalmente, cabe destacar que al joven se hizo muy famosa, por un video compartido en sus redes sociales, en donde publicó un video llamado “Boda sin novio”, en el cual ella celebró una boda, con su vestido blanco, en compañía de sus amigas, imágenes que de inmediato se hicieron virales. “No puedo encontrar un novio digno para mí”, dijo antes de casarse sin una pareja.

