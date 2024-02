¿Cómo murió Kagney Linn Karter, estrella de cine para adultos?

Kagney Linn Karter fue una estrella de cine para adultos que murió en Parma, Ohio, el 15 de febrero de 2024, según los registros del médico forense. Ella tenía 36 años.

Según TMZ, la causa de la muerte de Karter fue el suicidio.

Una página de GoFundMe en memoria de Karter ha recaudado más de 11.000 dólares y confirma que Karter se quitó la vida en su casa de Ohio.

Karter tenía más de 742.000 seguidores en su página de Instagram. Según su perfil de IMDb, Karter, que nació en Houston pero creció en Missouri y Pensilvania, fue animadora y atleta de atletismo en la escuela secundaria.

Primero se convirtió en bailarina exótica y luego pasó a la industria del cine para adultos, apareciendo como “Mascota del mes” en Penthouse y ganando premios de entretenimiento para adultos por sus películas, según IMDb.

Esto es lo que necesita saber:

La base de datos del médico forense del condado de Cuyahoga, Ohio, enumera a Karter como Kagney Linn Necesaria.

La base de datos dice que murió a los 36 años el 15 de febrero de 2024, en la cuadra 4100 de Redfern Road en Parma, Ohio. La muerte fue notificada por el Departamento de Policía de Parma, según la base de datos.

TMZ confirmó la causa de la muerte con la policía de Parma y amigos de Karter.

La última publicación de Karter en Instagram la mostró en una playa el 10 de febrero. Otros videos recientes en Instagram la muestran bailando en barra. También escribió que estaba bailando en un club de entretenimiento para adultos.

La gente ha llenado su página de Instagram de homenajes.

“Es difícil de aceptar. Desearía poder conocerte y sentarme contigo y hablar sobre tu personalidad y el por qué de tu energía positiva, pero te fuiste sin siquiera despedirte de nosotros… Te extrañamos y nunca te olvidaremos. Estás en nuestros corazones. Que Dios tenga misericordia de ti y te perdone. Eres de buen corazón por dentro”, escribió uno.

La página GoFundMe está organizada por los propietarios de dos gimnasios en el área de Ohio.

“Hola, nuestros nombres son Rachel y Megan, y somos propietarios de dos gimnasios en el área del noreste de Ohio: Ecole de Pole Cleveland y Ecole de Pole Akron”, dice la página.

“Estamos recaudando fondos en nombre de Tina, la madre de Kagney, para cubrir el costo del funeral de Kagney y todas las expectativas financieras asociadas con él. Aunque una pequeña publicidad en GoFundMe nunca será suficiente para compartir el brillo del alma de Kagney, haremos nuestro mejor esfuerzo”.

Un hombre escribió en el hilo de comentarios: “Kagney era amada y admirada por legiones de fanáticos y seguidores. Envío mi más sentido pésame a sus amigos y familiares durante este momento difícil”.

La publicación de GoFundMe continúa:

Kagney era una mujer que desempeñaba muchos roles; ella era intérprete, cantante, bailarina, hija y amiga. Llegó por primera vez a nuestro estudio de Cleveland en noviembre de 2019, recién mudada de Los Ángeles, criándose y lista para volver a la pole, en una nueva comunidad donde no conocía a nadie y nadie la conocía a ella. Ella no estaba intimidada ni ansiosa. El hecho de que ella fuera la chica nueva de la cuadra no le molestaba en lo más mínimo. Inmediatamente se entusiasmó con el estudio y con todos los estudiantes con una gracia natural, y pronto sintió como si siempre hubiera sido parte del estudio, desde el principio.

Y saltó de nuevo, ella lo hizo. Pasó mucho tiempo en el estudio, a veces tomando cinco o seis clases por semana, y se dedicó a entrenar. Su dedicación a su propio progreso fue inspiradora. Subió de nivel rápidamente, hasta llegar al nivel avanzado, y tanto Rachel como yo tuvimos el placer de enseñarle como uno de nuestros propios estudiantes avanzados durante años. Su pasión por el poste y el movimiento nos hizo sentir aún más bendecidos por el honor de instruirla. Ver a Kagney florecer en un ambiente que la hacía sentir segura y feliz fue una verdadera alegría.

Kagney finalmente decidió que quería extender sus alas y desafiarse a sí misma aún más, y decidió mudarse al área de Akron y comenzar su propio estudio. Esta idea se hizo realidad cuando nació Alchemy Pole Fitness, el primer estudio de pole en Akron y un espacio seguro para tantos estudiantes, amigos y seres queridos. Se agregaron otro par de sombreros: ahora ella era propietaria de una pequeña empresa, instructora y una parte integral de nuestra comunidad polar de Ohio.

Ser propietario de una empresa no es una tarea fácil, pero Kagney nunca rehuyó el desafío. Sus alumnos y personal la recuerdan con muchísimo cariño, como instructora inteligente e intuitiva y como propietaria que hizo todo lo posible para construir una pequeña comunidad propia, algo de lo que pudiera estar orgullosa, un lugar donde pudiera sentirse segura y querida. La mejor versión de ella misma.

Desafortunadamente, a pesar de todos sus impresionantes logros y talentos, Kagney luchó contra problemas de salud mental a medida que pasaban los años. Sin embargo, incluso en sus días más oscuros, ella todavía aparecía en el estudio, siempre lista para aprender, contribuir y mejorar en cualquier pequeño aspecto que pudiera lograr. Aunque sin duda se sentía sola dentro de los confines de su propia cabeza, continuó haciendo un esfuerzo por estar presente ante sus amigos y la comunidad que se preocupaba por ella. Luchó sus propias batallas con la misma tenacidad y empuje que mostró en todos los demás ámbitos de su vida, con tanta fuerza como pudo.

Su última clase con nosotros fue el 7 de febrero, menos de dos semanas antes de que Kagney trágicamente se quitara la vida en su casa.