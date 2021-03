Muere el esposo de la alcaldesa de Omaha: ¿cómo murió?

El esposo de la alcaldesa de Omaha, Nebraska, Jean Stothert, Joseph Stothert, fue encontrado muerto fuera de la casa de la pareja el 5 de marzo de 2021. Joe Stothert trabajaba como cirujano de trauma.

¿Cuál fue la causa de su muerte? Tenía 72 años. The Journal Star informó que la policía respondió a una llamada de un tiroteo y encontró al marido de la alcaldesa muerto.

Fue encontrado muerto fuera de la casa de la pareja en Omaha poco antes de las 2 PM, según WOWT. “La alcaldesa está a salvo”, dijo el oficial de OPD Phil Anson en un correo electrónico al medio.

La familia Stothert emitió un comunicado a KETV. Decía:

“Es con gran tristeza hoy que compartimos la trágica pérdida de Joe Stothert con la familia, los amigos y nuestra comunidad. La dedicación y el afecto de Joe por todos los que amaba sirven como una luz brillante de bondad humana para que todos la sigamos. Nuestra familia pide sus oraciones en este momento tan difícil. Las necesitaremos. También pedimos privacidad para que nuestra familia pueda llorar y recordar a un esposo, padre y abuelo extraordinario y cariñoso.”

Joseph Stothert figuraba como profesor en el Departamento de Cirugía de la Facultad de Medicina de la Universidad de Nebraska. The Journal Star informó que estuvo involucrado en algunos casos de trauma muy complicados, incluidos la ayuda a un investigador de policía que recibió un disparo y una víctima de tiroteo masivo.

Según la biografía de la alcaldesa, ella y su esposo “han estado casados ​​durante 40 años. Joe trabaja actualmente como cirujano de trauma en el Centro Médico de la Universidad de Nebraska en Nebraska Medicine”.

La biografía dice que tenían dos hijos y tres nietos.

Stothert se encuentra en su segundo mandato como alcaldesa de Omaha. “Elegida por primera vez en 2013 y reelegida en mayo de 2017, es la alcaldesa número 51 de Omaha y la primera mujer de la ciudad en ser elegida para el cargo”, dice la biografía.

“Las prioridades de la alcaldesa Stothert son la seguridad pública, la gestión del presupuesto de la ciudad, el crecimiento del empleo y el desarrollo económico y la mejora de la experiencia del contribuyente, para que todos los ciudadanos reciban un excelente servicio al cliente cuando interactúan con el gobierno de la ciudad”, se lee en la biografía.

Los Stothert se conocieron porque ambos trabajaban en el campo de la medicina.

Según la biografía de la ciudad, “Stothert creció en el área de St. Louis y trabajó como enfermera de cuidados intensivos y luego como jefa de enfermería y jefa del departamento de cirugía cardiovascular en la Universidad de St. Louis, donde conoció a su esposo, Joe Stothert”.

En 1993, la familia Stothert “se mudó a Omaha desde Galveston, Texas, cuando el Dr. Stothert aceptó un nuevo puesto en la Universidad de Creighton”, dice la biografía.

“Cuando los hijos de los Stothert tuvieron la edad suficiente para ir a la escuela, la alcaldesa Stothert se involucró en sus escuelas como voluntaria. Más tarde, fue nombrada y elegida miembro de la Junta de Educación de Millard y sirvió durante 11 años, incluidos tres como presidenta. En 2009, fue elegida miembro del Concejo Municipal de Omaha, en representación del Distrito 5 en el suroeste de Omaha”.

Los tributos para Joe Stothert fueron preciosos.

