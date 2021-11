Muere Hilda Cabrales, familia afirma que le inyectaron heroína a la fuerza

Conmoción causó hace dos semanas el hallazgo de dos mujeres abandonadas con dos horas de diferencia en las afueras de distintos hospitales en Los Ángeles, CA. Una de ellas era la modelo Christy Gales, de 24 años, quien lamentablemente fue hallada sin vida por personal del Southern California Hospital, debido a una aparente sobredosis.

Mientras que en el Kaiser Permanente de Los Ángeles fue hallada la mexicana de 26 años, Hilda Marcela Cabrales, quien tras dos semanas luchando por su vida falleció. “Mi hija fue diagnosticada con muerte cerebral. Estábamos esperando malas noticias y estamos tratando de tomarlo con mucha fortaleza. Le pedí a Dios que me regresara a Hilda en un 100% de su salud, pero que si ella iba a quedar con daño lo mejor para ella era irse”, señaló el padre de la arquitecta y diseñadora de interiores, Luis Cabrales Rivera, en declaraciones publicadas por The Sun.

Christy e Hilda eran amigas y la noche anterior a la tragedia fueron a una fiesta en Soho House, LA. De acuerdo a información entregada por el esposo de Gales y publicadas por el New York Post, dos hombres habrían arrojado a su esposa en las afueras del hospital. De acuerdo a su relato los sujetos estaban enmascarados y conducían un Toyota Prius sin placas. Más tarde hombres que coincidían con la descripción fueron vistos arrojando el cuerpo de Hilda Cabrales en el Kaiser Permanente de Los Ángeles.

Un futuro prometedor

De acuerdo a la información entregada por sus padres a The Sun, Hilda vivía en Estados Unidos desde julio de este año. Se mudó desde su natal Monterrey, México, luego de haber encontrado un trabajo como diseñadora de interiores en Los Ángeles. Se graduó con honores de arquitecta de la Universidad de Monterrey hace dos años.

De acuerdo a su padre, Luis Cabrales Rivera, el reporte toxicológico de su hija reveló la presencia de cocaína y heroína en su sistema. “Hilda me contó que en ocasiones fumaba marihuana para poder conciliar el sueño, pero las drogas que fueron encontradas en su sistema no son drogas que ella hubiera ingerido. Su madre es doctora, su padrastro es doctor y ellos siempre le enseñaron que no debía consumir opioides debido a que pueden causar daño irreparable. Ella estaba al tanto de esto y nunca hubiera consumido alguna de esas drogas de manera consciente”.

“Quremos que se haga justicia para Hilda y Christy, para que nadie más deba pasar por esto otra vez”, añadió Cabrales.

La familia de la joven mexicana informó que los órganos de Hilda serán donados para salvar otras vidas.