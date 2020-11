Hal Ketchum es el cantautor de country que murió el 23 de noviembre a la edad de 67 años. La causa de la muerte de Ketchum fue la demencia; le diagnosticaron la enfermedad de Alzheimer en 2019.

La muerte de Ketchum fue anunciada en un comunicado de su esposa, Andrea Ketchum, publicado en Facebook el 24 de noviembre: “Con gran tristeza y dolor anunciamos que Hal falleció pacíficamente anoche en su casa debido a complicaciones de la demencia. Que su música viva para siempre en nuestros corazones y nos traiga paz”.

Esto es lo que necesitas saber:

La esposa de Ketchum dijo en 2019 que el cantante seguía con sus directos incluso después de su primer diagnóstico de demencia

En una publicación de Facebook de abril de 2019, Andrea Ketchum dijo que la leyenda del país había estado luchando contra la demencia durante algún tiempo, pero que había seguido actuando como si nada. Ella escribió: “La demencia es una enfermedad agotadora y confusa y ahora es el momento de que Hal se quede en casa con sus seres queridos”. Esa declaración decía que Hal Ketchum estaba feliz de estar en casa con amigos y familiares.

Rolling Stone informó que Ketchum tocó su último show en vivo en octubre de 2018 en New Braunfels, Texas. Había estado viviendo en el estado desde 2008 después de crecer en New York y luego mudarse a Florida, Texas y Nashville, donde finalmente firmó con Curb Records y lanzó su primer y único álbum certificado disco de oro. Ketchum, quien fue presentado en el Grand Ole Opry en 1994, publicó 11 álbumes, el primero en 1988 y el último en 2014.

VideoVideo related to muere a los 67 años icono de la música country después de luchar contra la demencia 2020-11-26T15:20:33-05:00

Ketchum explicó a la revista People en 1998 que le diagnosticaron mielitis, una enfermedad que afecta la médula espinal. Puede causar parálisis temporal y debilidad permanente, según la Clínica Mayo. Ketchum dijo que gracias a un tratamiento agresivo de fisioterapia, pudo recuperar la destreza necesaria para tocar música. En el momento de la entrevista, Ketchum se había casado recientemente con su tercera esposa, Gina Pacconi, que era 14 años menor que él. Pacconi explicó a People que si Ketchum no hubiera dejado sus hábitos de drogas y alcohol, no se habría recuperado por completo.

En enero de 2020 se celebró un concierto benéfico para ayudar a pagar las facturas médicas de Ketchum

En enero de 2020, se llevó a cabo en Austin, Texas, un concierto benéfico para ayudar a la familia de Ketchum a pagar sus facturas médicas. La familia de Ketchum también creó una página de GoFundMe. La página de recaudación de fondos se cerró después de haber recaudado más de 22.000 dólares.

Uno de los organizadores de la recaudación de fondos contó a The Nugget Newspaper en Sisters, Oregon, que Ketchum era conocido por ser generoso con la Sisters Schools Foundation allí y con “muchas causas en todo el país a lo largo de los años”, lo que inspiró a otros a devolverle el favor. La página de GoFundMe, a través de KOKEFM, decía en parte: “Hal ha cantado su última melodía para nosotros en este plano terrenal de existencia. Ya no puede hacer giras ni grabar discos para mantener a su familia. Ahora es el momento de que demos un paso adelante y ayudemos con las facturas médicas y los gastos de manutención casi insuperables que se están acumulando para su salud”.

Ketchum vendió más de 5 millones de álbumes durante su carrera

VideoVideo related to muere a los 67 años icono de la música country después de luchar contra la demencia 2020-11-26T15:20:33-05:00

La biografía oficial de Ketchum indica que ha vendido más de 5 millones de álbumes en todo el mundo. Entre sus canciones más famosas se encuentran “Small Town Saturday Night” y “Hearts Are Gonna Roll”.

Ketchum explicó a People que nació en Greenwich, New York, y que perdió a su madre a una edad temprana después de verla luchar contra la esclerosis múltiple y asumir parte de la responsabilidad de sus hermanos con solo 9 años. Ketchum dijo que bebió alcohol por primera vez a los 15 años y gradualmente pasó a las drogas.

Después de un tiempo trabajando como carpintero, Ketchum se inspiró para dedicarse a la composición de canciones y se mudó a San Antonio, Texas, en 1979, donde pasó “nueve años en el circuito de bandas de bares de la zona”, informó People. Según Rolling Stone, lanzó un álbum llamado Threadbare Alibis bajo su nombre completo, Hal Michael Ketchum, en 1988. Lanzó su álbum debut con Curb Records, Past the Point of Rescue, en 1991, y finalmente vendió más de 500.000 copias logrando la certificación de oro de la Recording Industry Association of America.

Ketchum había seguido consumiendo drogas durante ese tiempo y explicó a People: “Me enorgullecía tener la constitución de un leñador. Mi droga preferida se convirtió en cualquier cosa”. Ketchum dijo que dejó las drogas en diciembre de 1997 después de despertarse una mañana con un gramo de cocaína en cada uno de sus bolsillos. A partir de ahí, Ketchum pasó 30 días en la Clínica Betty Ford mientras comenzaba su viaje hacia la sobriedad.

Ketchum se casó con su esposa Andrea en 2014.

Ketchum aplicó sus habilidades de carpintería a la composición de canciones, diciendo que ambas son “formas primordiales de creatividad”

VideoVideo related to muere a los 67 años icono de la música country después de luchar contra la demencia 2020-11-26T15:20:33-05:00

Ketchum dijo en una entrevista de 2007 con Blog Critics que pudo aplicar sus habilidades en carpintería para escribir canciones. Ketchum dijo: “Todo eso es cosa del lado derechodel cerebro. Ambos son formas primordiales de creatividad y, para mí, provienen exactamente del mismo lugar. No hay diferencia y no hay forma de diferenciar esas cosas. Vienen del mismo lugar”.

En una entrevista de 2009 con SongFacts, Ketchum habló sobre cómo escribió su canción “I Miss My Mary” después de un encuentro con un hombre en un bar en California. Ketchum dijo que el hombre le había contado que había dejado a su esposa e hijo hacía exactamente 40 años. Ketchum dijo que situaciones como esa solían inspirar las canciones:

La gente está llena de historias. Todos tenemos historias, todos tenemos angustia, tristeza y alegría. Momentos dorados. Nunca sabes. Me mantengo abierto a eso. Ten muchas buenas conversaciones con la gente. Simplemente ocurre. Podría ser en un avión, podría ser en cualquier lugar. Entre el backstage de cualquier lugar. Te das cuenta de que todos tienen una historia, un niño con parálisis cerebral, una gran pérdida en la vida o una gran ganancia. Nunca se sabe.

A Neil Diamond le “re-encantó” el álbum ‘Father Time’ de Ketchum

VideoVideo related to muere a los 67 años icono de la música country después de luchar contra la demencia 2020-11-26T15:20:33-05:00

Neil Diamond era un fanático del trabajo de Ketchum, según The Boot, y le escribió una carta en 2008 en la que decía sobre el álbum Father Time: “Lo he escuchado muy atentamente y, ¿sabes qué?, me ha re-encantado”. Ketchum explicó a The Boot que escribió y grabó Father Time durante un período de dos días con músicos tocando en vivo en cada pista en lugar de sobregrabar o pregrabar.

Ketchum dijo que conoció a Diamond en Nashville en 1993 y que ambos escribieron canciones juntos.

Ketchum dijo que tocó la guitarra rítmica en uno de los álbumes de Diamond. Explicó a The Boot: “Fui a su casa y escribimos un par de canciones. Llegué a tocar la guitarra rítmica en un disco de Neil Diamond, eso fue enorme para mí. Tener a Neil Diamond escribiendo algo sobre mí es como pintar la casa de Picasso”.