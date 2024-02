Muere el hermano de Snoop Dogg a los 44 años

El hermano de Snoop Dogg, Bing Worthington, murió a la edad de 44 años, confirmó el rapero a través de una serie de publicaciones en Instagram que ofrecen homenaje a su hermano.

TMZ también confirmó el 16 de febrero que Worthington había muerto. Snoop Dogg publicó una serie de homenajes a su hermano en su página de Instagram.

A lo largo de los años, Worthington intentó iniciar su propia carrera musical y estuvo involucrado en las empresas de Snoop Dogg detrás de escena, según la revista Vice.

La causa de la muerte no fue revelada. Snoop Dogg tiene 52 años.

Snoop Dogg publicó una serie de fotos de su hermano en su página de Instagram después de la muerte de Bing Worthington

Snoop Dogg publicó una serie de fotos y breves homenajes a su hermano en su página de Instagram el 16 de febrero. Etiquetó una foto grupal que compartió con la cuenta de Instagram de Worthington e incluyó un emoji de llanto.

Otra foto publicada por Snoop Dogg mostraba a su hermano con su madre. “@badabing33 bac ingenio mamá 😢🙏🏾💖😔. 🕊️”, escribió Snoop Dogg, etiquetando la página de Instagram de su hermano.

Con un video, Snoop Dogg escribió: “@badabing33 siempre nos hizo reír 💙🙏🏾😢 estás de regreso con las mamás”. La madre de Snoop Dogg murió en 2021 a la edad de 70 años, según People.

La última publicación de Worthington en Instagram fue en septiembre de 2023 y lo mostró con el jugador de fútbol Damar Hamlin.

Según TMZ, Snoop Dogg tiene otro hermano llamado Jerry. Técnicamente, Worthington y Snoop Dogg eran medio hermanos y compartían la misma madre, informó TMZ.

La familia de Snoop Dogg ha enfrentado una serie de problemas de salud recientemente, y su hija, Cori, se está recuperando de un derrame cerebral grave, según Parade.

“Está un poco mejor”, dijo Snoop Dogg a People sobre su hija a finales de enero.

Bing Worthington fue el gerente de gira de Snoop Dogg y participó en otros aspectos del negocio del rapero

Un artículo de Vice de 2016 dice que Worthington era el hermano menor de Snoop Dogg. “¿Recuerdas cuando salió The Weeknd por primera vez? Pensé que era lo mejor que podías hacer por un artista porque tu historial está limpio”, citó ese artículo.

Según Vice, Worthington pasó años “desempeñando varios papeles secundarios en la órbita de Snoop” y actuó como manager de gira de su hermano.

Sin embargo, el artículo decía que estaba iniciando “una nueva empresa comercial: una fusión de su propio Dogg Records con el sello canadiense de hip-hop Urban Heat Legends”.

Worthington le dijo a Vice:

Hago muchas cosas emprendedoras. He hecho muchas cosas con Snoop, como Dogg [Cadillac] DeVilles, Dogg Skateboards, lo que sea. Se me ocurren muchos conceptos geniales. Además, he trabajado mucho con Snoop mientras estaba de gira y básicamente armé los álbumes, así que he estado haciendo esto durante años. He estado en esto toda mi vida, realmente fue solo un paso adelante venir a Canadá y darles la Costa Oeste. Estamos uniendo dos mundos que ya estaban casados.

Según The New York Post, Worthington “también tenía su propio grupo musical, Lifestyle”. El grupo era conocido por la canción “Tha Jump Off”, según The Post.

