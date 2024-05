¿Cómo murió Alice Stewart, comentarista política de CNN?

La comentarista política de CNN Alice Stewart murió a la edad de 58 años en Virginia, confirmó la cadena.

La causa de la muerte no está clara, pero “no se sospecha ningún acto criminal”, según CNN, que informó que el cuerpo de Stewart “fue encontrado al aire libre en el vecindario Belle View en el norte de Virginia la madrugada del sábado” del 18 de mayo.

Los agentes “creen que ocurrió una emergencia médica”, informó CNN. La última publicación de Stewart en X llegó el 17 de mayo, cuando escribió: “¡Siempre disfruto unirme a @wolfblitzer en #CNN hablando de política con mi amiga @MariaTCardona!”. El 15 de mayo, escribió sobre el presidente Joe Biden: “Es una negligencia política que el equipo de Biden lo ponga en un escenario de debate con Trump. Dale.”

Aunque algunas personas en X especulan que la causa de su muerte estuvo relacionada con la vacuna COVID, no hay evidencia de ello; La causa de su muerte aún no se ha revelado, según CNN. Una nota del lector sobre X recordaba a la gente: “No hay evidencia que sugiera que la muerte de Alice Stewart fue causada por las vacunas Covid. No se sospecha ningún delito y los agentes creen que se produjo una emergencia médica”. La nota del lector cita a CNN y The Hollywood Reporter.

Colegas ofrecieron homenajes a Alice Stewart, llamándola “veterana política” y “periodista galardonada”

https://x.com/AliceStewartDC/status/1791497094575894740

Los colegas de CNN de Stewart le ofrecieron homenajes.

“Alice era una amiga y colega muy querida para todos nosotros en CNN”, dijo el director ejecutivo de CNN, Mark Thompson, en un correo electrónico al personal el 19 de mayo, según el artículo de CNN sobre la muerte de Stewart. “Una veterana política y periodista ganadora del premio Emmy que aportó una chispa incomparable a la cobertura de CNN, conocida en todas nuestras oficinas no sólo por su conocimiento político, sino también por su inquebrantable bondad. Nuestros corazones están apesadumbrados al llorar una pérdida tan extraordinaria”.

https://x.com/Acosta/status/1791949929952198835

Jim Acosta de CNN escribió en X: “Mi corazón está roto por el fallecimiento de nuestra querida colega Alice Stewart. Hemos sido amigos desde la campaña de 2012. Pasamos muchos fines de semana hablando de política con la maravillosa @MariaTCardona; siempre hablaban con tanta pasión pero con amabilidad y civismo. Alice era mi amiga y la amaba.”

La comentarista política de CNN María Cardona escribió en X: “Esta trágica noticia me trastorna. Como muchos saben, Alice y yo éramos como hermanas de extremos opuestos del pasillo político. Debatimos pero respetamos. La extrañaré muchísimo, pero parece que Dios necesitaba ayuda de comunicación de primer nivel. QEPD hermosa amiga”.

El senador estadounidense Ted Cruz (republicano por Texas) escribió en X: “Desgarrador. Alice era maravillosa, talentosa y una querida amiga. Y amaba ferozmente a Estados Unidos. Vivió cada día al máximo y la extrañaremos profundamente. Que el consuelo y la paz de Dios sean con sus seres queridos.”

Alice Stewart comenzó como reportera y productora en Georgia antes de trabajar para el gobernador de Arkansas, Mike Huckabee.

https://x.com/AliceStewartDC/status/1785276319598608503

En una entrevista con Harvard International Review, Stewart describió sus primeros días en el periodismo. “Entonces comencé como reportera y productora en Savannah, Georgia, y luego fui a trabajar detrás de escena a Atlanta como productora y luego a Little Rock, Arkansas, donde fui presentadora de noticias y reportera”, dijo el sitio.

Luego fue contratada como directora de comunicaciones del entonces gobernador de Arkansas, Mike Huckabee, y pasó a las relaciones públicas en su campaña presidencial cuando se postuló para presidente, dice el sitio.

“Y desde entonces, he trabajado en comunicaciones en cuatro campañas presidenciales y he sido subsecretario de Estado en Arkansas. Ahora, después de 2016, después de la campaña presidencial de Ted Cruz, cuando él salió de la carrera, me ofrecieron un trabajo en CNN como comentarista político”, dijo Stewart a Harvard International Review. “Ahora tengo la suerte de hablar de política en las noticias. También escribo para el sitio web de CNN, hago comentarios para CNN International y soy colaborador de la Radio Pública Nacional”.

Stewart dijo a Harvard Political Review: “Mi posición en CNN es ser una voz conservadora y al mismo tiempo un pensador independiente. No soy un bebedor de Kool-Aid; No soy un partidario de Trump y no dejé mi sentido común y mi decencia en la puerta cuando voté por (Trump)”. En junio de 2023, escribió un artículo de opinión para CNN en el que instaba a los votantes republicanos a reconsiderar su apoyo a Trump.

Alice Stewart era una corredora de maratón cuya familia incluye varios hermanos

https://x.com/AliceStewartDC/status/1784258037923909961

CNN informó que ella era una corredora que corrió el TCS New York City Marathon en noviembre de 2023.

Una persona escribió en Facebook: “Ayer por la noche recibí la noticia de que mi querida amiga Alice Stewart había fallecido. Es desgarrador por decir lo menos cuando recibes noticias como esta. Alice fue verdaderamente una de las personas más amables y genuinas con las que he conocido. Tuve el privilegio de crecer frente a ella y a toda la familia Fraker y realmente fue una bendición para mí. Significan mucho para mí”. La publicación dice que Stewart dejó a tres hermanos.

El obituario del padre de Stewart, Gerald Fraker, decía que murió a los 78 años después de una larga enfermedad en 2018. Era vendedor. La madre de Stewart, Carolyn Elizabeth Bestedt, murió a los 66 años de cáncer en 2003, dice su obituario, y agrega que era enfermera. Ninguno de los obituarios menciona que Stewart tenga marido o hijos.

En Facebook, publicó fotografías profesionales sobre correr y sobre su perro.

