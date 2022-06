Tragedia en cárcel de Colombia: incendio deja más de 50 muertos y 30 heridos

Un saldo de 52 muertos y cerca de 34 heridos, es el informe obtenido desde la cárcel de Tuluá en el Valle del Cauca, Colombia, cuando reclusos del pabellón número ocho del establecimiento carcelario provocaron un incendio en horas de la madrugada del día martes 28 de junio.

La tragedia ocurrió luego de que detenidos prendieran fuego a los colchones para evitar que los guardias intervinieran en un amotinamiento, y posible fuga, pero las llamas tomaron fuerza y el incendio se salió de control.

“Hubo una llamada casi a la 1:20 de la mañana por un posible amotinamiento (…) Se verifica que hubo una quema de muchos colchones, y hasta el momento son cerca de 50 las personas trasladadas a centros asistenciales”, informó el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario – Inpec.

Mis condolencias a las familias de los presos muertos en el incendio de la carcel de Tulua. — Gustavo Petro (@petrogustavo) June 28, 2022

El reporte inicial que dio el general al mando del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario de Colombia, Tito Yesid Castellanos antes de desplazarse al centro penal fue:

“Desafortunadamente se presenta un motín en el pabellón número 8 de la cárcel de Tuluá donde hay 1.267 personas privados de la libertad. Estamos haciendo las respectivas verificaciones de lo que se presentó y las hipótesis pueden ser muchas: entre esas un intento de fuga, una alteración del orden por parte de (esas personas) para encubrir alguna situación. Pero en estos momentos desafortunadamente tenemos ese ese resultado y estamos procediendo hacia allá. Nuestra Policía Nacional, el CTI (Cuerpo Técnico de Investigación) y Bomberos nos están apoyando en toda esta situación tan desastrosa”, dijo el alto oficial, de acuerdo a información de El Tiempo.

Entre las victimas además de los reclusos, también se encuentra personal de guardia al servicio del INPEC, quienes, cumpliendo con su deber por retener la fuga de los internos, fueron cercados por las llamas viéndose afectados en medio de estas.

Luto en el Valle del Cauca por tragedia en cárcel de Tuluá. Hay decenas de personas fuera del centro penitenciario esperando información sobre sus familiares. Algunos presos habrían fallecido al interior de sus celdas – https://t.co/aQTXKH6NkP pic.twitter.com/zOUmd49Qmv — Noticias Caracol (@NoticiasCaracol) June 28, 2022

“Tenemos varios lesionados del Inpec. Es que se debe tener en cuenta que son 180 los que estaban en el pabellón. Prendieron colchonetas para evitar que entrara la guardia y ellos mismos se afectaron. (Los funcionarios) con el sistema de extintores y demás que tenemos trataron de controlarlo, pero eso fue un efecto cascado. Lograron sacar a más de la mitad (de quienes) estaban en ese pabellón, si no el resultado hubiese sido peor el que tenemos actualmente”.

De hecho, de acuerdo con El País, el general afirmó que “como es un pabellón de primera generación, de hace 60 años, este no tiene sistema antincendios. Hay unos que son recientes, este es antiguo y no contaba con sistema antincendios. Lo que manejamos nosotros, inicialmente, son los extintores portátiles que están a cargo de la guardia que fueron utilizados totalmente”, contó el brigadier general Tito Castellano.

Según informan varios medios locales, en este pabellón se encontraba privados de la libertad, personas sindicadas y condenados de mediana seguridad, según declaró el general Tito Castellanos.

“Estamos hablando de presos de mediana seguridad, pero aún estamos identificando a las víctimas. Algunos de los guardias de la prisión han sido heridos, pero no tenemos víctimas entre ellos. El incendio ha sido controlado y en este momento no registramos ningún preso fugado”, dijo Castellanos.

Una tragedia lo sucedido en la cárcel de Tuluá. Es indispensable que el Estado sea capaz de garantizar los derechos de las personas privadas de la libertad. No puede ser que sigan siendo vulnerados de manera sistemática.#CárcelesDignas pic.twitter.com/F60zQcEcew — Camilo Romero (@CamiloRomero) June 28, 2022

Las personas heridas, fueron trasladados a diferentes centros médicos y hospitalarios por parte de personal de bomberos, de la Policía Nacional, y el mismo Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario de Colombia, Inpec, informó CNN.

“24 personas se encuentran en establecimientos asistenciales aquí en Tuluá, dos tuvieron que ser remitidos a Cali y los diagnósticos los están manejando los galenos de los respectivos hospitales, estamos esperando a que nos den información de cada uno y esperamos que en próximas horas nos puedan decir el estado actual”, aseguró El País.

Es de señalar que los lesionados, no solo resultaron afectados por las llamas y el humo del incendio, sino que algunos presentan heridas como consecuencia de la riña que se desencadeno entre los mismos reclusos, por el control territorial de dicho pabellón.

“La información preliminar que se está manejando por parte de la guardia es que hubo una riña entre ellos mismos, se atacaron con objetos contundentes, dos de ellos se estaban agrediendo, posiblemente se estaban agrediendo con armas contundentes artesanales como cepillos de dientes que ellos mismos utilizan. Entra la guardia a controlar y posteriormente se produce el incendio”, de acuerdo con El País.

De otro lado, el oficial Castellanos, señaló que en el momento no se tenía registro de fugados, pero que sin embargo esperaba corroborar la información luego de que se realizara un conteo exhaustivo de los reclusos.

“En estos momentos se está haciendo el conteo. Hasta el momento me reportan sin novedad, pero se entenderá que todo se corrobora es con (el análisis) decadactilar, (que se llevara a cabo) después de las 6 de la mañana para verificar exactamente qué novedades se han presentado ahorita, informó InfoBae.

Los antecedentes a la tragedia

#Ampliación Inpec confirma que son 49 presos que murieron en incendio por intento de fuga en la cárcel de Tuluá https://t.co/ghg5iDtHel — BluRadio Colombia (@BluRadioCo) June 28, 2022

De acuerdo con El Tiempo, este caso se asemeja a lo que ocurrió en la cárcel La Modelo, en Bogotá, cuando en la noche del 21 de marzo de 2020 -en medio de protestas de reclusos pidiendo medidas de protección frente al covid-19- murieron 24 internos y más de 100 personas quedaron heridas.

Publica el medio mencionado anteriormente, que desde la noche del lunes se presentaba una situación confusa dentro del establecimiento carcelario de mediana seguridad de Tuluá, pero que a la 1:00 de la madrugada del martes en esa prisión, ubicada en la carrera 29 con calle 14 de ese municipio del Valle, se escuchaba la algarabía y algunas sirenas en el penal. Informa que luego, desde el exterior, residentes en el sector vieron llamas y humo en la cárcel. Las primeras versiones se referían a una riña y algunos privados de la libertad prendieron fuego a colchonetas.

Pero el fuego se les salió de control y el pabellón se vio envuelto en llamaradas. Los Bomberos Voluntarios fueron alertados de la situación y destinaron a cuatro unidades para atender una emergencia. Luego se pidió la llegada de otros cuatro socorristas y una ambulancia.

Familiares de los reclusos

👉Este es el panorama en el exterior de las instalaciones de la cárcel de Tuluá, tras el incendio provocado por algunos internos que prendieron fuego a colchones y armaron una riña, en un intento de fuga. 🎥 José Luis Guzmán / El País pic.twitter.com/jDJYeJOSSK — El País Cali 📰 (@elpaiscali) June 28, 2022

Cientos de allegados y familiares de las personas privadas de la libertad en esta cárcel, al enterarse de los acontecimientos, llegaron a las afueras del centro carcelario para saber de la suerte de sus familiares, informó Semana.

En medio de la angustia y de la incertidumbre, estas personas hicieron un llamado a las autoridades para que les brindaran información clara y oportuna sobre el estado de los internos.

De hecho, una de las mujeres que llegó a la cárcel relató a Noticias Caracol que las autoridades no les han entregado mayores detalles de lo que ocurrió. Por lo tanto, están desesperados y a la espera de contactar con sus familiares o al menos saber si están bien.

“Él estaba en el patio 8. No sabemos nada. Los del Inpec no quieren dejar entrar. Que se haga justicia. A mí me avisaron a medianoche”, declaró una de las madres que arribó al penal para conocer información sobre su familiar.

La cárcel del municipio de Tuluá no cuenta con un sistema antiincendios. Así lo acaba de confirmar El general Tito Castellanos, director del Inpec, tras llegar al centro penitenciario en el que murieron 52 reclusos durante una conflagración que ellos mismos habrían provocado. pic.twitter.com/I7Cmjzfz08 — BLU Pacífico (@BLUPacifico) June 28, 2022

Sin embargo, en últimos momentos se brindó un listado de los detenidos que resultaron sobrevivientes del incendio, por lo que el Inpec pidió a las familias tener calma, mientras se da otro reporte.

El director del Inpec, dijo que se está investigando las causas del suceso, estableció que la fiscalía determinaría como se desarrollaron los acontecimientos, y pidió a las familias tener un poco de prudencia y paciencia mientras ellos establecen que fue lo que exactamente paso. El oficial agregó que se trabaja de la mano con la Policía Nacional, del Ejército y de Bomberos, para poder rescatar los cuerpos de las víctimas y así poder brindar información rápida.

🇨🇴 | URGENTE: Tragedia: Al menos 52 presos murieron y más de 30 heridos en medio de un incendio en la cárcel de Tuluá, Colombia. pic.twitter.com/1wVwXrWdlk — Alerta Mundial (@AIertaMundiaI) June 28, 2022

Así mismo, el director de la cárcel aseguro tras anunciar un primer grupo de reclusos ilesos, que espera que la identificación de las víctimas y demás listados se den en el transcurso de la mañana.

Finalmente, en referencia a lo sucedido, el recién electo presidente del Pacto Histórico Gustavo Petro señalo que “el estado colombiano ha mirado la cárcel como un espacio de venganza y no de rehabilitación”, y agrego que, en ese sentido, es necesaria una reforma al sistema penitenciario: “Lo acontecido en Tuluá, como la masacre en La Modelo, obliga a un replanteamiento completo de la política carcelaria de cara a la humanización de la cárcel y la dignificación del preso”, informó Semana.

