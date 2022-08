Las mochilas antibalas, furor de ventas en los EE.UU. ¿Funcionan?

La epidemia de los tiroteos en los Estados Unidos, y principalmente el registrado en los recintos escolares, tienen traumatizados a los padres de familia ahora que se inicia el nuevo calendario escolar.

Las masacres de Columbine, el del colegio Red Lake, la masacre de Virginia Tech y sobre todo el tiroteo de la Escuela Robb de Uvalde, ocurrido en mayo pasado y que dejó 19 niños y dos profesores muertos, todavía están presentes en la memoria colectiva de la comunidad escolar, que, frente a la amenaza de un futuro ataque, prepara a los menores de edad, incluyendo dentro de la lista de útiles escolares las mochilas antibalas o transparentes.

Lejos de endurecer la ley y control de armas en el país, se está preparando a los alumnos desde edades tempranas para saber actuar frente a un tiroteo dentro del aula escolar.

De hecho, está el caso de la madre de familia Cassie Walton de 22 años de edad y oriunda de Oklahoma, quien preparó a su hijo Walton de cinco años, para que regrese al colegio de forma segura, protegido e instruido frente a qué hacer si se presenta una masacre en su colegio. La señora Walton ha comprado a su hijo un atractivo chaleco antibalas, lo ha entrenado acerca de cómo usarlo en un evento como estos, y no solo eso, realizó un video de todo el entrenamiento y lo subió a sus redes sociales, informó ABC.

“Quiero que esté preparado si alguna vez ocurre algo así”, ha dicho la joven en una entrevista a la cadena la NBC.

Ante el riesgo que corren los estudiantes en sus escuelas y colegios, muchos padres están acudiendo a la compra de estos chalecos antibalas como una estrategia de salvamento, y según el portal Radio Fórmula, David Artman, fundador y jefe ejecutivo de la tienda especializada en seguridad The Home Security Superstore, dijo a EFE que en los últimos 30 días ha notado un aumento tanto en las búsquedas como en las ventas de estos peculiares mochilas.

Dice el jefe ejecutivo que el último mes casi nueve mil personas han buscado este tipo de morrales en la web de la tienda de Artman, un 3.655 por ciento más en comparación con el mes pasado, un interés que también detectan otros vendedores y fabricantes de mochilas “blindadas”.

Artman indicó un aumento general en sus ventas, no obstante, señalo lo difícil de tener un registro de las vendidas para los escolares, puesto que hay niños de talla grande que precisan usar la talla de un adulto. “Hoy en día muchos niños tienen el mismo tamaño que un adulto” y es imposible averiguar cuantas mochilas terminan en las espaldas de menores y de mayores, dijo según InfoBae.

La tienda además explicó que la idea de las mochilas es el de servir como escudo, pero enfatizó en la importancia de la hora de comprar un implemento de estos tener en cuenta condiciones tamaño, peso y tipo de protección requerido.

Artman cita el ejemplo de una mochila dirigida a la población infantil que ellos venden, la cual tiene un diseño de emoticones y que esta fabricada con una protección del nivel 3ª, capaz de bloquear casi todos los disparos de pistola, incluidas las balas Magnum de 9 y 44 mm. La mochila pesa 1,2 kilos y mide 41,91 cm de alto por 30,48 cm de ancho.

La tienda aconseja a los padres de familia que, para hacer una compra efectiva y certera, lo mejor es hacer un molde de cartón teniendo en cuenta las dimensiones corporales de su hijo, y con esta medida dirigirse hacer la compra. Les recomienda tener en cuenta que, a mayor tamaño de la mochila, se obtiene más blindaje, pero a cambio la mochila es de más peso.

“Estamos haciendo todo lo posible para informar que no todas las mochilas van a detener todas las ráfagas y ciertamente no las ráfagas de AR 15 (rifle que usó Salvador Ramos en la masacre de la escuela de Texas)”, añadió según ABC.

La Mochila que salvará de un tiroteo a Walton: video

El video viralizado en la plataforma de TikTok, deja ver a la madre del niño enseñando todos los pasos que debe seguir si un intruso irrumpe en su colegio y comienza a disparar.

“Si te dicen que no es un simulacro y tienes que esconderte en una esquina en silencio y sin moverte, ¿qué tienes que hacer?”, le dice la madre al pequeño, que obediente ejecuta sin dudar todos los movimientos. “Ahora, enséñame tu mochila antibalas”, le pide la joven. Tan solo una pequeña bolsa de Spider-Man para protegerse.

La joven insiste: “Si la profesora te dice ‘Weston, no necesitas tu mochila, ponte en la esquina… “Yo digo: ‘Sí, sí la necesito, es a prueba de balas'”, le responde su hijo.

La lección continúa y la joven le aconseja quedarse callado, incluso, cuando alguien entra en el aula y la policía no está dentro del colegio. La premisa es no responder. “En absoluto. No dices una palabra”, le insta la madre al niño cuando él, inocente, le dice que, si alguien preguntase, él gritaría “¡estoy aquí!”.

Y el plan se cierra con una huida que el pequeño Weston tiene claro: “Correré hasta llegar a casa”, contesta el niño cuando su madre le pregunta que qué haría si consigue salir del colegio. “Aléjate del colegio todo lo que puedas, mamá te encontrará”, sentencia su madre, informa ABC.

¿Dan seguridad las mochilas antibalas?

De acuerdo con Radio Fórmula, el presidente de la firma nacional de consultoría en seguridad escolar National School Safety and Security Services, Ken Trump, anotó a EFE que tanto las mochilas antibalas como las transparentes aportan una especie de “paz mental” para los padres, más que una “seguridad en sí” para los alumnos.

Con respecto a los macutos antibalas, Trump (que no está relacionado con el expresidente) señala que más bien son “resistentes a las balas, no realmente a prueba de balas”.

Dice el experto que, para el caso de las transparentes, entrar con una pistola es tan sencillo como enrollarla en una sudadera.

Según este medio, además, el experto destaca que tanto los padres como los encargados de seguridad de las escuelas se tienen que preguntar si las medidas en torno a estos raros eventos son efectivas o están creando más ansiedad e inseguridad para el alumnado.

Finalmente informa Radio Fórmula que los tiroteos escolares en Estados Unidos alcanzaron su máximo de dos décadas en 2021, con 93 tiroteos escolares de los que se tiene constancia, según un informe del Centro Nacional de Estadísticas Educativas.

