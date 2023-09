El actor Mitchel Musso fue detenido por robar una bolsa de papas fritas

El actor de la reconocida serie juvenil de Disney Channel, Hannah Montana, Mitchel Musso, fue arrestado en Texas el pasado 26 de agosto, luego de robarse un paquete de papas dentro de un establecimiento comercial al interior de un hotel, reportó The Daily Beast.

Según el informe de la Policía de Rockwall, a las 7:00 p.m. de ese día les notificaron que había un hombre que deambulaba por la zona en un alto estado de embriaguez y alterando el orden público ante la negativa de cancelar una compra, por lo que los oficiales hicieron presencia en el lugar, encontrando que la persona denunciada era el actor de 32 años de edad, Mitchel Musso, informó El Heraldo.

La estrella de 'Hannah Montana' Mitchel Musso fue arrestado este fin de semana en Texas por beber en público, robar una bolsa de papas fritas y más, informa TMZ. pic.twitter.com/BEldCwkcOs — Indie 505 (@Indie5051) August 27, 2023

La declaración oficial señala que luego de revisar los antecedentes del actor, encontraron infracciones de tránsito no pagas, así como la violación al compromiso de comparecencia ante la corte, por lo que seguido procedieron a su arresto bajo los cargos de intoxicación publica y robo en menor cuantía, y con una fianza fijada en $1.000 dólares para poder obtener su libertad.

“Fue transportado al Centro de Detención del Condado de Rockwall, donde fue ingresado por los cargos enumerados anteriormente. El Sr. Musso pasó una noche en la cárcel y salió bajo fianza el domingo por la tarde después de pagar una fianza de $1000.00″, agrega el comunicado de prensa del Departamento de Policía Local, de acuerdo con AS.

En medios de comunicación y redes sociales la imagen que circuló del actor fue la foto tomada en la Oficina del Shérif de Rockwall antes de ser conducido a la cárcel en donde con un rostro desmejorado mira hacia el piso.

“Oliver”, en la serie de Disney salió en libertad al día siguiente y ante la revista People, indicó que todo fue un malentendido, que no estaba borracho y que en ningún momento se negó a pagar el paquete de papas fritas.

¿Cuál fue la versión de Musso?

Mitchel Musso has been arrested for public drunkenness, theft, and more, TMZ reports. pic.twitter.com/xwBCDbOn4E — Pop Crave (@PopCrave) August 27, 2023

De acuerdo con AS, en su versión, el actor dice que entró en el hotel después de cuatro horas surfeando sin camiseta y con unos pantalones cortos. “Este empleado descontento, cuyo comportamiento tampoco era correcto, me arrancó la bolsa de patatas fritas de la mano y me gritó por mi vestimenta”, recuerda subrayando que quiso pagar la bolsa de papas fritas pero que, ante la amenaza sobre llamar a la Policía, le instó a que lo hiciera.

“Da miedo estar rodeado por treinta policías. Es una situación aterradora. No tenía nada que decirles, porque sabía lo que estaba pasando. Me llamaron por mi nombre, sabían quién era yo porque esta es mi ciudad”, expuso más tarde opinando que su condición de famoso influyó directamente en los hechos. Un suceso con el que incluso Musso bromea. “En la cárcel me dieron papas fritas para cenar, así que las conseguí gratis al final”, concluyó el actor.

Los escándalos de Musso

#MitchelMusso actor en ‘#HannaMontana’, fue arrestado, por “intoxicarse” en la vía pública y robar unas papas. Según reportes el actor ingresó a una tienda, tomó una bolsa de papas y comenzó a comerlas. El actor asegura que su único crimen fue entrar a la tienda sin camiseta. pic.twitter.com/82ZSSGKVgT — TV Azteca Ags (@AztecaAgs) September 1, 2023

Si bien Musso logró conseguir una notoria popularidad al interpretar a Oliver Oken en la famosa serie “Hannah Montana”, además de prestar su voz para distintas producciones como “Phineas y Ferb” y aparecer en cintas de Disney como “Life is ruff”, su despegue a industrias más grandes jamás se dio debido a problemas públicos.

Por ejemplo, a mediados de octubre de 2011, Musso fue arrestado en California por manejar en exceso de velocidad, según los policías de tránsito. Sin embargo, el hecho fue más grave de lo que parece, pues el actor fue sometido a una prueba de alcoholímetro que terminó arrojando un resultado por encima del máximo establecido, informó El Comercio.

En ese entonces tenía 20 años, por lo que pudo salir de manera fugaz de la prisión pagando la multa de $ 5.000 mil dólares.

Tal hecho fue todo un escándalo a nivel televisivo, por lo que el programa “Par de Reyes”, en donde Musso laboraba en ese entonces, decidió eliminar su personaje, a la par que se cancelaba el programa “PrankStars”, espacio que era conducido por Mitche y que duró apenas una sola temporada, de acuerdo con AS.

