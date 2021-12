Miss Universo 2021: ¿A qué hora empieza?

La edición número 70 del reinado de belleza que escoge la mujer más bella del universo, año 2021 está a muy pocas horas de realizarse desde el medio oriente, en la ciudad turística y portuaria de Eliat en Israel.

En este paradisiaco lugar, se encuentran las 80 participantes disfrutando de actividades propias del concurso, a espera que llegue la hora de la gran velada de elección y coronación, la cual tendrá lugar el día domingo 12 de diciembre.

¿A qué hora comienza la ceremonia de desfile y coronación de las candidatas a Miss Universo 2021?

La ceremonia de elección de la nueva soberana de la belleza universal, y sucesora de la mexicana Andrea Meza, acontecerá el día 13 de diciembre en Israel, pero por la diferencia horaria, en el hemisferio occidental la gran final se verá el domingo 12 de diciembre a partir de las 7:00 de la noche, hora de Miami, Estados Unidos.

Para otros países de América, la hora de la ceremonia de coronación es la siguiente:

• Estados Unidos: 19:00 (hora del Este) 17:00 (hora del Pacífico)

• Ecuador: 19:00 horas

• Perú: 19:00 horas

• Colombia: 19:00 horas

• México: 19:00 horas

• Chile: 20:00 horas

• Venezuela: 20:00 horas

• Argentina: 21:00 horas

• España: 2:00 a.m. (del 13 de diciembre)

¿Quiénes es el presentador?

Para esta nueva edición del certamen, el presentador será nuevamente el comediante Steve Harvey, recordado por cometido un gran error, al haberle entregado de manera equivocada la corona a Ariadna Gutiérrez, representante de Colombia en el año 2015.

¿Cuándo empezó la competencia preliminar?

Es de señalar que el concurso tiene unas actividades programadas por su comité, las cuales vienen desarrollándose desde los primeros días de diciembre.

De acuerdo con la programación oficial de la edición número 70 del certamen programó para el 8 y 9 de diciembre una entrevista privada de las competidoras con el comité de selección, y seguidamente según My Beauty Queens, la organización Miss Universo ofreció información acerca del horario en que se realizará el desfile de las candidatas en su traje típico, estableciendo como fecha de esta pasarela el 10 de diciembre de 2021. Lucir estos vestuarios, da la oportunidad a las candidatas de lucirse y ganar puntos ante el jurado calificador, para que en la noche de elección y coronación tengan más opción de llevarse el titulo ganador.

Los concursantes desfilaron en bañadores y vestidos de noche ya que el jurado los marcará con base a sus pasarelas, confianza y gracia. Cabe anotar que la presentación de los trajes nacionales o típicos fueron realizados una hora y media antes de iniciarse la competencia preliminar.

Finalmente, todo aquel que no quiera perderse un solo momento de esta competición, puede ingresar al canal de YouTube de la organización Miss Universo desde las 14:30, debido a la diferencia de horario entre Israel y países de occidente.





