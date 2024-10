Hallan muerta a tiktoker puertorriqueña desaparecida en Georgia

Durante las últimas horas se conoció la terrible noticia del hallazgo sin vida de la joven puertorriqueña Minelys Zoe Rodríguez Ramírez de 25 años de edad, quien fue reportada como desparecida el pasado 22 de octubre de 2024, cuando salió de una tienda Walmart en Georgia.

Este hecho ha conmocionado a la comunidad, pues la joven quien se dedicaba al mundo de las redes sociales y era muy popular en TikTok fue vista por última vez cerca de un supermercado Walmart, y fue asesinada, presuntamente, luego de ser secuestrada durante esa noche, a eso de las 9:30 p.m. del 22 de octubre.

De acuerdo con Univision, los agentes de GBI y los investigadores de la Oficina del Sheriff del Condado de Habersham confirmaron que encontraron los restos de la joven muy cerca de la zona en donde fue reportada como desaparecida. Según su familia, el último mensaje enviado de la joven, fue a su prometido, Julio Tovor.

“Los agentes del GBI y los investigadores de la Oficina del Sheriff del Condado de Habersham han localizado los restos de una mujer que se cree que es Minelys Zoe Rodríguez-Ramírez, de 25 años, de Cornelia. El Departamento de Recursos Naturales de Georgia colaboró ​​en la recuperación. Angel DeJesus Rivera-Sánchez, de 24 años, también de Cornelia, será acusado de asesinato en relación con la muerte de Rodríguez-Ramírez”, decía el comunicado del GBI.

https://twitter.com/CBSNews/status/1851844046831952005

En la misma vía, las autoridades policiales han dado a conocer que capturaron a una persona de interés en el caso, un hombre identificado como Ángel de Jesús Rivera Sanches, de 24 años de edad, quien llevado al Centro de Detención del Condado de Habersham, y esta siendo acusado por los cargos de asesinato en contra de Minelys Zoe Rodríguez Ramírez.

En el comunicado de las autoridades se lee:

https://twitter.com/unlimited_ls/status/1851628066281259362

La familia de Minelys Zoe Rodríguez Ramírez, tras conocer la noticia del arresto, recurrió a Facebook en donde publicaron la foto del presunto asesino de la joven. Su madre, Carmen Ramírez escribió:

“Aquí la cara del joven que le arrebato la vida a mí bebe hermosa sólo espero que Dios tenga misericordia de ti ante él juicio final no tengo palabras que describan él dolor tan grande que me has hecho sentir tú nombre Angel de Jesús pues si muy sertero satanás fue un Angel de Jesús”.

En cuanto a las honras fúnebres de la joven, su madre, Carmen Ramírez, ha pedido el apoyo de la comunidad para poder sepultar a su hija en Puerto Rico, creando una campaña de recaudación de fondos en GoFundMe.

En la página escribió:

“Hola me llamo Carmen Ramirez soy la mamá de mimi estamos recaudando fondos para los gastos funerarios para llevarla a Puerto Rico con su hija y darle cristiana cepultura en la isla que la vio nacer gracias anticipadas Dios me los bendiga Hello, my name is Carmen Ramirez, I am Mimi’s mother, we are raising funds for funeral expenses to take her to Puerto Rico and give her a Christian burial on the island where she was born. Thank you in advance. God bless you”.