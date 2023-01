Hallan documentos comprometedores en la casa de Mike Pence: ¿Qué encontraron?

Hallaron documentos oficiales y clasificados por el gobierno de los Estados Unidos en la residencia del exvicepresidente Mike Pence, en Indiana. La información fue confirmada por el abogado de quien fuera compañero de fórmula de Donald Trump.

El descubrimiento se produce después de que el exvicepresidente Mike Pence dijera repetidamente que no tenía ningún documento clasificado en su poder. https://t.co/rCMMlCPZeF — CNN en Español (@CNNEE) January 25, 2023

Greg Jacob, abogado de Pence, envió una carta a Archivos Nacionales la semana pasada para notificar el hallazgo de estos documentos. La prensa estadounidense confirmó la noticia este martes en horas de la noche.

“Parecen ser una pequeña cantidad de documentos con marcas de clasificados que sin darse cuenta fueron empacados y transportados a la casa del exvicepresidente al final de la última Administración”, explicó el letrado del exvicepresidente de los Estados Unidos.

En la carta, el abogado procura aclarar que Pence no tuvo intención alguna de conservar adrede esos documentos clasificados: “Pence desconocía la existencia de documentos confidenciales o clasificados en su residencia”.

En tanto que Jacob explicó que el exfuncionario de la Casa Blanca “comprende la gran importancia de proteger la información confidencial y clasificada y está listo y dispuesto a cooperar plenamente con los Archivos Nacionales y cualquier investigación apropiada”.

Una investigación en curso

Tal como indica la cadena de noticias CNN, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos ya está investigando cómo llegaron esos documentos confidenciales a la residencia de Pence en Indiana.

➡️ Encuentran documentos clasificados en la casa del exvicepresidente Mike Pence en Indiana. ➡️ El material hallado ya se encuentra en las manos del FBI, quienes inician las investigaciones del caso. Informa @EdwinPitti pic.twitter.com/vxhwCk1KCG — Univision Noticias (@UniNoticias) January 25, 2023

El mismo procedimiento se realizó cuando, el año pasado, fueron hallados unos 300 documentos confidenciales en la mansión que el expresidente Donald Trump posee en Mar-a-Lago. Por esa investigación, Trump aún podría ser acusado de posesión ilegal de material de gobierno.

El abogado de Pence dijo que, al descubrir los documentos, y sabiendo lo que había ocurrido con Trump, el exvicepresidente colocó los documentos en una caja de seguridad. Inmediatamente, agentes del FBI llegaron a su domicilio para retirar esos archivos.

En una entrevista que brindó en el mes de agosto del 2022, consultado por la aparición de archivos confidenciales en la mansión de Trump, Pence aseguró que él no se había llevado documentos clasificados luego de la finalización de su mandato en la Casa Blanca.

“Antes de abandonar la Casa Blanca, los abogados de mi personal revisaron todos los documentos tanto en la Casa Blanca y nuestras oficinas allí como en la residencia del vicepresidente para garantizar que todo documento que debía ser entregado a los Archivos Nacionales, incluidos los documentos confidenciales, fueran entregados. De manera que seguimos un proceso muy cuidadoso en ese sentido”, sostuvo el vicepresidente en aquella oportunidad.

Los documentos

La CNN, que aportó información exclusiva sobre esta noticia, indicó que aún no fue precisado qué tipo de documentos poseía Pence en su casa de Indiana. Es decir, no es posible determinar si se trataba de material sensible.

Tras el retiro de los documentos, el FBI inspeccionó la oficina de Pence en Washington. En esa locación no fueron hallados ningún tipo de documento ni infracción a la Ley de Registros Presidenciales.

