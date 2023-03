Migrantes intentaron cruzar en estampida desde México a Estados Unidos [VIDEOS]

Cerca de dos mil ciudadanos migrantes, la mayoría originarios de Venezuela, intentaron cruzar en estampida la frontera entre México y Estados Unidos este domingo 12 de marzo, bajo el rumor de que el gobierno de Joe Biden les otorgaría asilo por un supuesto “Día del migrante”.

Los cientos de personas entre hombres, mujeres y niños avanzaron hasta la línea divisoria entre los dos países, ubicada en la mitad del Puente Internacional Santa Fe, que conecta el Paso, Texas, y Ciudad de Juárez, para exigir a las autoridades norteamericanas el ingreso al país, informó Milenio.

Miles de migrantes ilegales intentaron por la fuerza cruzar a Estados Unidos por el puente Santa Fe en Ciudad Juárez. Se que están escapando de el socialismo y horrores de sus países de origen, pero esta no es la manera. pic.twitter.com/S27LLsooj8 — Hugo Cedillo (@HugoCeMir) March 12, 2023

En videos que captaron el momento, se deja ver como la Guardia Nacional (GN), ubicada en el primer puesto de control, se ve impotente ante la cantidad de migrantes que corren a toda prisa gritando “¡A USA!”, y deciden cederles el paso para evitar disturbios o actos de violencia.

Sin embargo, al alcanzar el segundo punto de control, el de los Estados Unidos, los migrantes se encontraron con una reja cerrada y fuertemente custodiada por un grupo de oficiales antimotines dispuestos a impedirles el paso, informó France24.

De hecho, la policía estadounidense al ver que llegaban más y más migrantes al punto fronterizo, les propinaron golpes y amenazaron con armas de fuego si intentaban cruzar en estampida.

“Cientos de personas ingresaron hasta la mitad del puente donde cerró desde luego, por protocolo, la autoridad americana [estadounidense]”, relató Enrique Valenzuela, Coordinador del Consejo Estatal de Población de Chihuahua, estado donde se ubica Ciudad Juárez, quien presenció el incidente, de acuerdo con Uno TV.

“Insistían en ingresar y (…) agentes de seguridad americana salvaguardaron esa línea”, añadió Valenzuela, quien atiende a la numerosa población migrante que llega hasta esta ciudad, vecina de las estadounidenses El Paso, en Texas, y Santa Teresa, en Nuevo México.

La situación con los migrantes Venezolanos en ciudad Juárez está fuera de control, pasaron el cerco de la guardia nacional en el puente internacional Paso Del Norte, en manada y con menores de edad entre ellos, intentando cruzar para solicitar asilo en EU hace unas horas. 1/4 pic.twitter.com/TGTdRkeYzN — Ary T  (@AryT_Val) March 13, 2023

Jackson Solis de 23 años, y uno de los migrantes venezolanos, dijo en declaraciones citadas por Semana: “Todos corrimos y nos habían puesto una barrera ahí con alambres. Nos tiraron gases lacrimógenos y todo. Y bueno bajaron muchos [del puente]”,

Los migrantes se quejan de la aplicación móvil llamada CBP One

Punto de control migratorio de los Estados Unidos en El Paso Texas, se incrementan las barreras de seguridad para impedir la Estampida de Migrantes quienes atravesaron a la fuerza Ciudad Juárez. Pusieron alambre de púas, barreras en concreto y protocolo anti disturbio. pic.twitter.com/3RSyHvKbBa — ANONYMOUS VENEZUELA © (@AnonymousVene10) March 12, 2023

De acuerdo con el portal Minuto 30, decenas de indocumentados refirieron que han intentado cruzar a Estados Unidos de forma legal, que han hecho el esfuerzo para tener una cita con las autoridades migratorias para conseguir asilo político, pero no han corrido con suerte ya que en la aplicación siempre les aparece un error al momento que conseguir la cita.

Luisa, una mujer venezolana, contó a EFE Noticias, citado por Aristegui Noticias, que el 1 de marzo se presentó a su cita con sus hijos, pero que las autoridades estadounidenses le habían dicho que se despidiera de sus hijos. Dijeron “que yo pasaba, pero ellos no. Entonces me regresé y hoy 12 de marzo que tienen su cita mis hijos, me dicen que no puedo cruzar y el jefe de los agentes me dijo que así son las cosas y que ellos son los que mandan”.

Mencionó la mujer que es imposible conseguir una cita familiar y en su caso desde diciembre ha intentado acudir con las autoridades de migración de Estados Unidos, pero al momento de acudir con sus hijos, le piden que se separe de ellos. “Que madre va a dejar solos a sus hijos”, expuso.

📱📹 CRISIS EN LA FRONTERA 🇺🇸🇲🇽 Cientos de migrantes venezolanos ENTRAN A LA FUERZA por un puente internacional entre Ciudad Juárez y El Paso, Texas. Justo donde se conecta el centro de ambas ciudades fronterizas. pic.twitter.com/bNuSF8CqaJ — Criminólogo Jerry Fausto González (@LicJerryFausto) March 13, 2023

Otro caso, es el de José López, también venezolano, quien expresó que tiene que cuidar que las autoridades mexicanas no lo detecten, y que por eso no sale después de las 19:00 horas. Que su deseo es llegar a Estados Unidos, así le genere gastos de hospedaje y alimentación por toda su familia. “Permaneceré el tiempo que sea necesario en Ciudad Juárez, hasta que logre cruzar la frontera”, dijo, según France 24.

Un caso más en la lista es el José Álvarez también oriundo de Venezuela. El comenta que lleva más de 60 días en Ciudad Juárez, esperando poder pasar a Estados Unidos. “Hemos buscado la cita y nada que logramos tenerla. He pensado que el Gobierno de Estados Unidos, a propósito provoca el error en la aplicación para que no ingresemos”.

El hombre dijo que lo ideal es que las autoridades federales hagan un listado escrito de los migrantes postulados al asilo político, y determinen quienes aplican o no a este, y les comuniquen una respuesta definitiva, informó France 24.

#VIDEO | Cientos de #migrantes venezolanos quieren entrar a la fuerza por un puente internacional entre #CiudadJuárez y El Paso, #Texas. El reporte de @reynaldolarar. pic.twitter.com/GqdBuBSr0P — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) March 12, 2023

Finalmente, de acuerdo con France 24, la situación que viven todas estas personas en la zona fronteriza mexicana, es deprimente, los cientos de migrantes que llegan a este punto colapsan el sistema de ayudas y de albergue, por lo que el panorama es de ciudadanos y familias enteras deambulando y durmiendo en las calles a temperaturas de frio insoportables.

Imágenes del intento de ingreso de al menos 1,000 migrantes en el puerto internacional Paso del Norte en Ciudad Juárez, Chihuahua, para cruzar a El Paso, Texas, en Estados Unidos. #AhoraMás con @UrielEstradaTV pic.twitter.com/1Dxkv9oP4M — Ahora Más (@ahoramasoficial) March 12, 2023

