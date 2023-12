Colombia: Hallan desmembrada a menor de 14 años al interior de un taller

Autoridades de la ciudad de Cali, Colombia, ofrecen una recompensa de cien millones de pesos (unos 26,000 dóalres) para dar con el paradero del asesino y descuartizador de una adolescente de 14 años, cuyo cuerpo fue encontrado en un taller de pintura de carros un día después de la celebración del 7 de diciembre, Día de las Velitas, reportó el medio Semana.

Michel Dayana Gonzales Sierra, que había desaparecido en el trayecto de su casa a una tienda a la cual se había dirigido para hacer unas compras, fue encontrada por la policía dentro del centro automotor Car Center, ubicado en la calle 23 con carrera 43 del barrio San Judas en Colombia. El hallazgo se logró gracias a que su dueño alertó de movimientos inusuales en su propiedad, y pidió a la comunidad llamar a la policía.

“Sobre las 8:00 de la noche, la menor había ido a un negocio a comprar lo que le había pedido su padre. A su retorno a la residencia, fue ingresada a este taller mediante la modalidad de engaño. El dueño del establecimiento había solicitado que llamarán a la policía”, informó el comandante de la Policía Metropolitana de Cali, José Gualdrón al medio El Tiempo.

Dijo el funcionario que, tras la inspección al lugar, sus efectivos pudieron notar que en el piso había rastros de sangre que hacían camino hacia un cuarto en donde encontraron una maleta, y en donde yacían partes del cuerpo de la joven.

“Una vez que ingresamos vimos unos trazos de sangre y estos trazos nos condujo a buscar en unas canecas, en unas maletas que se encontraban debajo de una escalera, en un cuartillo de guardar elementos. En una caneca se encontraban partes de la menor”, agregó el comandante Gualdrón.

📌Videos de cámara de seguridad registraron una parte del trayecto que siguió la adolescente Michel Dayana González, de 14 años, quien fue brutalmente asesinada en el barrio San Judas Tadeo, en Cali. Dichas grabaciones hacen parte de la investigación de las autoridades para… pic.twitter.com/mJLgspBOX4 — El País Cali 📰 (@elpaiscali) December 9, 2023

Gracias a la colaboración de los vecinos del lugar y a la información suministrada por el dueño del taller, se logró determinar que el responsable de este aberrante caso fue el celador del negocio identificado como Harold Echeverry de 32 años, y quien se encuentra evadido de la justicia.

Esto es un hecho en el cual estamos nosotros con todas nuestras capacidades humanas y logísticas, nuestra inteligencia de Policía Judicial, en terminales y aeropuertos, en los barrios y en los municipios y aquí en Cali, y le pedimos el favor a la ciudadanía que nos ayude. Ya vamos a publicarlo en el cartel de los más buscados, tenemos la plena identidad y esperamos que usted ciudadanos se solidarice para capturar este delincuente”, mencionó el comandante, de acuerdo con Peru21.

Nuestras autoridades están desplegadas y en continúa acción para que no quede impune la muerte de Michel Dayana Gonzalez Sierra. Hacemos un llamado a los ciudadanos para identificar el paradero de Harold Andrés Echeverry, presunto homicida de esta menor de edad.⤵️ pic.twitter.com/Zvmzz5K2lm — Seguridad y Justicia (@SeguridadCali) December 9, 2023

Entre tanto desde el establecimiento comercial Car Center, se publicó en sus redes sociales que condenaban rotundamente y hacían público que el señor HAROLD ANDRES ECHEVERRI, identificado con cédula de ciudadanía No.16.463.685, y quien laboraba como vigilante se encontraba prófugo de la justicia, fugado en un vehículo tipo motocicleta marca discover de placa EQP 37D perteneciente a la misma empresa.

“Estamos prestos a brindar toda la colaboración con las entidades judiciales ante este hecho aberrante y doloroso que no solo enluta una familia en su corazón, sino que acabo con el trabajo arduo y sostenimiento de 9 familias más”, agregó el centro automotor, según El Espectador.

Papá de Michel habla de los últimos momentos de su hija

A través de un comunicado el taller de pintura donde fue asesinada Michel Dayana González, informó que aportarán las pruebas necesarias para ubicar al asesino de la menor, quien se desempeñaba como vigilante de la compañía #VocesySonidos pic.twitter.com/yARr1cnPP4 — BLU Pacífico (@BLUPacifico) December 9, 2023

Genaro González, declaró a los distintos medios de comunicación que la última vez que vio a su hija con vida fue cuando ella se dirigió a la tienda a comprar “mecato” con 2,000 mil pesos (menos de 1 dólar) que él le había regalado. Dice que ella no regresó, que le marcó varias veces a su celular, pero no le contestó. Indicó que esto le dio un mal presagio.

“Le había dejado 2.000 pesos como costumbre, todos los días se los dejaba por debajo de la puerta porque yo me iba a trabajar muy temprano. Ese día le dejé los 2.000 pesos y creo que no los vio, entonces cuando yo llego a la casa los dejo encima del mesón, entonces ella dice: ‘Esos 2.000 pesos son míos, regálemelos que voy a ir a comprar unos mecatos’, entonces le dije: ‘Hágale rápido porque tenemos que salir para que se bañe y se cambie’. Me dijo: ‘Bueno, papi, no me demoro’, y esa fue la última vez que vi a mi hija”, declaró el hombre, de acuerdo con InfoBae.

📌 Los detalles que se conocieron sobre el aterrador asesinato de la menor Michel González en Cali Autoridades locales, familiares y vecinos del barrio San Judas entregaron más detalles del caso de Michel Dayana González, la menor de 15 años, quien fue asesinada cruelmente en el… pic.twitter.com/kDdDUyCdJt — El País Cali 📰 (@elpaiscali) December 10, 2023

El padre cuenta que al ver que su hija no aparecía, pidió a sus vecinos mirar las cámaras de seguridad del barrio; efectivamente allí pudieron divisar a la joven caminar en dirección a la tienda, pasa por donde unos vecinos que encienden sus velitas y llega hasta el punto del taller, ingresa al local, pero no se le ve salir, ahí se pierde su rastro, dándole a su progenitor un punto de partida y de sospecha para iniciar la búsqueda.

“Cuando yo entro a un baño que estaba cerrado, yo le pego a una patada y lo abro, y veo que hay mucha sangre en el baño. Ahí comenzamos a requisar bien, estaban todas las paredes manchadas y había como los carros golpeados, como que fue una lucha porque ella luchó antes de que él le hiciera daño. Luchó bastante con él, porque era una niña con mucha fuerza. Empecé a buscar en unos bultos de neumáticos, maletas, empecé a mover, estaba muy profundo y la Policía nos hizo salir para no contaminar la escena, pero donde yo estaba escarbando estaban las partes de mi hija”, añadió el hombre.

De acuerdo con Costa Noticias, el señor Genaro dijo que su hija venia siendo acosada por este hombre pero que solo lo supo cuando su otra hija se lo comentó.

El prontuario del sospechoso

Es profundamente lamentable enterarse del trágico asesinato de Michel Dayana González, una menor de 15 años. Condenamos enérgicamente este acto atroz y urgimos a las autoridades a emprender todas las acciones necesarias para capturar al responsable. La justicia y la seguridad de… pic.twitter.com/TwzBY07lfz — Juan Martín Bravo C. (@juanmartinbc) December 9, 2023

De acuerdo con Peru 21, se ha descubierto que Echeverry, de 32 años, es un exmilitar, según la unidad investigativa del diario. El hombre estuvo asignado al Distrito Militar número 38 de la antigua sexta brigada de Ibagué. Según informó ‘El Tiempo’, este individuo ya tenía antecedentes por abuso a otra menor de 14 años en la ciudad de Ibagué. Las autoridades creen que se trasladó a Cali, posiblemente debido a ese historial delictivo.

HSB Noticias, publicó también que al presunto asesino le gustaba posar junto a carros lujosos y un dato que es materia de investigación es que seguía varias cuentas de Instagram de menores de edad, que no superaban los 10 años.

