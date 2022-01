Michael Skakel: condenado por asesinar a Martha Moxley en 1975

En 2002, Michael Skakel fue condenado a una sentencia que iba de los 20 años a la cadena perpetua por asesinar a Martha Moxley, de 15 años. La condena se produjo 27 años después de la muerte de Martha. La encontraron temprano en la mañana de Halloween de 1975 muerta a golpes con un palo de golf. Skakel tenía 15 años en el momento del asesinato, la misma edad que Martha, y los testigos declararon que estaba enamorado de ella. En 2013, un juez dictaminó que se le había negado un juicio justo y Skakel fue liberado de prisión con una fianza de 1,2 millones de dólares.

Su primo, Robert F. Kennedy, publicó un libro titulado “Framed: Why Michael Skakel Spent Over a Decade in Prison for a Murder He Didn’t Comet”, en el que intenta demostrar la inocencia de su primo.

Siga leyendo para obtener más información sobre Michael Skakel, el hombre cuya participación en la muerte de Martha Moxley sigue siendo controvertida 40 años después.

1. Era un ‘hombre de familia’ profundamente religioso

Skakel nació en Greenwich, Connecticut, en 1960, por lo que hoy tiene 61 años. Él es el mediano de siete hijos, nacidos de una madre que murió de cáncer cerebral a los 41 años. Aunque el nombre de Skakel se menciona a menudo en relación con la muerte de Martha Moxley, también era un esquiador de velocidad profesional que estuvo a punto de formar parte del equipo olímpico de EEUU.

En un artículo de 2000, The New York Times escribe: “Skakel es un hombre de familia, un atleta formidable y esquiador de velocidad profesional. Un alcohólico en recuperación y un hombre profundamente religioso que reza el rosario todos los días y asiste regularmente a las reuniones de Alcohólicos Anónimos”.

La noche de su muerte, Martha estaba celebrando la ‘Noche de Travesuras’ con algunos amigos. Eventualmente, el grupo terminó en la casa de Skakel al otro lado de la calle, donde vivían tanto Michael (15 años en ese momento) como Tommy (17 en ese momento). Según un documental de American Justice de 2014, los adolescentes se quedaron en la casa de Skakel durante un tiempo, luego se sentaron en un automóvil en el camino de entrada para escuchar música. Martha se había hecho amiga de los chicos.

Alrededor de las 9:15 PM, otros dos hermanos Skakel salieron de la casa y pidieron usar el automóvil para llevar a su primo a casa. Michael dijo que iría con ellos y cuando le sugirió a Martha que los acompañara, ella dijo que no. Un artículo escrito por Court News afirma: “En su libro Murder in Greenwich, Mark Fuhrman describe una intensa rivalidad entre Michael y su hermano mayor, Tommy. Fuhrman concluye que el éxito romántico de Tommy con Martha indignó a Michael y condujo al asesinato.

2. Luchó contra el abuso del alcohol

Después de que la madre de Michael muriera de cáncer cerebral, Michael luchó contra el abuso del alcohol. Court News informó que Michael dijo: “Después de la muerte de mi madre, un nivel de caos aún más intenso llegó a gobernar nuestro hogar. Me convertí en un alcohólico bebedor diario en toda regla cuando tenía trece años”. El medio agregó: “Para los vecinos y maestros, Michael era un niño violento que no podía controlar su temperamento”.

3. Es primo de Robert F. Kennedy Jr.

Skakel es primo de Robert F. Kennedy y sobrino de Ethel Skakel, la viuda del senador Robert F. Kennedy.

Después de su investigación, la policía determinó que Thomas, de 17 años en ese momento, fue la última persona que vio a Martha. Los amigos de Martha con quienes salió esa noche dijeron que vieron a Tommy y Martha coqueteando en el camino de entrada antes de irse a casa. The New Haven Register escribe: “La última vez que vieron a Martha, ella y Tommy estaban detrás de una valla cerca de la piscina de los Skakel”.

4. Su coartada cambió a lo largo de los años

En la primavera de 1991, el juicio por violación de William Kennedy Smith atrajo la atención nacional. Aunque se demostró que William Kennedy Smith no tenía vínculos con la muerte de Martha, la popularidad de su caso y el frenesí mediático que despertó presionaron a las autoridades para reabrir la investigación del asesinato de Moxley. En agosto de 1991, el Departamento de Policía de Greenwich y la Oficina del Fiscal del Estado de Connecticut anunciaron que reactivarían el caso.

Después de escucharlo, Rushton Skakel (el padre de Tommy y Michael) contrató a una agencia de detectives para investigar qué pasaba con el caso. Tommy y Michael sospechosamente cambiaron sus coartadas. Las historias que dieron sobre su paradero esa noche diferían drásticamente de las que contaron en 1975.

Originalmente, Michael Skakel no fue considerado sospechoso. Después de todo, su coartada se comprobó. Pero después de que se reabrió el caso, cambió su historia y dijo que después de que él y sus hermanos dejaron a su primo y regresaron a casa. No se fue a la cama, sino que deambuló por la comunidad de Belle Haven. Mientras caminaba por el patio trasero de Martha, decidió subirse al árbol mirando hacia su habitación y arrojar guijarros a su ventana. Ella no respondió, él se masturbó en el árbol, luego bajó y se fue a casa.

Lon Levitt, un reportero de Newsday, declaró más tarde: “Los detectives investigadores no pueden entender por qué Michael se colocó en la escena del crimen. Eso les ha hecho sospechar mucho sobre su participación”.

5. Los testigos dicen que confesó haber matado a Martha

En su juicio, los testigos declararon que escucharon a Skakel decir que era culpable del asesinato. Según el Greenwich Times, uno de esos testigos fue John Higgins, quien fue a rehabilitación con Skakel. Higgins afirmó que Skakel confesó haber asesinado a Martha Moxley mientras los dos hacían guardia en el porche de un dormitorio en el centro de rehabilitación. “Me contó que había estado involucrado en el asesinato de alguien. Skakel relató que estaba en su garaje revisando algunos palos de golf. Luego dice que corrió por un bosque y recuerda haber visto pinos. Luego se desmayó”.

Siegan, un ex chofer de la familia Skakel, también testificó en el juicio de Michael. Dijo que Michael le dijo que olvidó lo que sucedió después de perder el conocimiento esa noche. “Él lloraba, sacudía la cabeza y decía que no sabía si lo había hecho…”