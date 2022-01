¿Qué relación tiene el condenado por asesinato Michael Skakel con la familia Kennedy?

En 2002, Michael Skakel fue condenado por el asesinato de Martha Moxley, quien fue hallada muerta a golpes en las primeras horas del día de Halloween de 1975. En 2013, a Skakel se le concedió un nuevo juicio y fue liberado tras pagar una fianza de 1,2 millones de dólares.

El asesinato atrajo la atención mundial debido a los vínculos de la familia Skakel con los Kennedy, pero ¿cuál fue exactamente la conexión? ¿Por qué Robert F. Kennedy tuvo una presencia tan grande en el caso y por qué publicó un libro defendiendo la inocencia de Michael Skakel?

¿Qué relación tenían Michael Skakel y el senador Robert F. Kennedy?

Michael Skakel y el senador Robert F. Kennedy son primos. Michael es sobrino de Ethel Skakel, quien estuvo casada con el senador Robert F. Kennedy.

The New York Times escribe: “Sin ninguna evidencia física que lo conecte con el crimen, Michael C. Skakel, un primo de Kennedy y amigo de la Sra. Moxley, fue declarado culpable de asesinato en 2002 y cumplió 11 años de una sentencia de 20 años. En 2013, un juez, al dictaminar que se le había negado un juicio justo debido a una defensa inepta, anuló la condena”.

Kennedy cree saber quién fue el asesino

En el libro “Framed: Why Michael Skakel Spent Over a Decade in Prison for a Murder He Didn’t Comet”, Kennedy llega a decir que sabe quién es el responsable de la muerte de Martha. Cita la información que tiene Gitano Bryant, ex compañero de clase de Michael Skakel, y presentó en 2003. Bryant afirmó que él y dos adolescentes, Burton Tinsley y Adolph Hasbrouck, estaban en Greenwich la noche del asesinato. Según el New York Times, Bryant, “dijo que se había ido temprano pero que los otros dos se quedaron atrás y le dijeron que querían atacar a una chica ‘al estilo cavernícola'”.

Kennedy dice que no tiene dudas de que Tinsley y Hasbrouck son culpables de la muerte de Martha. En julio de 2016, en Dateline, Kennedy se sentó con Matt Lauer para hablar sobre su libro y su relación con su primo, Michael.