Entrenador de béisbol es perseguido y golpeado por estudiantes en escuela de EE.UU. [VIDEO]

Surgió un video que muestra al entrenador de béisbol de Langham Creek High School, Michael Shott, siendo perseguido y asaltado por un grupo de estudiantes de secundaria en el Distrito Escolar Independiente Cypress-Fairbanks, cerca de Houston. El asistente del entrenador y profesor de física de 34 años sufrió una fractura en el brazo en el ataque del jueves 10 de febrero de 2022. Cuatro niños que atacaron a Shott, estudiantes de la escuela secundaria Aragon, fueron detenidos.





Play



Texas coach has broken arm after he’s chased, beaten by middle schoolers | New York Post A Texas physics teacher was chased and beaten by a group of middle school students who broke his arm in the attack, video shows. The assault occurred at Langham Creek High School in Houston on Thursday when students from Aragon Middle School attacked assistant baseball coach and high school physics teacher Michael Shott during a… 2022-02-14T15:13:51Z

El incidente ocurrió después de la escuela, según Click2Houston. Shott les dijo a los niños que no podían andar en motos de cross en el campus, informó el sitio de noticias. Luego fue atacado por el grupo de niños, según las autoridades. El video mostraba a los estudiantes de secundaria persiguiendo al maestro a través de un estacionamiento. El director de la escuela secundaria Langham Creek, José Martínez, dijo en una carta a los padres que trabajaron con la administración de la escuela secundaria Aragon y el Departamento de Policía de Cy-Fair ISD para investigar.

“Los sospechosos menores fueron identificados y detenidos”, escribió Martínez. “El incidente que ocurrió es extremadamente inaceptable y será disciplinado de acuerdo con el Código de Conducta Estudiantil de CFISD. … Continuamos trabajando diligentemente para mantener un ambiente escolar seguro para cada estudiante y miembro del personal”. El video fue publicado en Facebook por Alisha Marie el 11 de febrero con la leyenda: “¡PADRES DE LANGHAM CREEK! ¡¡¡Esto es lo que está pasando en nuestra escuela!!! Tenemos un entrenador corriendo por su vida. Esto es desagradable”.

El superintendente de CFISD, Mark Henry, agregó en una carta propia: “Las violaciones de seguridad recientes que han ocurrido tanto dentro como fuera de nuestros campus son extremadamente decepcionantes. Quiero asegurarles que estamos tomando estas acciones muy en serio. Nuestros campus deben ser los lugares más seguros de nuestra comunidad para los estudiantes, el personal y los visitantes. No toleraremos que nadie comprometa el entorno seguro de nuestros campus y abordaremos las infracciones en la mayor medida posible”.

Siga la página de Facebook de Heavy on Houston para conocer las últimas noticias de Houston y más.

Los amigos de los estudiantes de secundaria amenazaron con “disparar” la escuela secundaria, lo que llevó a aumentar las medidas de seguridad, dicen los funcionarios





Play



Langham Creek High School coach jumped by middle schoolers, officials say Witnesses said middle schoolers attacked a coach at Langham Creek High School because he tried to discipline them Thursday. READ MORE: click2houston.com/news/local/2022/02/12/langham-creek-high-school-coach-jumped-by-middle-schoolers-officials-say/ FOLLOW US: Facebook | facebook.com/KPRC2 Twitter | twitter.com/KPRC2 Instagram | instagram.com/kprc2 SUBSCRIBE HERE: youtube.com/channel/UCKQECjul8nw1KW_JzfBTP1A BECOME A KPRC 2 INSIDER: click2houston.com/ 2022-02-12T00:16:21Z

Según Martínez, el director de Langham Creek, “Nuestro equipo también está al tanto de las publicaciones en las redes sociales con amenazas a nuestro campus. El departamento de policía de CFPD está investigando y hemos implementado medidas de seguridad adicionales. Recuerde a sus estudiantes que cualquier información relacionada con la seguridad escolar debe compartirse con los administradores de inmediato”.

Alesha Gonzales, una estudiante de la escuela secundaria, le dijo a Click2Houston: “Más tarde ese día, los arrestaron y sus amigos mayores amenazaron con disparar contra nuestra escuela. No podíamos caminar a menos que tuviéramos una tarjeta de identificación, ni siquiera nos dejaban entrar”.

El superintendente del distrito, Henry, agregó: “Seguimos alentando a los estudiantes, el personal y los miembros de la comunidad a que informen a los administradores, policías del campus o despachadores de policía si ven o escuchan actividades sospechosas o ilegales. Se puede acceder a la línea de información de CFISD en la parte superior de la página web de cada distrito y campus. Puede comunicarse con el Despacho de Policía de CFISD las 24 horas del día, los 7 días de la semana al 281-897-4337. Gracias por ayudarnos a mantener y reforzar un ambiente seguro y protegido en nuestras escuelas y en nuestra comunidad”.

LANGHAM CREEK PARENTS !!!! This is what is happening at our school !!! We have a coach running for his life. This is disgusting. Publicado por Alisha Marie en Viernes, 11 de febrero de 2022

La madre de Shott dice que él está “bien” y que fue agredido porque estaba “haciendo su trabajo”

Shott no se ha pronunciado sobre el ataque. Su madre, Peggy Shott, le dijo a ABC 13 Houston: “Está bien. Él está en casa. Tiene un brazo roto, pero los niños dijeron que está haciendo lo que siempre ha hecho y que está bien. La razón por la que le sucedió esto fue porque estaba haciendo su trabajo. Detuvo a los niños. Bueno, solo había un niño al principio. La razón por la que los demás regresaron es porque no les gustó que los detuviera.

El padre Michael Daughtery le dijo a Click2Houston: “Esto simplemente no debería estar sucediendo, no en nuestro propio patio trasero. Eso simplemente no puede suceder. Estos niños necesitan meterse en muchos problemas y me quedo sin palabras”. Los estudiantes actuales y anteriores en las redes sociales mostraron su apoyo a Shott y dijeron que es un maestro y entrenador muy respetado y “genial”. Shott es entrenador asistente de béisbol en la escuela secundaria y también entrena al equipo de béisbol de segundo año de la escuela, según el sitio web de la escuela.

Alexis Zavala, un estudiante, le dijo a KHOU: “Vi los videos al respecto en Snapchat. Me sorprendió que fueran estudiantes de secundaria”. “Como, cuando estaba en la escuela secundaria, no sabía de nadie que hiciera cosas así”. Otra estudiante, Maria Carr, agregó: “Es una locura. Como, son estudiantes de secundaria, ya sabes, se supone que no deberían estar haciendo eso y especialmente les gusta saltar en un entrenador. “Tienen que tener algo de respeto”.

Regístrese para recibir el boletín informativo por correo electrónico Heavy on Houston para mantenerse actualizado sobre todo lo que sucede en el área de Houston.

Esta es la versión original de Heavy.com

LEER MÁS: PSG vs Real Madrid de UCL: ¿Cómo ver el Live Stream?