Médico británico experto en dietas ha desaparecido en Grecia

Michael Mosley, periodista y médico de televisión británico que “popularizó” la dieta de ayuno intermitente 5:2 desapareció mientras estaba de vacaciones en una isla griega, según CNN.

CNN informó que la esposa de Mosley denunció la desaparición del médico el jueves 6 de junio de 2024 por la mañana en la isla griega de Symi.

Es conocido por sus programas documentales en la televisión británica, incluido un programa de la BBC llamado “Confía en mí, soy médico”, informó CNN. Desapareció después de salir a caminar el 5 de junio, informó CNN. Reuters llamó a Mosley un “conocido periodista británico”.

El periodista financiero Martin Lewis escribió en su página de Facebook: “Me siento perturbado por las noticias sobre el Dr. Michael Mosley. Espero que esté bien”.

“Espero que Michael Mosley esté bien. Ha cambiado cientos de miles de vidas. Esta noticia es impactante”, escribió un fan en X.

El Dr. Michael Mosley desapareció después de realizar un “paseo solo por la costa”, según los informes

Según Reuters, Michael Mosley, de 67 años, desapareció después de realizar un “paseo solo por la costa” en la isla griega.

Fue visto por última vez a las 13.40 horas. y había dado un “pequeño paseo por un sendero entre la playa de Agios Nikolaos y el pueblo de Pedi”, informó Reuters. Pero no regresó, informó Reuters.

Las autoridades griegas han iniciado un esfuerzo de búsqueda, informó Reuters, y agregó que en la búsqueda participan drones y un “equipo de bomberos”. Según The Guardian, la isla sólo tiene unas 2.500 personas.

Según Healthline, la dieta 5:2 popularizada por Mosley es una “dieta de ayuno intermitente” que “se llama dieta 5:2 porque cinco días de la semana son días de alimentación rutinaria, mientras que los otros dos restringen las calorías a 500-600 por semana”

El alcalde de la isla cree que es posible que el Dr. Michael Mosley cayera al mar, según los informes

La BBC informó que el teléfono de Mosley fue encontrado en la residencia donde se hospedaban él y su esposa, la Dra. Clare Bailey.

El vicealcalde de la isla, Ilias Chaskas, dijo a la BBC que el área donde Mosley fue visto por última vez “se considera peligrosa”, pero fue visto en una parte segura de la carretera. Los agentes lo buscaron y no pudieron encontrarlo, momento en el que se inició una búsqueda más exhaustiva, informó la BBC.

El alcalde de la isla, Eleftherios Papakalodoukas, dijo a la BBC que los buscadores creen que es imposible que Mosley esté en algún lugar de la isla y dijo: “Es un área muy pequeña, controlada, llena de gente. Entonces, si algo le hubiera pasado allí, ya lo habríamos encontrado”.

El alcalde dijo a la policía que Mosley cayó al mar o “siguió otro camino”.

La podcaster Emma Williams escribió en X: “Estoy realmente molesta por Michael Mosley y espero que lo encuentren sano y salvo. Ha sido una gran fuerza para el bien y una inspiración para mi propio camino hacia el fitness en los últimos años. Espero desesperadamente que esté bien”.

El escritor científico de televisión Malcolm Clark escribió en X: “Lamento mucho escuchar esto. Michael es una de las personas más amables e inteligentes de la televisión y fue un placer trabajar con él. Espero que los rescatistas lo encuentren pronto.🤞🤞🤞”

El jefe de policía de la isla, cuyo nombre no fue identificado, dijo a The Guardian: “Estamos trabajando bajo el supuesto de que podría haber sido afectado por el calor, que podría haberse resbalado y caído tal vez desde una altura. Por el momento no se descarta nada”.

