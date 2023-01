La millonaria inversión que revolucionará el transporte urbano de Miami-Dade

El gobierno del condado de Miami-Dade invertirá 175 millones de dólares en una flota de autobuses eléctricos con el propósito de renovar las unidades del transporte urbano de esa zona de Florida.

El plan de la administración de Miami-Dade es renovar la flota de buses por unos que cooperen con los cuidados medioambientales. Los autobuses eléctricos se cargan a batería y no por la utilización de combustibles como la gasolina, lo cual reduce notoriamente las emisiones de monóxido de carbono que su andar produce en el aire.

La agenda de consentimiento del condado aprobó este martes la compra de 100 autobuses de sesenta pies, en una votación que se definió por unanimidad.

El presidente de la Comisión del Condado de Miami-Dade, Anthony Rodríguez, exhibió su sorpresa al ver que el tema no produjo ningún tipo de discusión o debate. La probación de partidas presupuestarias de este tipo suelen estar atravesadas por pleitos que muchas veces boicotean los proyectos.

“Me sorprendió ver que el tema no fue retirado. Tengo mis preguntas respondidas, contestadas, de antemano”, indicó Rodríguez en diálogo con la prensa.

Probables complicaciones

Más allá de la voluntad política de todos los sectores del gobierno de Miami-Dade, el proyecto de renovación de la flota de autobuses podría demorarse.

La empresa beneficiaria de la licitación atraviesa problemas que podrían retrasar la entrega de las unidades de transporte.

La compañía New Flyer se encuentra actualmente siendo investigada tras un accidente ocurrido con uno de sus autobuses, que se prendió fuego en julio del 2021 en la ciudad de Connecticut. Por fortuna, no había nadie en su interior, de modo que no hubo que lamentar heridos. El episodio, sin embargo, sentó un precedente en la reputación de la compañía.

El mensaje de New Flyer

La empresa New Flyer lleva décadas abocada a la construcción de autobuses para transporte público y privado. El año pasado, su dueño y uno de los fundadores, admitió que la firma tiene problemas en la cadena de suministros.

La empresa se esforzará para tratar de cumplir el acuerdo en tiempo y forma. Deben entregar al gobierno de Miami-Dade los cien autobusés junto a cincuenta cargadores de estas unidades. La operación se concretará por un total de 175 millones de dólares.

“Teníamos una empresa y teníamos un plazo, porque estábamos tratando de comprarlos a un precio determinado y, como ustedes saben, las cosas están subiendo constantemente y necesitábamos movernos con prisa para asegurar el precio”, indicó la alcaldesa de Miami-Dade, Daniella Levine Cava.

