Joven hispana embarazada fue hallada muerta en Georgia

La policía del condado de Gwinnett en Georgia, investiga el homicidio de una joven hispana en estado de embarazo, cuyo cuerpo fue hallado por la propia familia de la mujer, en una carretera cercana a la zona boscosa de las montañas de Georgia, Estados Unidos, de acuerdo con 11Alive.com.

La víctima identificada como Mia Campos Zarate de 16 años de edad, se encontraba a dos meses de dar a luz a su primer hijo, y se sospecha que su pareja sentimental puede estar relacionado con el crimen.

De acuerdo con Atlanta New First, alrededor de la 1:00 a.m., los agentes fueron llamados a la cuadra 3600 de Stephens Road, una zona mayoritariamente residencial, en Loganville. Según la policía, la familia de Mia Campos había encontrado su cuerpo en una zona boscosa al costado de la carretera usando una aplicación de rastreo de teléfonos celulares.

Edward Campos, padre de la joven dijo que la noche del 14 de julio su hija salió de su casa en Longeville acompañada de un desconocido y no regresó al hogar, por lo que desesperadamente intentaron localizarla con sus amistades y luego utilizando el aplicativo de rastreo, encontraron a Mia Campos a menos de una milla de la casa.

“Encontré a mi hija boca abajo”, dijo en declaraciones citadas por El Diario NY. “Fue difícil. Sabía que algo andaba mal: sus labios, su nariz sangrante. Asesinaron a mi bebé”.

La madre también se manifestó ante los medios y dijo que cuando vio a su hija sin vida, abrigo la esperanza de que su nieto que nacería en septiembre y al que llamarían Sebastián pudiera ser sacado del vientre de Mia y salvarse.

“Estaba tirada ahí, toda morada, ya estaba fría”, dijo Miriam Zárate. “Tenía sangre en su nariz. Su carita estaba hinchada, mi niña ya estaba morada. le toqué su pancita con la esperanza de que el bebé estuviera vivo, pero de tanto esperar a los forenses, pues ya no se pudo hacer nada por él”.

Los restos de Mia Campos fueron trasladados a la Oficina del Médico Forense del Condado de Gwinnett, y tras su inspección el medico legista pudo determinar que la muerte de Mia fue violenta. Se trató de un homicidio, aunque no se precisó la manera.

Inicialmente Jesús Monroy, el exnovio de Campos fue catalogado como sospechoso del crimen por dar declaraciones falsas a la policía, sin embargo el pasado miércoles el sujeto fue arrestado y acusado de homicidio malicioso, homicidio grave, feticidio y agresión agravada. Monroy está bajo detención sin derecho a fianza, a esperas de su audiencia el próximo 25 de julio.

Por su parte, la familia de Mia Campos y el bebé Sebastián, abrieron una cuenta solidaria en GoFundMe en donde pretenden alcanzar $50,000 mil dólares darles un funeral digno, pero hasta el momento solo han recaudado un poco más de $21,264 mil dólares.

Hello, I am Miriam. Mia, my daughter, the girl of my eyes, my baby, has passed away with her son in her belly. I ask God to watch over her and her baby, now she and my grandson are in heaven with God. With all my heart ♥️ I ask you for help to give her and her baby a dignified burial, thanks . May God take care of you and bless you and your entire family.

Hola Soy Miriam Mia Mi Hija La Niña De Mis Ojos Mía Mi Bb Dios Padre La Pidio A Ella Y Su Bby ahora ella y mi ñieto están el el cielo con dios. De Todo Corazon ♥️ Les pido ayuda para poder darle una digna sepultura a ella y a su bebé gracias k dios los cuide y los bendiga a ustedes y toda su familia