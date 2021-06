¿Cuál fue el enigmático mensaje de John McAfee en Instagram después de su muerte?

La cuenta de Instagram de John McAfee publicó una foto de una “Q” después de su muerte, posiblemente una referencia a QAnon. En el momento de la publicación, no está claro quién hizo la publicación ni qué significa.

QAnon es una teoría de conspiración de la extrema derecha estadounidense, que detalla una supuesta trama secreta organizada por un supuesto “Estado profundo” contra Donald Trump y sus seguidores.

Su Instagram oficial publicó una foto con una “Q”

Después de que su muerte fuera anunciada oficialmente, su cuenta oficial de Instagram publicó una foto de una Q sin ninguna leyenda que la acompañara. La publicación no indicó quién hizo la publicación ni qué significaba. Muchos responden preguntándose si la Q es una referencia a QAnon. Puede ver una captura de pantalla de la foto a continuación en caso de que se elimine la publicación de Instagram.

La publicación se realizó alrededor de las 4:45 PM, Hora del Este, después de que se informara que McAfee había sido encontrado muerto en una celda de prisión en España.

La gente de la página de McAfee respondió con confusión sobre lo que significaba. Algunos simplemente escribieron “Descanse en paz” o “RIP”. Otros comentarios incluyeron publicaciones como “Epstein 2.0” y una persona que escribió: “0% de posibilidades de que se suicidara”.

La última publicación realizada en la cuenta fue el 5 de octubre de 2020, cuando fue arrestado. La leyenda simplemente decía: “MCAFEE LIBRE”.

La cuenta había publicado previamente una foto que mostraba a McAfee defendiendo a Epstein. En ese momento, McAfee escribió: “¿Cómo empezó esto? Está apareciendo por todos lados. Nunca dije que Jeffrey Epstein fuera asesinado. Dije que no se suicidó. No es lo mismo. Podría estar vivo. (…) Sólo sé que no se suicidó”.

La cuenta de McAfee tiene un ‘check’ azul de Instagram

La cuenta de Instagram de McAfee se llama “OfficialJohnMcAfee” y tiene una marca de verificación azul de Instagram.

Según Instagram, esta es una insignia verificada. Instagram explica esto en su página de ayuda:

“Una insignia verificada es un ‘check’ que aparece junto al nombre de una cuenta de Instagram en la búsqueda y en el perfil. Significa que Instagram ha confirmado que la cuenta es la auténtica de la figura pública, celebridad o marca que representa. No utilizamos la insignia verificada para respaldar o reconocer figuras públicas o marcas. La insignia verificada es una herramienta para ayudar a las personas a encontrar las cuentas reales de figuras públicas y marcas, y significa que verificamos que esta es una cuenta de Instagram auténtica. Una insignia verificada no es un símbolo para mostrar importancia, autoridad o experiencia en la materia. Una vez verificado, no puede cambiar el nombre de usuario de su cuenta y la verificación no se puede transferir a una cuenta diferente. Las cuentas de Instagram que se hacen pasar por figuras públicas u otras personas van en contra de nuestras Normas de la comunidad y no están permitidas en Instagram. Nota: Si bien muchas figuras públicas verifican su cuenta en Instagram, no todas las figuras públicas tienen insignias verificadas.”

Horas antes de que lo encontraran muerto, España había aprobado la solicitud de Estados Unidos de extraditar a McAfee, según informó Business Insider. McAfee estaba en la cárcel desde que fue arrestado en un aeropuerto de Barcelona en octubre.

El New York Post informó que la policía está investigando su muerte y la policía dijo a una publicación local que “todo apunta a un suicidio”.