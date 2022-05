Memorial Day 2022: ¿Cuándo es?

El Día de los Caídos o “Memorial Day”, es una jornada conmemorativa de los Estados Unidos, en honor a todos sus soldados hombres y mujeres, que dieron su vida en defensa de la patria.

Consagrada como fiesta federal, se celebra cada año el último lunes del mes de mayo, y en este 2022 el día marcado en el calendario será el día lunes 30 de mayo, garantizando todo un fin de semana para que las familias puedan recordar y honrar a los fallecidos.

Memorial Day es el lunes 30 de mayo de 2022

President Biden ordered the United States Flag to be flown at half-staff from sunrise to sunset, on Sun., May 15, 2022, in honor of Peace Officers Memorial Day. As a matter of protocol, the Maryland flag is lowered to half-staff. No flag may fly higher than the United States flag pic.twitter.com/6CjqYrVqTX — Maryland DNR (@MarylandDNR) May 15, 2022

Declaratoria del Memorial Day o Día de Recordación

De acuerdo con la Embajada de Estados Unidos, en 1971, el presidente Richard Nixon declaró feriado nacional el Día de la Recordación, a celebrarse el último lunes de mayo. Ese día, en muchas ciudades de todo el país se realizan ceremonias para honrar a los que cayeron en guerra o al servicio de su país. En muchas comunidades, los veteranos realizan ceremonias especiales en los cementerios o monumentos a los caídos en guerra. En algunos casos se realizan desfiles, en otros, ceremonias religiosas o programas especiales en iglesias, escuelas u otros lugares públicos.

La celebración no solo es para honrar a los caídos de las fuerzas armadas, también las familias e individuos honran a sus seres queridos que han fallecido.

El Día de la Recordación, el presidente o vicepresidente de los Estados Unidos dan un discurso público y colocan ofrendas florales en las tumbas. Miembros de las fuerzas armadas disparan salvas. Veteranos y familiares colocan sus propias ofrendas florales y rezan. Es un día de reflexión.

🇺🇸 Memorial Day Services 2022 🇺🇸 The U.S. Embassy Wellington & U.S. Consulate Auckland invite you to attend the Memorial Day Services: Auckland 2PM, May 29th. Details➡ https://t.co/Y3QJDppYtX Wellington 12PM, May 31st. Details➡ https://t.co/CtaAW99ri0 pic.twitter.com/ouHcwwMCnk — US Embassy NZ 🇺🇸🇳🇿 (@usembassynz) May 11, 2022

De hecho, en el año anterior, 2021, desde Arlington, el presidente Joe Biden en su proclama del Día de los Caídos, dijo en uno de sus apartes que “todos los que nos quedamos tenemos el deber de renovar nuestro compromiso con los valores fundamentales de nuestra nación en su honor: los valores que han inspirado a generación tras generación al servicio y que tantos han muerto por defender”. Enfatizó en que “Somos los hijos de los sacrificios hechos por una serie de estadounidenses que sirvieron [al país], somos libres porque ellos fueron valientes”.

Es de anotar, que esta jornada también le rinde tributo al “soldado desconocido”, una ceremonia honorífica a los restos de cuatro soldados de los cuales nunca se estableció su identidad, pero que entregaron su vida en cumplimiento de su servicio. Dice, la Embajada de Estados Unidos, que dos de ellos son de las dos guerras mundiales, el tercero es de la Guerra de Corea, y el último de la Guerra de Vietnam, y su presencia en este sepulcro representa a todos los que han pagado con su vida la lucha por la paz.

Play

President Biden at the Tomb of the Unknown Soldier on Memorial Day President Biden at the Tomb of the Unknown Soldier on Memorial Day. Watch full video at Arlington National Cemetery here: c-span.org/video/?512193-1/president-biden-lays-wreath-arlington-national-cemetery Discover the C-SPAN Video Library at c-span.org/quickguide/ Download our App c-span.org/special/?radioapp C-SPAN: Created by Cable in 1979. Offered as a public service. Subscribe to our YouTube channel: youtube.com/user/CSPAN Follow us: Facebook: facebook.com/CSPAN Twitter: twitter.com/cspan… 2021-05-31T15:16:54Z

¿Cuál es la historia de Memorial Day?

La institución de esta conmemoración ocurrió poco después de la Guerra Civil. Los soldados regresaban a sus hogares, algunos de ellos mutilados, y todos con historias para contar. Henry Welles, dueño de una farmacia en la ciudad de Waterloo, estado de Nueva York, propuso que todos los negocios del pueblo cerraran sus puertas durante un día en honor a todas las personas que habían perecido en la guerra y yacían en el cementerio de Waterloo. Fue así como por primera vez, el 5 de mayo de 1866, los habitantes de esta ciudad honraron a los soldados caídos con flores, coronas y cruces.

En la misma época, el comandante General Jonathan A. Logan organizó una ceremonia similar, en la que soldados sobrevivientes de la guerra civil marcharon a través de la ciudad para visitar el cementerio donde se encontraban sus compañeros y colocar banderas frente a cada sepulcro. Llamaron a esa conmemoración “Día de Condecoración”.

Las dos ceremonias se unieron en el año 1868, cuando los estados del norte comenzaron a realizar la conmemoración el 30 de mayo. Los estados del sur recordaban a sus soldados fallecidos en diferentes días. El General Logan, en la proclama del Día la Recordación de 1868, declaraba el 30 de mayo como la fecha “designada para el propósito de esparcir flores o de alguna manera decorar los sepulcros de los camaradas que perecieron defendiendo al país…”.

Finalmente, en 1882, se incluyeron a todos aquellos que perecieron en previos combates y guerras. Además, el nombre de esta fecha fue cambiado oficialmente a Día de la Recordación, aunque dicho nombre no se utilizó comúnmente sino hasta después de la Segunda Guerra Mundial.

Años más tarde, en 1966, el gobierno estadounidense, bajo la dirección del presidente Lyndon B. Johnson, declaró a la ciudad de Waterloo, Nueva York, como la cuna oficial del Día de la Recordación. Según, publicación de La Nota Latina, en el año 2000, se acordó la resolución denominada “El Día de la Recordación”, por la cual se pide a todos los americanos que detengan sus actividades en honor a los caídos a las 3:00 pm., hora local de cada estado, para elevar una oración por América y por los héroes de la patria.

Play

The History of Memorial Day For a great unit reading unit covering this material, based around Common Core standards, click here: teacherspayteachers.com/Product/Memorial-Day-Unit-Common-Core-1855639 Follow us on Twitter: twitter.com/bigmarshdawg77 Transcript: The last Monday in May is recognized in the United States as Memorial Day. What is Memorial Day in honor of? How long has it been a holiday? Memorial Day is a… 2015-05-18T03:03:56Z

¿Cómo celebran los estadounidenses este día?

De acuerdo con Vive USA, para conmemorar este feriado los estadounidenses celebran con grandes desfiles como el de Washington D.C., visitan los cementerios militares como el de Arlington, Virginia, e izan las banderas a media asta en sitios públicos y se reúnen en familia en diversos parques, lagos o casas.

Así mismo, decoran las tumbas con flores y banderas de Estados Unidos. Además de celebrar con comidas “barbecues”, bebidas y fuegos artificiales.

Finalmente, señala este medio que esta celebración se podría decir que tiene algún parecido con la celebración del día de los muertos, cuando se va a los cementerios a honrar la memoria de los familiares difuntos. La diferencia es que en Estados Unidos no es una celebración religiosa, sino militar.

Play

Watch Joe Biden's full 2021 Memorial Day address President Joe Biden paid tribute to the US military service members during his first Memorial Day Address at Arlington National Cemetery in Arlington, Virginia. #JoeBiden #CNN #News 2021-05-31T15:35:27Z

