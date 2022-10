Mujer de Texas mató a su hija de 5 años: Melissa Towne

Melissa Towne es una madre de Texas que está siendo acusada de matar a su hija de 5 años en Spring Creek Park en Tomball, según dijo en Twitter el alguacil del Condado de Harris, Ed González.

Towne, de 37 años, fue arrestada durante el 16 de octubre de 2022, luego de conducir a un hospital cercano con el cuerpo de su hija. Towne ha sido acusada de asesinato capital y fue fichada en la Cárcel del Condado de Harris, según dijo González. Towne no estuvo presente durante una audiencia judicial inicial de causa probable durante el 17 de octubre, pero se llevó a cabo en su ausencia, informó ABC 13 News.

Durante la audiencia en la corte, los fiscales dijeron que la niña gritó: “He sido buena”, mientras su madre la estaba matando, informó la estación de noticias. Towne le dijo a la policía que le tomó de 30 a 45 minutos matar a su hija, según los fiscales. La niña se identifica en los documentos judiciales solo por sus iniciales, C.T.

Esto es lo que necesitas saber sobre Melissa White Towne:

1. Melissa Towne fue acusada de herir, estrangular y asfixiar a su hija en el parque antes de conducir al hospital con el cuerpo de la niña “parcialmente envuelto en bolsas de plástico”

Mother charged with capital murder after admitting to stabbing 5-year-old daughter to death at p… Investigators with Harris County Sheriff’s Office said the child’s mother, who has been identified by authorities as Melissa Towne, 37, claims she stabbed her child in the neck at Spring Creek Park, located in the 15000 block of Brown Road in the Tomball area. READ MORE: click2houston.com/news/local/2022/10/16/child-reportedly-stabbed-to-death-by-her-mother-at-tomball-park-sheriff-says/ Facebook | facebook.com/KPRC2 Twitter | twitter.com/KPRC2 Instagram |… 2022-10-17T10:46:46Z

En Facebook, González dijo que el caso fue investigado por oficiales de homicidios de la Oficina del Sheriff del Condado de Harris. Según González, Towne condujo hasta la sala de emergencias de un hospital, donde encontraron a su hija de 5 años en su Jeep Cherokee “parcialmente envuelta en bolsas de plástico”. La niña tenía lo que parecía ser una laceración y posibles marcas de ligaduras en el cuello. Towne admitió haber matado a su hija.

Según la denuncia penal presentada en el Corte del Condado de Harris, Towne está acusada de estrangular a su hija asfixiándola con una bolsa. Los documentos judiciales indican que Towne también detuvo la respiración de su hija al cubrirle la boca con la mano. González dijo que la niña también fue cortada o apuñalada con un cuchillo, que la policía dijo que encontró en posesión de Towne cuando la registraron antes de su arresto.

De acuerdo con KKTV, cuando Towne llegó al hospital HCA Houston Healthcare Tomball, “le pidió al personal del hospital una silla de ruedas porque ‘le dolía el cuerpo a su hija’. Una enfermera de la sala de emergencias caminó con Towne de regreso a su Jeep Cherokee, donde la enfermera encontró a la niña de 5 años que no respondía.

2. Towne le dijo a la policía que mató a su ‘malvada’ hija porque ya no quería tratar con ella, según documentos judiciales

Mom brutally kills 'evil' 5-year-old daughter in Tomball woods, court records reveal RAW VIDEO: Court documents detail how mom brutally killed 'evil' 5-year-old daughter in Tomball **WARNING** the details of this story may be disturbing to some. Viewer discretion is n advised Melissa Towne, 37, was charged with capital murder after she confessed to killing her 5-year-old daughter, whom she called evil and said she didn't want… 2022-10-17T13:15:56Z

Durante la audiencia de causa probable, que se puede ver arriba, los fiscales dijeron que Towne les dijo a los oficiales en el hospital que “tomó una decisión consciente y necesitaba terminar con la vida de la niña”. Los fiscales dijeron que Towne les dijo que el incidente ocurrió en Spring Creek Park en Tomball.

Los fiscales dijeron en la corte: “Un médico en el hospital declaró que la niña había fallecido. Los oficiales localizaron a la hija de Towne acostada en el piso del lado del pasajero de un vehículo motorizado dentro de una bolsa de malla de lavandería cubierta con una manta”.

Durante la audiencia en la corte, los fiscales dijeron que una enfermera “declaró que abrió la bolsa de malla de lavandería” y volteó a la víctima y vio “que su garganta tenía una laceración. La enfermera dijo que la niña tenía moretones alrededor del cuello, los ojos y la boca”.

De acuerdo con los fiscales, Towne fue entrevistada por la policía y admitió que llevó a su hija al parque y condujo hasta un barranco, donde salieron del vehículo. Los fiscales dijeron que Towne tomó una bolsa que contenía un cuchillo, una bolsa de lavandería y una bolsa de basura y llevó a su hija al bosque. Los fiscales dijeron que Towne le dijo a su hija que se arrodillara y luego se arrodilló detrás de ella, la agarró por el cabello y le “rebanó” la garganta con el cuchillo.

Los fiscales dijeron a Towne: “Me di cuenta de que el cuchillo no mató” a su hija porque “comenzó a gritar y pelear”. Según los fiscales, Towne le dijo a la policía que luego puso la bolsa de basura sobre la cabeza de su hija y “tuvo dificultades para estrangularla” y lo hizo durante 30 a 45 minutos. Towne le dijo a la policía que su hija gritó: “He sido buena” y ella respondió: “Deja de pelear”, según dijeron los fiscales.

Towne le dijo a la policía que ella también se sentó encima de su hija y le tapó la boca con la mano mientras sostenía la bolsa de basura sobre su cabeza, según dijeron los fiscales. Luego puso a su hija en la bolsa de malla para llevarla a su vehículo, dijo la policía. Luego ella condujo hasta el hospital. Según los fiscales, Towne le dijo a la policía que “quería terminar” con la vida de su hija “porque era una niña malvada y no quería tener más trato con ella”.

3. Towne ha sido arrestada anteriormente en los Condados de Harris y Montgomery por cargos que incluyen acoso, agresión, travesuras criminales y allanamiento de morada, según muestran los registros judiciales

Melissa Ann Towne tiene un historial de arrestos en el Condado de Harris y también en el cercano Condado de Montgomery, según los registros judiciales en línea reseñados por Heavy. En el Condado de Harris, Towne fue arrestada en junio de 2018 y acusado de conducta delictiva, un delito menor, según muestran los registros judiciales. Ella fue acusada de romper los faros y el parabrisas de un hombre con una barra de hierro, según muestran los registros judiciales.

También en junio de 2018, Towne fue arrestada en el Condado de Harris y acusada de un delito menor de allanamiento de morada, según los registros judiciales. Ella fue sentenciada a 20 días en la cárcel del Condado en agosto de 2018, de acuerdo con los registros judiciales. El cargo de travesura criminal se retiró después de la condena por allanamiento, según muestran los registros. En un tercer caso de junio de 2018, Towne fue acusada de agredir a un agente de la cárcel al patearlo mientras la trasladaban a otra celda, de acuerdo con los registros. Ella fue sentenciada a un año de cárcel en agosto de 2018 y la condena se eliminó de un delito grave de agresión a un delito menor, según los registros.

En el Condado de Montgomery, Towne también tiene múltiples arrestos y condenas por delitos menores. En junio de 2016, Towne fue acusada de allanamiento de morada. Ella fue declarada culpable y sentenciada a 10 días de cárcel. En junio de 2016, fue acusada de resistirse al arresto y luego sentenciada a 40 días de cárcel, según muestran los registros. En 2018, Towne fue acusada de acoso. Ella fue sentenciada en octubre de 2018 a 45 días de cárcel, según muestran los registros judiciales.

En 2019, Towne fue acusada en el Condado de Montgomery de travesura criminal y allanamiento de morada. En el caso de travesura criminal, ella fue acusada de dañar el vehículo de un hombre, según muestran los documentos judiciales. Más tarde se declaró culpable, pero no fue sentenciada a prisión, de acuerdo con los registros judiciales. Su arresto más reciente fue en el Condado de Montgomery en enero de 2021. Ella fue acusada de resistirse al arresto. Según documentos judiciales, más tarde fue sentenciada a tres días de cárcel con crédito por el tiempo cumplido.

4. Melissa Towne, cuya página de Facebook está llena de divagaciones, tiene otros 3 hijos y no era el padre con la custodia de la niña, según los fiscales

Los fiscales dijeron durante la primera comparecencia ante la Corte de Towne que ella no era el padre con la custodia de la víctima. Las autoridades no dijeron quién era el padre con custodia o por qué Towne tenía a la niña al momento de su asesinato. El padre de la víctima y otros miembros de la familia no han comentado sobre su muerte.

El Departamento de Familia y Servicios de Protección de Texas dijo en un comunicado a ABC 13: “Los Servicios de Protección Infantil están investigando esta trágica muerte junto con la policía. La madre de la niña, Melissa Towne, tiene antecedentes con los Servicios de Protección Infantil, pero los detalles específicos de las investigaciones de Protección Infantil son confidenciales según la ley. La Sra. Towne tiene tres hijos adicionales con edades comprendidas entre los 2 y los 18 años, que están a salvo y han estado viviendo con otros miembros de la familia”.

La página de Facebook de Melissa Towne está llena de diatribas sobre sus hijos y su familia. Según su página de Facebook, Towne vive en Magnolia, Texas, y nació en San Antonio, Texas. Ella fue a la Escuela de Secundaria La Vernia y estaba casada. Towne, también conocida como Melissa Sears, estudió en Lone Star College y ha trabajado en restaurantes de comida rápida y en seguridad, según muestra su página de Facebook.

5. Towne está detenida en la Cárcel del Condado de Harris con una fianza de $15 millones y se ha ordenado una evaluación de salud mental, según muestran los registros judiciales

Towne está detenida en la Cárcel del Condado de Harris con una fianza de $15 millones, según los registros judiciales. No quedó claro de inmediato si ella ha contratado a un abogado que pueda comentar en su nombre. Su próxima cita en la corte, una comparecencia preliminar en la corte, está fijada para el 18 de octubre, según los registros judiciales en línea.

Según los registros judiciales, el oficial de audiencias del Condado de Harris, John Clinton, ordenó una evaluación por parte del personal de la cárcel para determinar si Towne tiene una enfermedad mental o una discapacidad intelectual. El informe se presentará sellado ante el tribunal en una fecha posterior, según los registros en línea.

Towne fue acusada de asesinato capital de una víctima menor de 10 años, según los registros judiciales. Ella se enfrenta a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional o a la pena de muerte si es declarada culpable, según la Ley Estatal de Texas. La Oficina del Fiscal del Condado de Harris aún no se ha pronunciado sobre el caso.

Traducción al español de la nota original de Heavy.com.