Diagnóstico de Melania Trump por Covid-19: ¿Cuál es el riesgo de muerte en mujeres de 50 años?

La primera dama Melania Trump dio positivo por COVID-19 junto con su esposo, el presidente de Estados Unidos Donald Trump, informó CBS. El 2 de octubre de 2020, el presidente Trump tuiteó: “Esta noche, @FLOTUS y yo dimos positivo por COVID-19. Comenzaremos nuestro proceso de cuarentena y recuperación de inmediato. ¡Saldremos de esto JUNTOS! ” Antes de que los Trump dieran positivo, la asesora principal de la Casa Blanca, Hope Hicks, también había recibido las pruebas las cuales arrojaban un resultado positivos, informó U.S News.

La Primera Dama dio a conocer cómo se sentía por medio de Twitter:

“Gracias por el amor que nos envían. Tengo síntomas leves, pero en general me siento bien. Espero tener una pronta recuperación “.

Ella también tuiteó que está en cuarentena y que los próximos eventos serán pospuestos hasta nuevo aviso.

“Como muchos estadounidenses han hecho este año, @potus y yo estamos en casa cumpliendo con la cuarentena después de dar positivo por COVID-19. Nos sentimos bien y he pospuesto los próximos compromisos. Por favor, asegúrese de estar a salvo. Todos saldremos de esto juntos “.

El médico de Trump, el Dr. Sean Conley, publicó un comunicado diciendo que los mantendrá bajo observación mientras se recuperan.

“El equipo médico de la Casa Blanca y yo mantendremos una constante vigilancia. Agradezco el apoyo brindado por algunos de los mejores profesionales e instituciones médicas de nuestro país. Tenga la seguridad de que el presidente continúe desempeñando sus funciones sin interrupciones mientras se recupera, y los mantendré informado sobre su futura recuperación”.

En su comunicado, que se encuentra a continuación, también confirmó que el resto de la familia Trump dio negativo en la prueba de COVID-19.

#BREAKING: President Trump on Friday received a single 8-gram dose of Regeneron’s polyclonal antibody cocktail after he tested positive for the coronavirus, White House physician Sean Conley said.

— NPR Politics (@nprpolitics) October 2, 2020