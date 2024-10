Melania Trump defiende el derecho al aborto en su libro de memorias

Melania Trump, ex primera dama de la nación, muy contraria a las ideas conservadores del exjefe de estado y candidato presidencial, Donald Trump y su partido político, ha manifestado todo el apoyo al aborto, así lo reportó el medio The Guardian.

En el lanzamiento de su próximo libro de memorias que saldrá a la venta el próximo martes 8 de octubre, Melania Trump enfatiza en el respecto que se le debe a las mujeres a decidir sobre su propio cuerpo.

Algunos apartes de estas memorias obtenidas anticipadamente por The Guardian, y tituladas hasta el momento solo como “Melania”, consigna párrafos como estos:

“Resulta imperativo garantizar que las mujeres tengan autonomía para decidir su preferencia acerca de tener hijos, basándose en sus propias convicciones, libres de cualquier intervención o presión por parte del Gobierno”.

“Por qué alguien que no sea la propia mujer debería tener el poder de determinar lo que hace con su propio cuerpo? El derecho fundamental de la mujer a la libertad individual, a su propia vida, le otorga la potestad de interrumpir su embarazo si así lo desea. Restringir el derecho de una mujer a decidir si interrumpe un embarazo no deseado equivale a negarle el control sobre su propio cuerpo. He llevado esta creencia conmigo durante toda mi vida adulta”, añade según El País.

El anticipo del texto se conoce luego de que en una entrevista a la eslovena estadounidense de 54 años de edad la semana pasada, esta señalara que Estados Unidos necesita que Donald Trump de nuevo dirija las riendas del país.

“Estados Unidos está sufriendo y el país “necesita a mi exmarido”, dijo Melania Trump en su declaración que en el periodo presidencial de su ex esposo, Estados Unidos fue estable, próspero y tranquilo. “No teníamos ninguna guerra. La gente estaba prosperando. Tenían trabajo. Podían mantener a sus familias, así que creo que el pueblo estadounidense necesita decidir lo que realmente quiere”, añadió.

Ley de aborto derogada por Donald Trump

De acuerdo con el medio El País, el aborto ya no está protegido a nivel federal desde que en junio de 2022 el Tribunal Supremo derogó el precedente de Roe contra Wade, el fallo que en 1973 consignó el derecho al mismo en todo el país.

El propio Trump fue quien seleccionó a jueces ultraconservadores que revisaron esa jurisdicción y decidieron tumbar un derecho que llevaba 50 años vigente en todo el país. “Gracias a la genialidad, el corazón y la fuerza de seis jueces de la Corte Suprema pudimos hacerlo”, llegó a decir, aplaudiendo una decisión de la que su esposa nada había dicho y que, por lo que se ve ahora, parece contraria. En la actualidad, alrededor de 25 millones de mujeres en Estados Unidos sufren restricciones a la hora de interrumpir sus embarazos por el motivo que sea.

Candidato Donald Trump y aborto

El expresidente y candidato a las presidenciales del próximo 5 de noviembre por el partido republicano Donald Trump esta vez ha presentado una postura más flexible en cuanto a la ley aborto.

El ex jefe de la Casa Blanca ha manifestado que será el gobierno de cada estado quien de forma individual estipule las condiciones del derecho al aborto en sus territorios.

“En este asunto, deben hacer lo que les dicte su corazón. Mi opinión ahora es que tenemos aborto donde todo el mundo lo quiera, y desde el punto de vista legal los Estados lo determinarán mediante el voto, o legislación, o quizá las dos cosas. Y lo que decidan debe convertirse en la ley de ese territorio”, dijo.

