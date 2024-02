Meghan Markle no viajará con el príncipe Harry para visitar al rey Carlos III

El príncipe Harry regresará a Inglaterra para visitar al rey Carlos III después del sorpresivo diagnóstico de cáncer de su padre el 5 de febrero, pero su esposa, la ex Meghan Markle, duquesa de Sussex, no lo acompañará.

Eso es según Page Six, que informó que el Príncipe Harry “volará a casa en el Reino Unido para reunirse con su padre” y se dirigirá al Castillo de Windsor “en los próximos días”. Pero su esposa y sus hijos, el príncipe Archie y la princesa Lilibet, no estarán de acuerdo, informó Page Six, citando una fuente anónima.

Daily Mail también informó que el príncipe Harry volará a Inglaterra para visitar a su padre, pero Meghan y los niños no. Según Daily Mail, Harry realizará el viaje inmediatamente, el 5 de febrero.

“Durante el reciente procedimiento hospitalario del Rey para un agrandamiento benigno de la próstata, se observó otro tema de preocupación. Las pruebas de diagnóstico posteriores han identificado una forma de cáncer”, escribió el Palacio de Buckingham en un comunicado de prensa del 5 de febrero.

El palacio no reveló el tipo de cáncer que enfrenta el rey Carlos, ni tampoco hubo un pronóstico claro de inmediato. El palacio tampoco reveló el estadio del cáncer. El Rey no tiene cáncer de próstata, informó Mercury News.

Esto es lo que necesita saber:

El príncipe Harry habló con su padre, el rey Carlos, sobre el diagnóstico de cáncer, según los informes

La BBC informó que el príncipe Harry habló con el rey Carlos sobre el diagnóstico de cáncer.

La revista People informó que el rey Carlos “contó personalmente” a sus dos hijos sobre su diagnóstico de cáncer, así como a sus hermanos.

El príncipe Harry estuvo por última vez en Inglaterra para los premios WellChild en septiembre de 2023, informó People.

“El duque habló con su padre sobre su diagnóstico. Viajará al Reino Unido para ver a Su Majestad en los próximos días”, dijo a The Guardian una fuente cercana al Príncipe Harry.

El príncipe Harry y Meghan han tenido una relación notoriamente conflictiva con el rey Carlos y los demás miembros de la Familia Real desde que se mudaron a California y se alejaron de sus deberes públicos, acusando a la Familia Real de racismo.

El Palacio de Buckingham escribió que el rey Carlos “comenzó un programa de tratamientos regulares”

El Palacio de Buckingham anunció que “Su Majestad ha comenzado hoy un programa de tratamientos regulares, tiempo durante el cual los médicos le han aconsejado que posponga sus tareas de cara al público. Durante este período, Su Majestad continuará realizando los asuntos del Estado y los trámites oficiales como de costumbre”.

“El Rey agradece a su equipo médico la rápida intervención, que fue posible gracias a su reciente procedimiento hospitalario. Sigue siendo totalmente positivo acerca de su trato y espera volver a desempeñar plenamente sus funciones públicas lo antes posible”, continúa el comunicado del palacio.

“Su Majestad ha decidido compartir su diagnóstico para evitar especulaciones y con la esperanza de que pueda ayudar a la comprensión pública de todos aquellos en todo el mundo afectados por el cáncer”, añade el comunicado.

