Muere repentinamente a los 21 años la ‘tiktoker’ Megha Thakur

La estrella de TikTok, Meghan Thakur murió a los 21 años, pero la causa de su muerte aún no está clara.

Los padres de Thakur confirmaron su muerte en una publicación en su página de Instagram el 28 de noviembre de 2022. Su fecha de muerte fue el 24 de noviembre de 2022. First Post, que llamó a Thakur una “influencer con alma”, escribió que “algunos han informado que la ansiedad y el estrés severo causó un ataque al corazón”, pero esto no ha sido confirmado oficialmente.

Esta cuenta proviene de una grabación de TikTok que Thakur grabó del 17 de julio de 2022, en la que dijo: “Realmente tengo ansiedad que se convirtió en estrés, que se convirtió en un ataque al corazón, así que he estado lidiando con eso”. Ella respondió a un fan preocupado, “Gracias. Me he tomado el tiempo para mi salud mental y física y los amo mucho por seguir aquí”.

Tenía más de 944.000 seguidores en su página de TikTok.

También habló abiertamente sobre su depresión, escribiendo en Instagram en 2020:

Estuve deprimida durante años. Fue horrible, ya no quería estar viva y casi pierdo la vida. Demasiadas personas eligen el suicidio por encima de su mejora porque la conciencia de la salud mental no está donde debería estar. Debe buscar formas de mejorar su alfabetización en salud mental para ayudarse a sí mismo y a los demás, independientemente de cuánto crea que ya sabe. Puede que sea el día mundial de la salud mental, pero hoy no será el único día que hable sobre esto. Recuerda cuidarte tú también. Eres importante.

Esto es lo que necesita saber:

Los padres de Thakur revelaron que ella murió “repentina e inesperadamente”

Los padres de Thakur no revelaron la causa de su muerte en su declaración, que está firmada como “los padres amorosos de Megha”.

Se lee:

Con gran pesar anunciamos la luz de nuestra vida, nuestra amable, cariñosa y hermosa hija, Megha Thakur, falleció repentina e inesperadamente el 24 de noviembre de 2022 en las primeras horas de la mañana. Megha era una joven segura de sí misma e independiente. La echaremos mucho de menos. Ella amaba a sus fans y hubiera querido que supieras de su fallecimiento. En este momento, solicitamos sus bendiciones para Megha. Sus pensamientos y oraciones estarán con ella en su viaje hacia adelante.

La última publicación de Instagram de Thakur fue el 18 de noviembre

La última publicación de Thakur en Instagram fue el 18 de noviembre de 2022. La mostraba caminando por la calle y decía: “TÚ ESTÁS a cargo. Recuerda que 💫 #confianza #amorpropio.”

Ese video también es su última publicación en TikTok, y esa página se ha llenado de comentarios desde su muerte. Aquí están algunas:

“Descansa en el poder Megha. Fuiste y siempre serás una luz en este mundo 🖤”

“Descansa en paz, Megha. Has hecho tanto bien por este mundo y que tu espíritu viva”.

“RIP 😭 – La admiraba mucho. Definitivamente un modelo a seguir para los jóvenes”.

“Siempre admiraré a esta chica, ella es el mejor modelo a seguir e inspiración”.

“Estoy incrédulo. Rara vez he derramado lágrimas por alguien a quien he admirado en las redes sociales, pero estoy llorando mientras escribo esto. No sé qué decir.

“Estoy sorprendida, no puedo creerlo… Ella me ayudó a aprender a amarme a mí misma… La adoré, era un alma hermosa. Lloré por ella todo el día…”

“Grabé este video para ella afuera de mi departamento en Nueva York 😔 todavía no se siente real. Lo siento mucho ángel 🤍🤍🤍 orando por ti todos los días”.

Su página de TikTok se puede encontrar en @Meghamind_ e incluye mensajes inspiradores sobre la positividad corporal.

Según First Post, Thakure nació en Indore y se mudó a Canadá a la edad de 1 año. “En 2019, el año en que se unió a TikTok, también caminó por la rampa en el desfile de modas de la Asociación Canadiense de Estudiantes Internacionales Asiáticos (CAISA)”, informó el sitio.

Esta es la versión original de Heavy.com

