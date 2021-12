Famosa rapera consigue título universitario: ¿De qué se graduó Megan Thee Stallion?

La artista Megan Thee Stallion tuvo un gran fin de semana en su ciudad natal de Houston, celebrando su graduación de Texas Southern University el sábado y luego recibió el Premio Humanitario del Distrito 18 del Congreso de manos de la Representante Sheila Jackson Lee el domingo.

Megan Thee Stallion, que se llama Megan Jovon Ruth Pete, creció en el vecindario de South Park de Houston y luego se mudó a Pearland cuando tenía 14 años, según Houstonia. Se graduó de Pearland High School en 2013. Un año después, mientras estudiaba en Prairie View A&M University, su carrera musical despegó cuando comenzó a publicar videos de rap de estilo libre en Instagram y en otras redes sociales, según Essence.

Megan Thee Stallion dejó la universidad para comenzar a seguir su carrera musical, pero volvió a sus estudios en Texas Southern. El sábado 11 de diciembre de 2021, se graduó con una licenciatura en administración de la salud de la Universidad de Houston. Un día después, el domingo 12 de diciembre de 2021, Jackson Lee homenajeó al rapero ganador del Grammy en una ceremonia en Houston.

Jackson Lee tuiteó: “¡Felicitaciones a @theestallion, el homenajeado del 18 ° Premio al Héroe del Distrito del Congreso de 2021! ¡No solo eres una fuente de inspiración para nuestra comunidad y todas tus Hotgirls, eres un humanitario que se preocupa profundamente por tu ciudad! Como dijiste hoy, ¡me encanta ver a las mujeres liderar!

Megan Thee Stallion le rindió tributo a su madre y abuela tras graduarse de Texas Southern University

La rapera publicó fotos de la ceremonia de graduación y la celebración posterior en su página de Instagram, escribiendo en la leyenda: “Todavía no he superado el hecho de que finalmente puedo decir que soy un graduada universitaria 👏🏽 UNA GRADUADA UNIVERSITARIA DE UN HBCU (Universidad Historicamente Afroamericana) 🐯 Gracias a a mis amigos y familiares por apoyarme todo este tiempo antes de Cristo, sin todos ustedes, habría perdido la cabeza 😂 “.

Ella tuiteó: ““#MeganTheeGraduate LO HICIMOS HERMOSAS.”

Ella le dijo a Rolling Stone que quería graduarse para honrar a su madre y su abuela: “Lo más desafiante de la universidad fue definitivamente mantener la motivación para terminar porque estaba pasando por muchas cosas y, a veces, simplemente digo, hombre, olvídate de todo esto. . Solo quiero esconderme en la esquina. Estoy estresado. Pero todavía mantenía a mi mamá y a mi abuela en el fondo de mi mente. Antes de fallecer, me vieron yendo a la universidad y fueron muy duros conmigo acerca de terminar la universidad, así que pensé, ¿sabes qué? No solo lo hago por mí, también lo hago por ellos. Quiero que estén tan orgullosos “.

Ella agregó acerca de sus planes de posgrado: “Todavía voy a abrir estas instalaciones de vida asistida y definitivamente quiero contratar a nuevos graduados universitarios. Nadie quiere contratarte recién salido de la universidad. Sienten que no tienes experiencia, así que quiero crear un lugar donde puedas obtener experiencia “. Ella le dijo a Rolling Stone en 2019 que esperaba vivir en instalaciones de vida asistida en Houston y que sus estudios la ayudarían a lograr ese objetivo.

Mientras tanto, Texas Southern comenzó el fondo de becas llamado Thee Megan Fund. La universidad históricamente afroamericana dice en la página del fondo: “Bienvenido a la página de becas en honor a la graduada de TSU Megan Pete, también conocida como ‘Megan Thee Stallion’. Las donaciones deducibles de impuestos a esta página ayudarán a otros estudiantes de TSU a cruzar la línea de meta en la graduación, como hizo Megan! ¡Vamos Tigers!”

El día después de su graduación de Texas Southern University, Megan Thee Stallion recibió un premio de manos de la congresista demócrata Sheila Jackson Lee. Durante la ceremonia, Jackson Lee dijo: “Este premio no se ha entregado con frecuencia. No se ha entregado a muchos. Es por eso que sigue siendo una parte muy especial de nuestro distrito congresional. El distrito tiene casi un millón de habitantes. El distrito tiene una gran historia. Entonces, cuando se otorga este premio, tiene esa promesa especial y una historia especial.”

“El Premio al Héroe está envuelto en humanitarismo. Significa que has mostrado humanidad y has ayudado sin preguntar. … No somos nada en esta nación si no ayudamos a nuestros hermanos y hermanas,” añadió.

Al aceptar el premio, Megan Thee Stallion dijo que estaba “muy honrada” y dijo que siente que tiene la “responsabilidad de cuidar la ciudad que me cuidó”. Ella agregó: “Mi abuela siempre me enseñó a ser amable y generosa. Eso lo aprendí de ella. Me criaron mujeres muy generosas. Por eso quiero dedicar este premio a mi abuela porque ella me enseñó a ser la mujer que soy hoy ”.

