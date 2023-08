Mega Millions – Resultados: 22 de agosto de 2023

Es costumbre de la lotería que una vez que se sabe si alguien ganó o no, Mega Millions actualice su sitio web para reiniciar el premio mayor en $40 millones o para aumentar el premio mayor estimado para el próximo sorteo, si nadie ganó. Sin embargo, a veces lleva mucho más tiempo obtener una respuesta que un par de horas después del sorteo. Por ejemplo, con el gran premio mayor en octubre de 2018, que fue de aproximadamente $1.60 billones , en realidad no supimos si alguien ganó hasta la mañana siguiente. Pero eso fue muy inusual.

Muchos no querrán perder la oportunidad de tener una abultada cuenta bancaria. Es importante, saber que muchos estados cerrarán las ventas de boletos de Mega Millions 15 minutos antes del sorteo, pero en otros, detendrán las ventas una hora antes. Le recomendamos comunicarse con su distribuidor local para conocer la hora límite exacta en su estado.

Si estás interesado en ver el sorteo de Mega Millions en vivo por el internet, sólo tienes que visitar este enlace y hacer click en la ventana donde dice “Watch The Drawing Live” y pinchar el botón de Play. El video empieza automáticamente y el stream saldrá al aire en unos 10 a 20 segundos después del sorteo. Pero, tenga en cuenta que a veces el stream “tartamudea”. Si eso ocurre, vuelva a esta página y tendremos los números tan pronto se anuncien a las 11:00 pm.

