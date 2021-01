Mega Millions: ¿Hasta qué hora puedo comprar un boleto?

El premio mayor del Mega Millions ahora es de $625 millones al 12 de enero, que es el premio mayor más alto que ha habido en mucho tiempo. El sorteo de la lotería Mega Millions se lleva a cabo a las 11 p.m. horario del Este (10 p.m. horario Central) todos los martes y viernes por la noche. Sin embargo, la mayoría de los minoristas dejan de vender boletos un poco antes, generalmente entre 15 minutos y una hora antes del sorteo. Aquí hay información de los tiempos de corte en cada estado para comprar un boleto de $2 dólares si desea participar.

Consulte los horarios límite para comprar boletos de Mega Millions en todos los estados

Tenga en cuenta que a pesar de los horarios que se enumeran a continuación, es posible que desee llamar primero a la estación de servicio o tienda de conveniencia más cercana, solo para asegurarse de no perder su viaje hasta alguna de estas. Debido a las regulaciones por el coronavirus, las ubicaciones pueden estar operando a diferentes horas y algunas pueden no estar abiertas.

Alabama: Mega Millions no se juega aquí.

Alaska: Mega Millions no se vende aquí.

Arizona: la hora límite es a las 6:59 p.m. Hora de Arizona desde el segundo domingo de marzo hasta el primer sábado de noviembre. Y desde las 7:59 p.m. Hora de Arizona desde el primer domingo de noviembre hasta el segundo domingo de marzo. Encuentre un minorista aquí.

Arkansas: las ventas del sorteo finalizan a las 9:45 p.m. horario del centro, los días martes y viernes.

California: Suelen cerrar a las 7:45 p.m. hora del Pacífico.

Connecticut: en la noche del sorteo, la venta de boletos cierra a las 10:00 p.m. y vuelve a estar abierta a las 11:15 p.m.

Delaware: Los boletos están a la venta hasta las 9:45 p.m. en los días del sorteo.

Florida: las ventas terminan a las 10:00 p.m. hora del Este en los días de sorteo, para tener el tiempo adecuado para que las 46 loterías transmitan sus datos. Las ventas están cerradas de 10:00 a 10:05 p.m. hora del Este en las fechas del sorteo, y las ventas se reanudarán a las 10:05 p.m. para el siguiente sorteo.

Georgia: la hora de cierre suele ser a las 10:45 p.m. horario Oriental. Comuníquese con su distribuidor para obtener más detalles.

Hawaii: Mega Millions no se vende aquí.

Idaho: el tiempo limite es a las 9:00 p.m. MT los martes y viernes. Información de la Lotería de Idaho: “Los jugadores pueden comprar boletos hasta una hora y cinco minutos antes del sorteo en la noche del sorteo. Una hora antes del sorteo, las ventas se reanudarán para el próximo sorteo “.

Illinois: la hora límite es a las 9:45 p.m.

Indiana: las ventas en las fechas del sorteo se cierran a las 10:44 p.m. Oriental.

Iowa: la hora límite es a las 8:59 p.m. los días de sorteo, siendo el horario aproximado de sorteo a las 10:00 p.m. Tenga en cuenta que otras loterías en el estado tienen diferentes horarios de cierre y no todas son de una hora antes.

Kansas: los jugadores tienen hasta las 8:59 p.m. en los días del sorteo para conseguir los boletos para el sorteo de Mega Millions.

Kentucky: la hora límite suele ser a las 10:45 p.m. horario Oriental.

Luisiana: compre su boleto antes de las 9:00 p.m. en la fecha del sorteo de Mega Millions o Powerball. Para otros sorteos, el horario es más tarde.

Maine: la hora límite es a las 9:50 p.m. hora del Este el día del sorteo (martes y viernes).

Maryland: la hora límite es de unos 15 minutos antes del sorteo y las ventas para el día siguiente comienzan inmediatamente después de la fecha límite.

Massachusetts: la hora límite es a las 10:45 p.m. el día del sorteo.

Michigan: la hora límite es a las 10:45 p.m el día del sorteo en tiendas minoristas y en línea. Las ventas en línea para el próximo sorteo comienzan a las 10:45 p.m. la noche del sorteo actual.

Minnesota: la hora límite es a las 9:00 p.m. el día del sorteo.

Mississippi: Mega Millions ahora también se juega en Mississippi a partir de enero de 2020. La hora límite para comprar boletos suele ser aproximadamente una hora antes del sorteo, pero consulte con su minorista local para estar seguro.

Missouri: No se realizan ventas de boletos los martes y viernes entre las 8:59 p.m. y 10:00 p.m, y diariamente son de 2:00 a 5:00 a.m.

Montana: las ventas de boletos cierran a las 8:00 p.m. hora local, una hora antes del sorteo.

Nebraska: los boletos normalmente no se venden de 9:00 a 9:03 p.m. en las noches del sorteo y, de lo contrario, se puede comprar de 5:00 a.m. a 3:00 a.m., hora central, cualquier día de la semana. Llame a su distribuidor para obtener más detalles.

Nevada: Mega Millions no se juega en este estado.

New Hampshire: la hora límite es a las 9:50 p.m. la noche del sorteo.

Nueva Jersey: la hora límite es a las 10:45 p.m. hora del Este en la noche del sorteo.

Nuevo México: la hora límite es a las 8:45 p.m. Hora de la montaña los días de sorteo y las ventas se reanudan a las 8:55 p.m.

Nueva York: la venta de boletos se detiene a las 10:45 p.m. en las noches de sorteo.

Carolina del Norte: la venta de boletos finaliza a las 10:45 p.m del día del sorteo.

Dakota del Norte: debe comprar su boleto antes de las 8:58 p.m. hora Central el día del sorteo, que es a las 10:00 p.m. hora Central.

Ohio: la hora límite es a las 10:45 p.m. los días del sorteo, 15 minutos antes del sorteo.

Oklahoma: compre los boletos hasta las 8:59 p.m. hora Central en la noche del sorteo, aproximadamente una hora antes del mismo.

Oregón: la hora límite es los martes y viernes entre las 7:00 a 8:15 p.m. PST.

Pensilvania: la hora límite es a las 9:59 p.m. hora local el día del sorteo.

Rhode Island: la hora límite suele ser a las 9:50 p.m. las noches del sorteo, con sorteos a las 11:00 p.m. Llame a su distribuidor local para confirmar.

Carolina del Sur: la venta de boletos se detiene a las 10:00 p.m. los martes y viernes.

Dakota del Sur: Compre sus boletos hasta las 9:00 p.m. hora Central / 8:00 p.m. MT en las noches de los sorteos.

Tennessee: el cierre del sorteo suelen comenzar a las 9:45 p.m. hora Central (10:45 p.m. hora del este), pero querrá consultar con su minorista local para estar seguro.

Texas: la venta de boletos no está disponible durante el sorteo de 9:45 a 10:15 p.m. hora Central el día del sorteo, y los sorteos se transmiten a las 10:12 p.m.

Utah: Mega Millions no se juega aquí.

Vermont: la hora límite es a las 9:50 p.m. y el sorteo es a las 11:00 p.m.

Virginia: los boletos dejan de venderse a las 10:45 p.m. en las noches de sorteo.

Washington: el corte de venta de boletos los martes y viernes es a las 7:45 p.m. y reanudar a las 7:46 p.m. con ventas para el próximo dibujo.

Washington D.C.: Compre los boletos hasta las 10:45 p.m. del Este en las noches de sorteo.

West Virginia: la hora límite es a las 9:59 p.m. del Este el día del sorteo. Encuentre su minorista aquí y llame para obtener más detalles.

Wisconsin: la hora límite es a las 9:00 p.m. en los días de sorteo.

Wyoming: los cierres del sorteo comienzan a las 8:00 p.m. MT en la noche del mismo.

¿Cómo ganar?

Ganarás el premio mayor si aciertas los cinco números blancos y la bola amarilla.

•Si aciertas solo los cinco números blancos, ganarás $1 millón de dólares.

•Si combina 4 blancos y amarillos, ganará $10,000 dólares.

•Si acierta solo 4 blancos, ganará $500 dólares.

•Si combina 3 blancos y 1 amarillo, ganará $200 dólares.

•Si combina solo 3 blancos o si combina 2 blancos y 1 amarillo, ganará $10 dólares.

•Si emparejas una bola amarilla y una blanca durante el sorteo de esta noche, te llevarás $4 dólares.

•Si solo emparejas dos bolas blancas y no emparejas la amarilla, no ganarás nada.

•Si aciertas una bola amarilla (que es el último número sorteado), ganarás $2 dólares.

•Si solo aciertas un número blanco, no ganarás nada esta noche.

Mega Millions cambió sus reglas a partir del 3 de abril de 2020 debido a la pandemia. El premio mayor ahora comienza en $20 millones de dólares en lugar de $40 millones de dólares. Ya no se garantiza que la tasa a la que aumenta el premio mayor sea un mínimo de $5 millones de dólares, sino que se basará en las ventas y las tasas de interés.

