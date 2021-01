¿Alguien ganó el Mega Millions del 5 de enero de 2021?

El premio mayor de la lotería de Mega Millions del martes por la noche para el 5 de enero de 2021 tiene un valor estimado de $432 millones. Ha pasado algún tiempo desde que Mega Millions se volvió tan grande. ¿Sabemos todavía si alguien ganó el premio mayor de Mega Millions? Por lo general, los resultados tardan entre una y dos horas en llegar, a veces más si participan más personas en el sorteo. Eso significa que es posible que no lo sepamos hasta las 12 a.m., hora del Este, como muy pronto, aunque los resultados a menudo tardan más en conocerse.

Los resultados suelen tardar al menos 2 horas en conocerse

El tiempo que lleve recuperar los resultados de un sorteo de Mega Millions dependerá de cuántas personas hayan jugado. Usualmente qué tan grande es el premio mayor, mas tiempo se tarda en conocer los resultados.

El sorteo se realiza a las 11 p.m. Hora del Este todos los martes y viernes, lo que significa que los resultados generalmente se anuncian a la 1 a.m. Hora del Este. Por lo tanto, normalmente puede esperar saber si alguien ganó entre las 12 a.m. y la 1 a.m., hora del Este, esta noche. A veces, cuando los dibujos se hacen más grandes, lleva más tiempo. En diciembre de 2019, por ejemplo, los resultados del sorteo de $340 millones no se anunciaron hasta las 2 a.m., hora del Este, cuando los participantes se enteraron de que nadie había ganado el gran premio mayor.

Entonces, ¿cómo puede mantenerse actualizado para saber si alguien ganó? Este artículo se actualizará una vez que sepamos con certeza si alguien ganó o no. También puede consultar el sitio web de Mega Millions. Si el billete ganador del premio mayor fue único, Mega Millions actualizará su sitio web para mostrar que el premio mayor comienza de nuevo en $40 millones. El sitio web de Mega Millions leerá que el premio mayor estimado para el próximo sorteo está “Pendiente” hasta que se sepa. Si nadie gana, el premio mayor estimado aumentará de $432 millones.

Para ganar el premio mayor, debe hacer coincidir las cinco bolas blancas y la Mega bola amarilla.

Las probabilidades de ganar Mega Millions son de 1 en 302,6 millones, que en realidad son menores que las probabilidades de ganar el Powerball, que es de 1 en 292,2 millones.

En el 2018 el Mega Millions llegó a romper récord por su premio mayor

En octubre de 2018, Mega Millions alcanzó un nivel de premio mayor de más de $1 mil millones, lo que esencialmente empató a Powerball con el premio mayor más grande en la historia de Estados Unidos. El premio mayor de Mega Millions fue de $1.6 mil millones y lo ganó alguien en Carolina del Sur. Esa persona eligió permanecer en el anonimato, informó ABC News .

El premio mayor más grande de Powerball fue en enero de 2016, cuando también fue de $1.6 mil millones. En enero de 2016, el premio mayor de Powerball de $1.6 mil millones se dividió entre tres ganadores en Tennessee, Florida y Chino Hills, California.

¿De cuánto es el premio mayor de esta noche?

El premio mayor de esta noche es de $432 millones. La opción en efectivo, si el ganador elige eso, será de $329.7 millones (esto es lo que vale si se toma en una suma global de una vez antes de impuestos).

Vale la pena señalar que gracias a los impuestos, en realidad se llevará a casa menos que eso. Los impuestos se toman no solo a nivel federal, sino que también se pueden tomar a nivel estatal dependiendo de dónde viva.

Lottery Critic ofrece Mega Millions Calculadora de pagos que es útil para determinar cuáles serán realmente las ganancias. En este caso, el premio mayor es de $ 432 millones (puede ser ligeramente diferente dependiendo de cuántos jueguen, pero estará cerca de esa cantidad).

Si está en Texas, una suma global le permitirá llevarse a casa $200,275,200 después de que se eliminen los impuestos federales del 24%. Si elige la opción de anualidad, obtendrá un pago neto de $328,320,000 en total. Obtendrá un poco casi $5 millones su primer año, y los pagos oscilarán alrededor de un poco más de $ 5 millones, luego más de $6, luego más de $7 a medida que avanzan los años. (Curiosamente, USA Mega también proporciona una calculadora de pagos , y estiman que la lotería tendrá un valor de $447 millones y un tejano se llevaría a casa alrededor de $9,4 millones al año).

¿Y si estás en Oregon? Gracias a los impuestos estatales, solo se llevará a casa $179,193,600 si elige la suma global total. Si elige el total de la anualidad, se llevará a casa un total neto de $293,760,000, pero que se dividirá en 30 años. Su primer año, se llevará a casa un total neto de aproximadamente $4.4 millones, para el año 10 que será de aproximadamente $6.8 millones, estima Lottery Critic. (Curiosamente, USA Mega también proporciona una calculadora de pagos , y estiman que la lotería tendrá un valor de $447 millones y una persona de Oregon se llevaría a casa alrededor de $ 7,9 millones al año netos después de impuestos).