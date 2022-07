Mega Millions 29 julio 2022: ¿Cómo comprar boletos en internet?

El sorteo de Mega Millions ahora ha alcanzado los $1.1 mil millones para el sorteo del viernes 29 de julio de 2022. Si desea jugar sin tener que visitar una ubicación física o una tienda minorista para comprar un boleto, ¿cómo puede comprar boletos en línea? Algunos estados hacen que este proceso sea más fácil que otros estados. A continuación, le mostramos cómo puede comprar boletos de Mega Millions en línea o con una aplicación. No olvides que tendrás que conseguirlos antes de la hora límite.

Algunos estados le permiten comprar boletos de Mega Millions en línea

Algunos estados te permiten comprar boletos en línea a través de sus sitios web oficiales. Estos servicios requieren que usted sea residente o tenga una dirección postal en el estado, esté físicamente en el estado cuando realiza el pedido y tenga más de cierta edad (generalmente 18 años). Otros términos pueden variar.

El sitio web de Mega Millions señala que puede comprar boletos en línea registrándose en las loterías de las jurisdicciones en “Georgia, Illinois, Kentucky, Michigan, New Hampshire, Carolina del Norte, Dakota del Norte, Pensilvania, Virginia o el Distrito de Columbia”. También puede comprar suscripciones en Nueva York.

Arkansas

Consulte la sección sobre la aplicación JackPocket a continuación para obtener detalles sobre cómo comprar boletos a través de una aplicación en este estado.

Colorado

Consulte la sección sobre la aplicación JackPocket a continuación para obtener detalles sobre cómo comprar boletos a través de una aplicación en este estado.

Georgia

Si se encuentra en Georgia, puede comprar boletos en línea a través del sitio web de lotería de Georgia aquí. Lea las reglas detenidamente primero. Puede ingresar varias veces, para múltiples sorteos, y elegir sus números o elegir QuickPick.

Illinois

Puede comprar sus boletos en línea a través del sitio de lotería del estado aquí. Elija una compra única o varios sorteos. Necesitará una cuenta gratuita para pagar. También puede comprar una suscripción si lo desea.

Kentucky

Para comprar un boleto de Mega Millions en Kentucky, visite este enlace. Puedes comprar un boleto (o más). Necesitarás una cuenta para pagar, pero son gratis. También puede agregar un Megaplier si lo desea.

Michigan

El sitio oficial de lotería de Michigan le permite comprar boletos en línea aquí en su página de inicio. Simplemente haga clic en “Comprar ahora” en la sección Mega Millions o haga clic en “Comprar boletos ahora” en la parte superior.

Minnesota

Consulte la sección sobre la aplicación JackPocket a continuación para obtener detalles sobre cómo comprar boletos a través de una aplicación en este estado.

Montana

Consulte la sección sobre la aplicación JackPocket a continuación para obtener detalles sobre cómo comprar boletos a través de una aplicación en este estado.

New Hampshire

Compre sus boletos en línea en el sitio oficial de lotería de New Hampshire aquí. Simplemente desplácese a la sección Mega Millions y haga clic en “Comprar ahora”.

También querrá ver la sección sobre la aplicación JackPocket a continuación para obtener detalles sobre cómo comprar boletos a través de una aplicación en este estado.

New Jersey

Consulte la sección sobre la aplicación JackPocket a continuación para obtener detalles sobre cómo comprar boletos a través de una aplicación en este estado.

New Mexico

Consulte la sección sobre la aplicación JackPocket a continuación para obtener detalles sobre cómo comprar boletos a través de una aplicación en este estado.

New York

Puede comprar una suscripción en el sitio de la Lotería de Nueva York aquí. Deberá crear una cuenta de suscripción, elegir qué juego y luego elegir la cantidad de juegos o sorteos. Curiosamente, puedes comprar boletos de Mega Millions aquí pero no de Powerball.

También querrá ver la sección sobre la aplicación JackPocket a continuación para obtener detalles sobre cómo comprar boletos a través de una aplicación en este estado.

North Carolina

Carolina del Norte te permite jugar en línea a través de su sitio web oficial aquí. Luego haga clic en las palabras “Obtener boletos ahora con el juego en línea”. Puede elegir opciones de selección rápida u otras opciones.

North Dakota

Si desea comprar en línea en Dakota del Norte, puede obtener una suscripción Pick & Click para jugar en línea. Lea los requisitos y la sección de preguntas frecuentes para obtener más detalles.

Ohio

Consulte la sección sobre la aplicación JackPocket a continuación para obtener detalles sobre cómo comprar boletos a través de una aplicación en este estado.

Oregon

Consulte la sección sobre la aplicación JackPocket a continuación para obtener detalles sobre cómo comprar boletos a través de una aplicación en este estado.

Pennsylvania

Puede comprar hasta cinco juegos de Mega Millions (o Powerball) “para hasta 26 sorteos consecutivos en línea con una cuenta de lotería PA verificada”, señala el sitio web de la lotería de Pensilvania. Simplemente vaya aquí y haga clic en “Comprar ahora” en el icono de Mega Millions.

Texas

Consulte la sección sobre la aplicación JackPocket a continuación para obtener detalles sobre cómo comprar boletos a través de una aplicación en este estado.

Virginia

Suscríbete y juega en línea aquí. Esto cubre Powerball, Mega Millions y Cash4Life, junto con muchos otros juegos. Hay algunos requisitos para unirse, así que primero lea las reglas.

Washington, D.C.

Puede comprar a través del sitio web oficial de D.C. o a través de la aplicación Jackpocket (consulte la sección sobre la aplicación a continuación).

Jugar a través de aplicaciones móviles

JackPocket es una popular aplicación móvil para comprar boletos

Una opción popular para comprar boletos a través de una aplicación móvil es JackPocket. Esta aplicación funciona con Powerball y Mega Millions y algunas loterías estatales. Puede comprar boletos individuales o jugar como parte de un grupo, y también puede obtener una suscripción para comprar boletos de lotería regularmente. La aplicación le permite elegir sus propios números o seleccionar números a través de una opción de selección rápida. Si compras un boleto, recibirás un correo electrónico con el número de serie del boleto y una foto del boleto. Las ganancias de menos de $600 se depositan en su cuenta. Si su ganancia es mayor que eso, se le transferirá de forma segura.

JackPocket actualmente vende boletos de lotería en los siguientes estados:

• Arkansas

• Colorado

• Minnesota

• Montana

• New Hampshire

• New Jersey

• New Mexico

• New York

• Ohio

• Oregon

• Texas

• Washington D.C.

Si Jackpocket no está disponible en su estado, puede seleccionar su estado desde la pantalla de reproducción de la aplicación e inscribirse para recibir una notificación cuando su estado esté disponible.

