Mega Millions – 29 de julio: ¿Cómo ver el sorteo en vivo?

Se estima que el sorteo de la lotería Mega Millions de esta noche tiene un valor de $1.1 mil millones. Si desea ver el sorteo en vivo por televisión, sus opciones se enumeran a continuación. El sorteo se lleva a cabo a las 11:00 PM Hora del Este de esta noche del viernes 29 de julio.

Opciones disponibles a nivel nacional para ver el sorteo en vivo

Una buena opción, sin importar dónde viva, es buscar un afiliado local de WGN-TV (ahora conocido como NewsNation) donde sea que viva. Use este buscador de canales para ubicar la estación cerca de usted.

También es posible que desee tener una opción de transmisión en vivo como respaldo. WGN-TV tiene una transmisión en este enlace que se espera que muestra el sorteo en vivo. También puede ver la transmisión en vivo de WSB-TV 2, que está disponible aquí. WSB-TV en Atlanta, Georgia es donde se lleva a cabo el sorteo real.

Opciones de canales de TV estado por estado

Muchas estaciones de televisión locales transmiten el sorteo en vivo. A continuación, proporcionamos ejemplos de los que pueden hacerlo en su región. Tenga en cuenta que los números de canales pueden ser diferentes, según su proveedor de cable. (Para averiguar en qué canal se encuentra una estación específica, haga clic aquí para ir a los listados de TV Guide).

Alabama y Alaska: Alabama y Alaska no figuran en la lista porque los estados no participan en loterías.

Arizona: Buscar una estación que transmita WGN/NewsNation es su mejor opción. Además, el sitio web de la Lotería de Arizona señaló anteriormente que Tucson a veces transmite sorteos en KOLD News 13 a las 10:25 PM.

Arkansas: Buscar una estación que transmita WGN/NewsNation es su mejor opción. El sitio web de Arkansas ha enumerado previamente los sorteos que a veces se transmiten en KAIT 8 ABC, CBS 5 y KATV ABC 7.

California: CBS-8 en San Diego, de acuerdo con LotteryUniverse, a las 8:00 PM Hora del Pacífico.

Colorado: Buscar una estación que transmita WGN/NewsNation es su mejor opción o puede mirar el sorteo en línea.

Connecticut: WCCT-TV se recomendó anteriormente en el sitio web de la Lotería de Connecticut. O puede verificar sus números en el sitio web o mirar en línea a través de una transmisión en vivo.

Delaware: Buscar una estación que transmita WGN/NewsNation es su mejor opción.

Florida: Una lista completa está disponible aquí.

Ft. Myers – WFTX (Fox) y WWDT/Telemundo

Gainesville – WCJB-ABC

Jacksonville – MeTV/MyTV (Fox), WFox o CBS (WJAX)

Miami/Ft. Lauderdale – WFOR CBS, WBFS MyTV, WLTV (Univision), WAMI TV (Unimas)

Orlando/Daytona Beach/Melbourne – WKMG-CBS y WTMO/Telemundo

Panama City – WJHG-NBC

Pensacola – WFGX-MyTV, WEAR ABC

Sarasota – WWSB-ABC

Tallahassee – WTXL-ABC

Tampa/St. Petersburg – WTSP-CBS y WVEA/Univision

West Palm Beach – WPEC-CBS, WWHB-TV (Azteca)

Georgia: En Georgia, tiene varias opciones que podrían funcionar. El sorteo en sí se lleva a cabo en WSB-TV en Atlanta, Georgia, Canal 2. También se recomiendan:

WSB-TV (Atlanta, GA)

WALB (Albany, GA)

WJBF (Augusta, GA)

13WMAZ (Macon, GA)

WSAV (Savannah, GA)

WRBL (Columbus, GA)

Hawái: Hawái no figura en la lista porque el estado no participa en la lotería.

Idaho: El sitio web de la lotería de Idaho enumeró anteriormente estos canales, sin embargo, ya no están actualizando esta lista, por lo que es posible que también desee buscar opciones adicionales.

Boise – KTVB NBC 7 o Canal 7.2 o KTVCB.com

Idaho Falls/Pocatello – KPVI-NBC Canal 6 (Retrasado)

Lewiston – KLEW-CBS Canal 3/8 (En vivo)

Twin Falls – NBC 7.8 (En vivo) o KTFT-NBC Canal 7 (Retrasado)

Illinois: Chicago/En todo el estado – WGN – Canal 9

Indiana: En Indianápolis, se enumeran las siguientes estaciones televisivas.

Fox59 en Indianápolis (En vivo)

South Bend WNDU16 (11:09-11:13 PM Hora del Este)

Terre Haute WTW02 (En Vivo)

Fort Wayne WANE15 (En Vivo)

Evansville WTVW7 (En Vivo)

Evansville WEHT25 (10:17 PM Centro)

Merrillville Lakeshore Public Television (10:28 PM Centro)

Iowa: Según el sitio web de lotería de Iowa:

Cedar Rapids/Waterloo/Dubuque – KWWL

Sioux City – KTIV

Kansas: De acuerdo con la Lotería de Kansas en una actualización anterior, solo KDGL, una estación independiente que transmite en el Canal 23 en Dodge City, Garden City, Liberal, Ulysses y Sublette, y WDAF-TV Fox 4 en Kansas City, Missouri, transmiten Powerball (y posiblemente Mega Millions) Pero esto no figura actualmente en el sitio, por lo que es posible que necesite tener una transmisión en vivo como respaldo.

Kentucky: WGN – Según el sitio web de la Lotería de Kentucky, una estación de televisión que ya no figura en la lista (aunque anteriormente sugirió el afiliado local de WGN). Es posible que deba tener una transmisión en vivo de respaldo en caso de que no se transmita o busque un canal WGN/NewsNation. El sitio web de Kansas actualmente dice que mire el noticiero local a las 10:00 PM para ver el sorteo.

Luisiana: En Luisiana, estas estaciones transmiten sorteos de lotería:

Alexandria – KALB Channel 5 (NBC/CBS/CW)

Baton Rouge – WBRZ 2+

Lafayette – KATC3

Lake Charles – KVHP Channel 29 Fox

Monroe – KARD Channel 14

New Orleans – WVUE Channel 8 Fox

Shreveport – KTBS 3 ABC and KPXJ 21 CW

Maine: De acuerdo con la lista anterior del sitio web de lotería de Maine, puede ver el sorteo en WAGM – Fox 23 o WABI. Sin embargo, esto no se ha actualizado recientemente, así que tenga a mano una copia de seguridad de la transmisión en vivo o intente encontrar un canal local de WGN/NewsNation.

Maryland: WBAL-TV 11

Massachusetts: De acuerdo con Mass Live, no hay estaciones de televisión locales de Massachusetts que transmitan sorteos. Sin embargo, es posible que pueda verlo de todos modos si tiene acceso a cualquiera de estos afiliados: El canal 61 de WTIC de Hartford y el canal 20 de WCCT, o el canal 18 de WBIN de Derry. Mass Live recomienda encontrar una transmisión en línea.

Michigan:

Detroit – WDIV-TV de acuerdo con LotteryUniverse

Grand Rapids – MADERA-TV8 de acuerdo con LotteryUniverse

Norton Shores – WMKG-CD de acuerdo con LotteryUniverse

Minnesota: El sitio web de la Lotería de Minnesota había anunciado previamente que el estado ya no transmite Mega Millions en vivo. Es posible que desee buscar una transmisión en vivo para ver el sorteo o buscar un canal local de WGN/NewsNation.

Mississippi: El sitio web de Mississippi recomendaba anteriormente ver el sorteo en YouTube una vez que se carga. O puede verlo una transmisión en vivo o en un canal local de WGN/NewsNation.

Missouri: Su mejor opción podría ser WDAF-TV Fox 4 o tener una transmisión en vivo lista.

Montana: El sitio web de lotería del estado no incluye un canal. Es probable que su mejor apuesta sea verlo en línea o buscar un afiliado de WGN/NewsNation.

Nebraska: El sitio web de la lotería de Nebraska no incluye un canal, sino que simplemente dice que mire “en su estación de televisión favorita”. Así que pruebe una estación local mientras mantiene una transmisión en vivo en línea lista como respaldo, o busque un afiliado de WGN.

Nevada: Nevada no figura en la lista porque el estado no participa en la lotería.

New Hampshire: El sitio web de lotería de New Hampshire no incluye un canal, sino que redirige a YouTube. Es probable que su mejor apuesta sea verlo en línea a través de una transmisión en vivo o buscar un afiliado de WGN/NewsNation si está disponible.

Nueva Jersey: En Nueva Jersey, el sitio web había mencionado anteriormente que PIX11 (Nueva York) y PHL17 (Filadelfia) podrían transmitir los sorteos, pero esto ya no figura en la lista. Sí enumera esta página web para ver transmisiones. Es posible que desee una segunda transmisión en vivo en línea como respaldo.

Nuevo México: El sitio web de lotería del estado no incluye una estación de televisión y recomienda ver el sorteo en línea. Es probable que su mejor apuesta sea verlo en línea a través de una transmisión en vivo o probar un afiliado de WGN/NewsNation si está disponible.

Nueva York: En Nueva York, algunas estaciones enumeradas son de LotteryUniverse y otras del sitio web de la lotería de Nueva York. Consulte con su estación local para asegurarse de que transmitirá el sorteo.

Albany – WALB ABC-10

Búfalo: WUTV 29

Binghamton – WBNG-12

Región de la capital: WRGB 6 o CW 15

Este de Siracusa: WSYR-TV

Elmira: WETM 18

Johnson City: WBNG-TV

Nueva York – ABC-7

Plattsburgh – WPTZ

Rochester-WHAM-13

Siracusa – WSTM 3 o WTVH 5

Útica: WUTR 20

Watertown: WSTM 3 o WTVH 5

Carolina del Norte: En Carolina del Norte, puede ver el sorteo en vivo en las siguientes estaciones cuando estén disponibles:

Asheville – WLOS Canal 13

Charlotte – WAXN TV 64/WSOC

Greenville/New Bern/Washington – Canal 7 de WITN

Raleigh – WRAL Canal 5

The Triad – WGHP Fox 8

Dakota del Norte: El sitio web de Dakota del Norte no incluye una estación. Es probable que su mejor apuesta sea verlo en línea o buscar un afiliado de WGN/NewsNation si está disponible.

Ohio: En Ohio, los sorteos de Mega Millions se transmiten en los afiliados de WGN, pero también posiblemente en estas estaciones:

Cincinnati: WCPO ABC 9

Cleveland: WEWS ABC 5

Colón: WTTE Fox 28, WSYX ABC 6

Dayton: WHIO CBS 7

Huntington: WSAZ NBC 13

Lima: ELIO Fox 9, EOHL CBS 11, WOHL ABC 12

Steubenville: WTRF CBS 7

Toledo: WTVG ABC 13

Youngstown: WFMJ NBC 21

Zanesville: WHIZ NBC 18

Oklahoma: Oklahoma no enumera las estaciones de televisión. Su mejor apuesta puede ser verlo en línea o buscar un afiliado de WGN/NewsNation si está disponible.

Oregón: Oregón no incluye una estación de televisión. Es probable que su mejor apuesta sea verlo en línea o buscar un afiliado de WGN/NewsNation si está disponible.

Pensilvania: En Pensilvania, intente lo siguiente:

Erie – WJET Channel 24 (a las 11:20 PM)

Harrisburg/Lancaster/York – WGAL Channel 8 (a las 11:20 PM)

Johnstown/Altoona/State College – WTAJ Channel 10 (a las 11:00 PM)

Philadelphia – WTXF Channel 29 (En vivo a las 11:00 PM)

Pittsburgh – WPXI Channel 11 (En vivo a las 11:00 PM)

Wilkes-Barre/Scranton – WNEP Channel 16 (En vivo a las 11:00 PM)

Rhode Island: Rhode Island no incluye una estación de televisión. Es probable que su mejor apuesta sea verlo en línea o buscar un afiliado de WGN/NewsNation si está disponible.

Carolina del Sur: De acuerdo con el sitio web de la lotería de Carolina del Sur, estas estaciones se enumeraron anteriormente. No está claro si todavía están transmitiendo en vivo. Es posible que desee una transmisión en vivo de respaldo lista.

Aiken/Augusta – WRDW-TV CBS

Charleston – WCSC – CBS

Columbia – WLTX – CBS

Florence/Myrtle Beach – WMBF – NBC

Greenville/Spartanburg – WHNS – FOX

Hilton Head – WHHI-TV

Rock Hill/Charlotte – WMYT – MNT

Dakota del Sur: Dakota del Sur no incluye una estación de televisión. Es probable que su mejor apuesta sea verlo en línea o buscar un afiliado de WGN/NewsNation si está disponible.

Tennessee: De acuerdo con el sitio web de la lotería de Tennessee, alguna vez figuraron como transmisores del sorteo, pero no está claro si aún lo hacen. Querrá tener una opción de transmisión en vivo de respaldo lista.

Chattanooga – WTVC – ABC Channel 9

Jacksonville – WBBJ – ABC Channel 7

Knoxville – WBIR – NBC Channel 10

Nashville – WKRN – ABC Channel 2

Memphis – WREG – CBS Channel 3

Tri-cities area – WKPT – ABC Channel 19

Texas: El sitio web de Texas no enumera las estaciones de transmisión. Su mejor apuesta puede ser mirar en línea o buscar un afiliado de WGN/NewsNation. También puede verlo en el sitio web de Texas (a veces retrasado) pulsando aquí.

Utah: Utah no figura en la lista porque el estado no participa en la lotería. Obtenga más información aquí.

Vermont: De acuerdo con el sitio web de Vermont, a veces puede mirar el sorteo en WCAX Channel 3 a las 11:00 PM, Hora del Este.

Virginia: En Virginia, puede ver el sorteo en las siguientes estaciones televisivas:

WRIC-TV – Richmond

WDBJ-TV — Roanoke

WVEC-TV — Hampton

WUSA-TV — Norte de VA

WHSV-TV — Harrisonburg

Islas Vírgenes: Christiansted, St. Croix – ABC WSVI – Canal 8.

Washington: Washington no incluye un canal de transmisión. Es probable que su mejor apuesta sea verlo en línea o buscar un afiliado de WGN/NewsNation si está disponible.

Washington DC: NewsChannel 8 (según el sitio web de lotería de D.C en el pasado). Una estación no figura actualmente en la lista.

Virginia Occidental: En Virginia Occidental, pruebe WSAZ NBC 3 en Huntington.

Wisconsin: El sitio web de Wisconsin no incluye una estación de transmisión. Es probable que su mejor apuesta sea verlo en línea o buscar un afiliado de WGN/NewsNation si está disponible.

Wyoming: El sitio web de Wyoming no incluye una estación de transmisión. Es probable que su mejor apuesta sea verlo en línea o buscar un afiliado de WGN/NewsNation si está disponible.

¿Cómo jugar?

Así es como se juega, según el sitio web oficial de Mega Millions. Un boleto cuesta $2.

Los jugadores pueden elegir seis números de dos grupos de números separados: Cinco números diferentes del 1 al 70 (las bolas blancas) y un número del 1 al 25 (la Mega Ball dorada) o seleccionar Easy Pick/Quick Pick. Usted gana el premio mayor al acertar los seis números ganadores en un sorteo.

Algunos estados tienen una opción adicional llamada “Just the Jackpot”.

Mega Millions señala: “En algunos estados, está disponible una oferta especial llamada Just the Jackpot. A los jugadores del premio mayor les encantará este nuevo y emocionante tipo de apuesta que les permite jugar específicamente solo por el premio mayor. A un precio de $3, el jugador recibirá dos jugadas solo para el premio mayor. Solo los boletos de Jackpot no son elegibles para ningún otro nivel de premios. Para ver si la lotería en su jurisdicción ofrece esta opción, visite el sitio web de esa lotería”.

También hay una opción Megaplier si desea posiblemente aumentar sus ganancias.

Notas de Mega Millions: “La mayoría de los estados ofrecen una función Megaplier para aumentar los premios no mayores en 2, 3, 4 o 5 veces; cuesta $1 adicional por jugada. Antes de cada sorteo de Mega Millions los martes y viernes por la noche, se sortea el Megaplier. De un grupo de 15 bolas, cinco están marcadas con 2X, seis con 3X, tres con 4X y una con 5X”.

Traducción al español de la nota original de Heavy.com.