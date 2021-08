Hombre atacó a los tripulantes de cabina en un vuelo a Miami: Maxwell Berry

Maxwell Berry es un hombre de Ohio que fue inmovilizado con cinta adhesiva por miembros de la tripulación de un vuelo de Frontier Airlines a Florida después de ser acusado de agredir y manosear a tres asistentes de vuelo. El incidente ocurrió en un vuelo de Filadelfia a Miami durante el pasado 31 de julio y fue captado en vídeo.

Berry, de 22 años, enfrenta múltiples cargos por delitos menores, dijo el Departamento de Policía de Miami-Dade. Según la policía, Berry fue acusado de manosear a dos asistentes de vuelo y de golpear a un tercero en la cara. Él fue visto en un video viral del incidente mientras gritaba que sus padres valen “dos millones de dólares”.

Frontier Airlines dijo en un comunicado de prensa: “Durante un vuelo de Filadelfia a Miami durante el 31 de julio, un pasajero tocó de manera inapropiada a dos asistentes de vuelo y posteriormente agredió físicamente a otro asistente de vuelo. Como resultado, era necesario sujetar al sujeto hasta que el vuelo aterrizara en Miami y llegaran las fuerzas del orden”.

Esto es lo que necesitas saber sobre Maxwell Berry:

1. Max Berry, quien había pedido tres bebidas alcohólicas en el avión, derramó una bebida en su camiseta, regresó a su asiento sin camiseta y luego tocó los pechos de una asistente de vuelo cuando le dijo que se pusiera la ropa, según dijo la policía

Frontier passenger allegedly touched 2 flight attendants breasts, then screamed his parents are worth $2 million, before punching a flight attendant. Frontier suspended the crew for duct taping the passenger to his seat as they landed in Miami. 22 yr old Max Berry is in custody.

Max Berry estaba en el vuelo 2289 de Frontier Airlines de Filadelfia a Miami, que salió de Filadelfia a alrededor de las 10:40 PM del sábado y aterrizó en Florida después de dos horas y 37 minutos, según un informe policial obtenido por The New York Times. La policía dijo en el informe que Berry había consumido dos bebidas alcohólicas en el vuelo y pidió una tercera bebida.

Según la policía, Berry tocó el trasero de una asistente de vuelo con un vaso vacío y ella le dijo: “No me toques”. La policía dijo en su informe que Berry derramó su tercer trago sobre sí mismo y fue al baño desde el asiento 28D y salió de allí sin camiseta. Un asistente de vuelo le dijo que necesitaba estar completamente vestido y lo ayudó a encontrar una camiseta en su equipaje de mano, dijo la policía.

Mientras caminaba por la cabina, Berry fue acusado de tocar los pechos de otra asistente de vuelo antes de que le dijera que no la tocara y que se sentara, dijo la policía. Berry también está siendo acusado de agarrar los senos de la asistente de vuelo por segunda vez y de tocar los senos de otra azafata. Según el vídeo y el informe policial, un asistente de vuelo intentó que Berry se sentara y el acusado lo golpeó con el puño cerrado. Posteriormente fue inmovilizado.

2. Berry fue inmovilizado por los pasajeros y miembros de la tripulación. El vídeo lo muestra en su asiento atado con los extensores del cinturón de seguridad

Cell phone video shows a Frontier flight attendant duct taping an unruly passenger to his seat on Flight 2289 from Philadelphia to Miami. Miami-Dade Police says Maxwell Berry groped two flight attendants and punched a third.

Berry fue inmovilizado por los pasajeros y miembros de la tripulación con cinta adhesiva y extensores de los cinturones de seguridad, según el informe policial. El hombre fue arrestado cuando el avión aterrizó en el Aeropuerto Internacional de Miami.

Frontier Airlines recibió comentarios negativos después de decir en su declaración inicial que los miembros de la tripulación que habían retenido a Berry fueron suspendidos en espera de una investigación. La declaración decía: “Los asistentes de vuelo, según se requiere en tales circunstancias, serán relevados de volar hasta que se complete una investigación”. La aerolínea también dijo inicialmente que “no se siguieron las políticas adecuadas para sujetar al pasajero”.

El sindicato de asistentes de vuelo emitió un comunicado criticando a Frontier. La presidenta de la Asociación de Asistentes de Vuelo-CWA, Sara Nelson, dijo en el comunicado de prensa:

“Los asistentes de vuelo se han enfrentado a una avalancha de interrupciones en nuestros vuelos durante este año. La situación en Frontier este fin de semana es uno de los peores ejemplos. Un pasajero ebrio e iracundo agredió verbal, física y sexualmente a varios miembros de la tripulación. Cuando se negó a obedecer después de múltiples intentos, la tripulación se vio obligada a inmovilizar al pasajero con las herramientas disponibles a bordo. Nosotros apoyamos a la tripulación”.

Un segundo comunicado de prensa de la aerolínea agregó: “Frontier Airlines mantiene el mayor valor, respeto, preocupación y apoyo para todos nuestros asistentes de vuelo, incluidos aquellos que fueron agredidos en este vuelo. Apoyamos las necesidades de estos miembros del equipo y estamos trabajando con las fuerzas del orden para apoyar plenamente el enjuiciamiento del pasajero involucrado”.

3. Berry se graduó recientemente en Ohio Wesleyan University, donde fue miembro del equipo de golf

De acuerdo con su perfil de LinkedIn, Maxwell Berry obtuvo el título de Economía y Finanzas en la Ohio Wesleyan University en Delaware, Ohio. Según su perfil de Facebook, Berry es de Norwalk en Ohio.

El perfil en LinkedIn de Berry muestra que trabajó en un campo de golf de Ohio y fue mesero en un restaurante mientras estaba en la universidad. Berry era miembro del equipo de golf de Ohio Wesleyan, según un perfil que fue eliminado del sitio web de la universidad.

Berry también estuvo involucrado con la vida griega en la universidad y recibió un premio por ser un “perfecto modelo a seguir” y por liderar la “lucha para desmantelar los estereotipos de la fraternidad”, según un vídeo de Zoom publicado por Ohio Wesleyan.

Ohio Wesleyan University dijo a The New York Times en un comunicado de prensa: “La Universidad Ohio Wesleyan se entristece al enterarse de esta situación con uno de nuestros graduados. El caso no involucra a la universidad y los incidentes descritos no reflejan los valores de Ohio Wesleyan University”.

Berry fue acusado de tres delitos menores de agresión. De acuerdo con la policía, el FBI se negó a investigar el caso por posibles cargos federales por delitos graves. El sujeto fue ingresado en la cárcel del condado de Miami-Dade y su fianza se fijó en $1500, según los registros judiciales en línea. El acusado ya no figura en la base de datos de los reclusos de la cárcel.

Berry podría enfrentar hasta un año de cárcel, multas y libertad condicional en caso de ser declarado culpable de los cargos de agresión por delitos menores en primer grado, según la Ley Estatal de Florida.

De acuerdo con los registros judiciales, no se ha programado la próxima fecha de audiencia de Berry. No se sabe si el acusado ha contratado a un abogado que pueda ofrecer declaraciones en su nombre y tampoco se le pudo contactar para que diera a conocer su versión de lo sucedido. La familia de Berry no pudo ser contactada por el sitio web Heavy en relación con el incidente.

5. El incidente que involucró a Berry es el último caso de una serie de pasajeros que han sido acusados de comportarse de manera rebelde y de agredir a miembros de las tripulaciones de vuelos





El incidente que involucra a Berry es el último de una serie de problemas que se han suscitado con pasajeros en los vuelos. Tanto la Administración Federal de Aviación como la Asosiación de Asistentes de Vuelo han emitido declaraciones en los últimos meses sobre la problematica que se ha vuelto más frecuente a medida que aumentan los viajes en medio de la disminución de restricciones por el COVID-19 y el aumento de la vacunación en contra del virus.

Si bien la policía dice que no se espera que Berry enfrente cargos penales, la Administración Federal de Aviación podría imponer una gran multa como resultado de su conducta y se le podría prohibir volar.

La Administración Federal de Aviación dijo en el mes de mayo: “La Administración Federal de Aviación del Departamento de Transporte de los Estados Unidos ha propuesto sanciones civiles que van desde $9.000 a $15.000 contra cinco pasajeros de aerolíneas por supuestamente interferir y, en dos casos, por agredir a los asistentes de vuelo que les ordenaron obedecer”.

El comunicado de prensa continuó mencionando: “Las acciones de cumplimiento anunciadas hoy son parte de la política de tolerancia cero de la Administración Federal de Aviación para el comportamiento rebelde y peligroso de los pasajeros. Desde el 1 de enero de 2021, la Administración Federal de Aviación ha recibido aproximadamente 2.500 informes de comportamiento rebelde de los pasajeros, incluidos unos 1.900 informes de pasajeros que se niegan a cumplir con el mandato federal del uso de mascarillas”.

Después del arresto de Berry, la Administración Federal de Aviación le dijo a The New York Times que estarían investigando y agregó que “los tripulantes de cabina son responsables de decidir cómo responder a los incidentes con pasajeros rebeldes” y se negaron a ofrecer comentarios sobre el incidente individual.

