Surfista de California detenido por asesinar a sus hijos en México: Matthew Taylor Coleman

Matthew Taylor Coleman es un hombre de California que está acusado de secuestrar y matar a sus dos hijos en México después de que dijo que se “iluminó” con teorías de conspiración, incluida QAnon. Coleman está acusado de disparar a sus hijos con una pistola de pesca submarina. El hijo y la hija de Coleman fueron encontrados muertos en un rancho, dijeron las autoridades. Coleman fue arrestado en la frontera mexicana el 10 de agosto de 2021, según la policía. Coleman, de 40 años de edad, dirige una conocida escuela de surf en Santa Bárbara.

El hijo de Coleman de 3 años de edad, Kaleo, fue encontrado apuñalado 17 veces en un rancho en Baja California, México, dijo a The Associated Press Hiram Sánchez, el fiscal general de la región. La hija de Coleman de 10 meses, Roxy, fue apuñalada 12 veces, dijo Sánchez a los periodistas. Dijo que se encontró una “estaca de madera manchada de sangre” cerca de sus cuerpos, según la AP. Coleman dijo a los investigadores que usó una pistola de pesca submarina para disparar y matar a sus hijos y luego movió la lanza y los apuñaló con ella, según documentos judiciales obtenidos por Heavy.

Coleman fue acusado en una denuncia penal federal de asesinato en el extranjero de ciudadanos estadounidenses el 11 de agosto de 2021, dijo en un comunicado de prensa la Oficina del Fiscal Federal para el Distrito Central de California. Los fiscales dijeron en la denuncia penal que Coleman confesó los asesinatos.

Según la denuncia penal, Coleman dijo que “creía que sus hijos se iban a convertir en monstruos, así que tuvo que matarlos”. Coleman dijo a los investigadores que estaba “iluminado por las teorías de conspiración de QAnon e Illuminati y estaba recibiendo visiones y señales que revelaban que su esposa … poseía ADN de serpiente y se lo había transmitido a sus hijos”. Dijo a los investigadores federales que “estaba salvando al mundo de los monstruos”.

Según la denuncia penal, Coleman dijo que “sabía que estaba mal, pero era la única forma de proceder que salvaría al mundo”. La declaración jurada no proporciona ningún otro detalle sobre las creencias de Coleman sobre QAnon e Illuminati, y sus perfiles de Facebook e Instagram no incluyen ninguna publicación sobre QAnon o los Illuminati.

Coleman es el último caso de asesinato vinculado a la teoría de la conspiración de QAnon. Según NBC News, “QAnon es una teoría de la conspiración de derecha que se formó originalmente en torno a la idea de que el presidente Donald Trump está liderando una guerra secreta contra el ‘estado profundo’, un grupo de élites políticas, empresariales y de Hollywood que, según la teoría, adorar a Satanás, abusar y asesinar niños. Estas afirmaciones infundadas surgen de publicaciones de un usuario anónimo en un foro de Internet marginal que se hace llamar “Q”. El movimiento QAnon evolucionó a partir de PizzaGate y otras teorías de conspiración.

En 2019, un seguidor de Seattle QAnon, Buckey Wolfe, fue acusado de matar a su hermano con una espada porque pensó que se había convertido en un lagarto o reptil. También en 2019, Anthony Comello fue acusado de matar a un jefe de la mafia en Nueva York y llegó a la corte con una referencia de QAnon escrita en su mano. En 2020, una mujer de Florida, Neely Petrie-Blanchard, fue acusada de matar a un compañero seguidor de QAnon que creía que podría ayudarla en una disputa por la custodia de los hijos, informó NBC News.

Matthew Taylor Coleman se fue a México con sus hijos sin decirle a su esposa adónde iban y ella denunció su desaparición a la policía de Santa Bárbara





La esposa de Coleman, Abby Coleman, denunció la desaparición de su esposo y sus dos hijos a la policía en California porque estaba preocupada por su bienestar, dijo el Departamento de Policía de Santa Bárbara en un comunicado de prensa del 10 de agosto. Según Telemundo 20, las autoridades mexicanas dijeron que los niños fueron llevados al país sin el consentimiento de su madre.

“El 8 de agosto de 2021, el Departamento de Policía de Santa Bárbara tomó tres informes de personas desaparecidas de una madre, quien indicó que su esposo e hijos habían estado desaparecidos durante aproximadamente 24 horas. La madre estaba preocupada por el bienestar de su esposo y sus dos hijos”, dijo la policía de Santa Bárbara en un comunicado. “Durante la investigación, la Policía de Santa Bárbara obtuvo evidencia de que el padre y los dos niños posiblemente habían viajado a México. La Policía de Santa Bárbara ha estado trabajando directamente con la Oficina Federal de Investigaciones (FBI) y la Patrulla Fronteriza de los Estados Unidos con respecto a esta investigación. Debido a que esta investigación potencialmente involucró la jurisdicción de otro país, el FBI es la agencia investigadora principal”.

La oficina de campo del FBI en Los Ángeles dijo en un comunicado: “El FBI está trabajando con la policía en Santa Bárbara luego de un informe que recibieron sobre tres personas desaparecidas: un hombre adulto y sus dos hijos que se cree que cruzaron la frontera sur hacia México. Se está llevando a cabo una investigación conjunta entre el Departamento de Policía de Santa Bárbara, el FBI en Los Ángeles y San Diego, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de los Estados Unidos y las autoridades mexicanas”.

La Fiscalía de los Estados Unidos para el Distrito Central de California dijo en un comunicado:

Una declaración jurada en apoyo de la denuncia penal describe la investigación que comenzó el sábado cuando la esposa de Coleman se comunicó con la Policía de Santa Bárbara para informar que su esposo había dejado la residencia de la pareja en una camioneta Sprinter y ella no sabía a dónde se habían ido. Al día siguiente, la esposa de Coleman presentó un informe de personas desaparecidas. Usando una aplicación de computadora, la esposa de Coleman pudo determinar que el teléfono de Coleman había estado en Rosarito el domingo por la tarde, dice la declaración jurada. El mismo servicio de localización de teléfonos se utilizó el lunes y mostró que el teléfono de Coleman estaba cerca del puerto de entrada de San Ysidro en la frontera entre Estados Unidos y México, según la declaración jurada. El FBI envió a colegas en San Diego para que contactaran a Coleman, quien entró a Estados Unidos en la camioneta Sprinter sin los niños. Cuando no se encontró a los niños, los agentes del FBI se comunicaron con los agentes del orden en Rosarito y se enteraron de que las autoridades mexicanas esa mañana habían recuperado los cuerpos de dos niños que coincidían con la descripción de los hijos de Coleman.

Coleman hizo su primera aparición en el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos en el centro de Los Ángeles el 11 de agosto de 2021, según la Oficina del Fiscal de los Estados Unidos. Un juez de instrucción ordenó que Coleman fuera detenido sin derecho a fianza y fijó su lectura de cargos para el 31 de agosto de 2021.

Durante la investigación de personas desaparecidas, la esposa de Coleman le dijo al FBI que su esposo no le dijo adónde iba y que no respondía sus mensajes de texto, según la denuncia. Dijo a los investigadores que no creía que los niños estuvieran en peligro y que no pensaba que él haría daño a sus hijos. Ella dijo que no tenían problemas de relación y no discutieron antes de que él se fuera.

Coleman fue visto en el video de vigilancia del hotel saliendo de este con sus hijos y luego regresando sin ellos, dicen las autoridades











Según The Associated Press, el fiscal general de Baja California dijo que Matthew Coleman fue visto en un video de vigilancia al ingresar a un hotel en Rosarito el sábado 7 de agosto de 2021. El video mostraba a Coleman saliendo del hotel antes del amanecer del lunes 9 de agosto de 2021 y Coleman regresó solo más tarde esa misma mañana. Coleman dejó el hotel definitivamente el 9 de agosto, dijo el fiscal general a la AP.

Coleman se encuentra bajo custodia federal en Estados Unidos y podría enfrentar cargos de homicidio agravado en México, según AP. No se supo de inmediato si Coleman contrató a un abogado que pudiera hablar en su nombre. Heavy no pudo comunicarse con él para que hiciera comentarios.

Según Telemundo 20, Coleman y sus hijos se hospedaban en el Hotel City Express en Rosarito. Llegaron al hotel sin reserva, según informó la estación de noticias. Según NBC News, Coleman intentó huir por el cruce fronterizo de San Ysidro.

“Ves a una persona preparada; de ahí que quede muy claro las intenciones de los hechos que se estaban realizando”, dijo a Telemundo Sánchez, el fiscal general de Baja California. Sánchez dijo que Coleman podría enfrentar de 60 a 120 años de prisión si es declarado culpable de asesinato en México.

Coleman le dijo al FBI que condujo a México con sus hijos en la camioneta Mercedes Sprinter de la familia el 7 de agosto. Dijo que debido a que no tenía un asiento para el automóvil, puso a su hijo menor en una caja. Dijo a los investigadores que la mañana que mató a sus hijos, condujo hasta Rancho Del Cielo y se detuvo a un lado de la carretera. Utilizó una pistola de pesca submarina, perforando a su hija en el corazón, según la denuncia. Dijo que cuando su hijo no murió de inmediato, “tuvo que mover la lanza, cortándose la mano en el proceso”. El agente del FBI dijo que en su mano se observaron lesiones que coincidían con su declaración.

Coleman le dijo al FBI que después de matar a sus hijos movió sus cuerpos a unos 30 metros de distancia y los puso en la maleza. Luego condujo “un par de millas” y “descartó la pistola de pesca submarina y la ropa ensangrentada cerca de un arroyo”, dijo el FBI. “Tiró ropa ensangrentada en un contenedor de basura azul en algún lugar al costado de una carretera en Tijuana, México”.

Cuando Coleman ingresó en la cárcel de Santa Ana, un carcelero le preguntó por qué tenía una tirita en la mano y él respondió que era por “lastimar a sus hijos”, dijo el FBI. Según el FBI, la policía mexicana recuperó el arma homicida, la ropa ensangrentada y una manta de bebé.

El FBI dijo que las fotos de la escena del crimen mostraban a los niños con “grandes heridas punzantes en las cavidades del pecho”, según la denuncia penal. Según documentos judiciales, los niños fueron encontrados muertos en una zanja y las imágenes coincidían con declaraciones proporcionadas por Coleman.

3. Después del nacimiento de su hija, Coleman publicó en Instagram que “Dios la eligió a mano para matar a los gigantes de la tierra”.

Matthew Coleman y su esposa, Abby Coleman, están casados ​​desde enero de 2017, según su Instagram. Escribió en una publicación en su primer aniversario: “En el matrimonio, se nos da a alguien que está allí para celebrar diariamente al otro de una manera que nadie más puede hacer. No porque obtuviste una promoción o lograste algo especial, sino solo porque eres tú. Tenemos la oportunidad de reflejar la gloria que vemos y, al hacerlo, nos liberamos mutuamente en la expresión plena y libre de lo que fuimos diseñados para ser”.

Coleman agregó: “Ahora, para alardear un poco de mi hermosa esposa … ella cocina pechuga como una verdadera texana, va a surfear conmigo incluso cuando hace frío y me enseña a ver siempre lo bueno, independientemente de las circunstancias. Por no hablar de una reina del baile de graduación / baile de bienvenida en seis ocasiones”.

En marzo de 2018, Coleman anunció en su Instagram que su esposa estaba esperando su primer hijo y escribió: “Bueno, amigos, vamos a tener un bebé. La pequeña pepita de amor de alegría cobra vida este septiembre. ¡Amping!” Su hijo, Kaleo, nació en octubre de 2018. Coleman escribió en Instagram:

Es un placer para nosotros presentar a nuestro hijo, Kaleo Skye Coleman (pronunciado Kah-leo). Nacido en nuestra casa a las 6:50 pm el miércoles por la noche en medio de una tormenta tropical, su nacimiento fue rápido, ardiente y más eléctrico de lo que jamás hubiera imaginado. Muy orgulloso de su mamá por ser tan luchadora, y a través de la sangre, el sudor y las lágrimas, salió campeona con un premio en mano. Al pensar en cómo llamar a nuestro hijo, seguía volviendo a esta imagen de Jesús siendo bautizado, cuando una paloma descendía sobre él y las palabras de Dios brillaban sobre él: “Este es mi Hijo, el amado, en quien está mi deleite”. Kaleo en griego significa “llamado” o “designado”. En hawaiano, el “sonido” o la “voz”. Skye significa “alado” o “cielos”. Y Coleman significa “paloma”. Mi declaración sobre Kaleo es que está designado para traer el sonido de la paloma del cielo … y una voz que habla a una generación, este es mi amado en quien está todo Mi deleite. Gracias a todos por todas sus oraciones, apoyo y amor durante esta temporada alegre. Estamos sobre la luna.

Después del nacimiento de su hija en octubre de 2020, Coleman escribió en Instagram: “El pasado sábado por la mañana, unos segundos antes del amanecer, le dimos la bienvenida a la pequeña Roxy Rain a nuestra familia. A las 6:49 am, en la tranquilidad de nuestra casa, la sacaron del agua y la recibieron en nuestros brazos. Roxy significa “amanecer brillante” y “lluvia” es un símbolo de la bendición, la abundancia y la fecundidad de Dios hacia nuestra familia en esta temporada”. Añadió:

Mientras esperaba su llegada, seguía sintiendo la sensación de que iba a nacer en un momento crucial de la historia y que representaría un amanecer, o incluso un despertar, de años de gran bendición para nuestra familia y nuestra nación. Otra imagen que me vino fue la de Dios alcanzando el lecho de un río y recogiendo una pequeña piedra (roca), examinándola atentamente. Tal como lo había hecho David antes de matar a Goliat, Dios examinó la piedra y estaba seguro de que era la perfecta para la batalla. Aunque era pequeño, suave y de apariencia algo inofensiva, sabía que se volvería grandioso cuando se colocara en la palma de una mano experta. Mi declaración sobre Roxy Rain es que Dios la eligió a mano para matar a los gigantes en la tierra. Que ha nacido con todo lo que necesita para cumplir plenamente el plan de Dios para su vida y que será una gran bendición dondequiera que vaya.

Coleman continuó: “Y no puedo evitar felicitar a mi intrépida esposa por traernos a la bebé Roxy en tan solo unas horas. ¡Qué luchador! Muy emocionado de que todos conozcan a nuestra preciosa nueva incorporación a la familia. Gracias por todo el amor, las comidas y el apoyo constante durante esta temporada🙏”.

En mayo de 2021, Coleman publicó una foto con su esposa, hijo e hija y escribió en la leyenda: “¡Mis tesoros!” Su publicación de Instagram más reciente fue del 16 de julio de 2021 e incluía un video de él navegando con su hijo en la tabla de surf con él y la leyenda: “¡Pasos de bebé!”

4. Coleman publicaba a menudo en las redes sociales sobre su fe y se preguntaba en una publicación de Facebook si habrá “un tipo de gran renacimiento estadounidense después de los años de covid, censura y divisiones políticas”

Coleman publicaba a menudo en las redes sociales sobre su fe cristiana, junto con el surf, el skate, otras aventuras al aire libre, los viajes y su familia. Su publicación pública más reciente en Facebook es de noviembre de 2020 e incluye sus pensamientos sobre el coronavirus y el estado del mundo.

Coleman escribió: “Mientras adoraba con amigos este fin de semana, tuve una oleada inesperada de pensamientos e imágenes… que bueno, me trajo mucha esperanza. La primera imagen fue una de esta línea de tiempo histórica donde se contrastaba el período de las “edades oscuras” (siglos V-XV) junto a la explosión creativa iluminada del Renacimiento (es decir, Renacimiento – siglos XV y XVI). Lo loco de la historia es que no sabes cómo se etiquetará tu temporada hasta dentro de unos años. Y más aún, a veces su período de tiempo no está etiquetado por lo que sucede DURANTE él, sino por lo que sucede DESPUÉS. Mientras la gente vivía en la Edad Media, no pensaban, “realmente apesta vivir en la Edad Media”. No fue hasta años después del Renacimiento que la gente comenzó a identificar ese período como la Edad Media. Y realmente la razón principal para conseguir esa etiqueta se debió al sorprendente CONTRASTE que tuvo con la explosión del arte, la música, los inventos y los descubrimientos que se produjeron durante el Renacimiento”.

¿El mundo ha visto alguna vez? ¿Qué pasa si estamos a punto de entrar en una explosión sin precedentes de creatividad, arte, música, inventos, descubrimientos, emprendimiento, curas, comunidad y revelaciones del amor de Dios … hasta el punto de que nuestro período actual eventualmente será visto como otra edad ‘Oscura’?. ‘¿Qué pasa si hay un tipo de Gran Renacimiento estadounidense después de los años de Covid, la censura y la división política … que empoderará el corazón de cada persona para cobrar vida y explotar con ideas innovadoras, nuevos modelos de negocio, nuevos sonidos musicales nunca antes vistos? formas de construir una comunidad asombrosa? ¿Qué pasa si 2020 son solo los ‘dolores de parto’ de lo que está en camino en 2021 y más allá?”

Concluyó: “Es casi como si Dios estuviera orando por nosotros …”Oro para que sus corazones se inunden de luz para que puedan comprender la esperanza confiada … “(Efesios 1:18) ¡Mucho amor y esperanza para todos!”

5. Coleman y su esposa fundaron la escuela de surf Lovewater en Santa Bárbara

Matthew Taylor Coleman y su esposa, Abigail Droogsma Coleman, fundaron Lovewater Surf Co. en Santa Bárbara, California, en 2011, según su página de Instagram. La empresa, con el lema “por el amor al surf”, ofrece clases de surf, coaching extracurricular y campamentos de surf, según el perfil de Instagram.

El sitio web de la empresa dice: “Desde 2011, Lovewater Surf School ha inspirado a familias, viajeros, parejas y niños con amor por montar olas. Nuestro ambiente familiar y de base combinado con la experiencia de los entrenadores y un equipo de corazones alegres, nos ha hecho conocidos por tener las lecciones de surf número 1 en Santa Bárbara y Ventura, California. Las lecciones de surf de Santa Bárbara de Lovewater Surf School, los eventos corporativos y sin fines de lucro, los programas extracurriculares y los campamentos de surf de verano brindan algo para todos, independientemente de su experiencia pasada, edad o nivel de habilidad. ¡Nos vemos en el agua!” El sitio web agrega:

En 1981, en el corazón de Santa Bárbara, Matt nació de un padre propietario de una pequeña empresa y una madre artista. Durante su infancia adoptó rápidamente el amor por el océano. Ya sea practicando surf en Hendry’s Beach, pescando con arpón en Mesa Lane o navegando a las Islas del Canal con su familia todos los veranos, quedó claro que el océano era un patio de recreo que siempre estaba abierto y listo para la aventura. Si bien la pesca submarina y la navegación eran divertidas, el surf se convirtió rápidamente en la pasión de Matt. Después de años de competir en el equipo de surf campeón nacional de Point Loma, se mudó a San Sebastián, España, donde enseñó inglés, se hizo amigo de los vascos y encontró una plataforma de lanzamiento para una misión de surf en más de 20 países de Europa y el mundo. Después de dos años enseñando y viajando, Matt regresó a su ciudad natal para seguir una educación superior, recibiendo su maestría de UCSB en 2009. Con el deseo de retribuir a su comunidad, Matt pasó a enseñar en la escuela secundaria, entrenar a un equipo de surf y pasar 10 años dirigiendo una organización local sin fines de lucro que utilizó el surf como medio para orientar a los jóvenes de la comunidad. Después de una década trabajando en la educación y el sector sin fines de lucro, Matt finalmente dio el paso para fundar Lovewater Surf Co., una empresa comprometida con transmitir el amor por el surf a personas de todas las edades, etnias y orígenes. Hoy, como educadores y mentores experimentados, Matt y Abby disfrutan encontrando formas de mejorar la vida a través del surf, la educación experiencial y proyectos comunitarios.

Según su perfil de Facebook, Coleman estudió historia en Point Loma Nazarene University y obtuvo su maestría en español en UC Santa Barbara. Su esposa, Abby Droogsma Coleman, es originaria de Texas.

Junto con su trabajo en Lovewater Surf, Coleman fue anteriormente del capítulo de Santa Bárbara de Christian Surfers Estados Unidos, según un boletín de 2009. “Su pasión por servir proviene de verse a sí mismo en los jóvenes surfistas, de donde vino, la importancia que los modelos a seguir de CS jugaron en su propia vida y el deseo de transmitir esa herencia de servir a Jesús en amor”, dice el boletín de Christian Surfers.

