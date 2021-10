Matthew Mire: Acusado de matar a un policía y dispararle a otras 4 personas

Matthew Mire es un hombre de Louisiana acusado de matar a un policía estatal y a una mujer durante una ola de crímenes en el área de Baton Rouge. Mire primero disparó y mató a Pamela Adair, su media hermana, y luego le tendió una emboscada y le disparó fatalmente al jefe de la policía estatal de Louisiana, Adam Gaubert, mientras huía, dijeron las autoridades. Otras tres personas fueron hospitalizadas durante el incidente que comenzó el 9 de octubre de 2021.

Mire, de 31 años, fue hospitalizado con las heridas sufridas durante su arresto. Según la policía estatal, Mire se disparó en la pierna y fue mordido por un policía K-9. Se enfrentará a varios cargos, incluidos varios cargos de asesinato e intento de asesinato en varias parroquias, dijeron las autoridades. Los motivos de los disparos siguen bajo investigación.

“Trooper Gaubert, un veterano de 19 años de nuestro departamento, fue emboscado mientras estaba en su unidad de patrulla”, dijo la Policía Estatal de Luisiana en un comunicado de prensa el 10 de octubre de 2021. “La información preliminar indica que Trooper Gaubert fue asesinado a tiros en el área en el que se produjo un homicidio de madrugada. El sospechoso, Matthew Mire, de 31 años, fue detenido esta noche poco antes de las 10 de la noche sin incidentes”.

Esto es lo que necesita saber sobre Matthew Mire:

Las autoridades dijeron en una conferencia de prensa que la ola de crímenes comenzó en la parroquia de Livingston alrededor de la medianoche del sábado. La policía dijo que Mire irrumpió por la puerta de una casa en un parque de casas móviles y disparó a dos personas que estaban dentro. Sobrevivieron, dijo la policía. Luego robó un camión de una casa cercana, según la policía. La policía dijo que creían que Mire conocía a las víctimas, según WWL TV.

Mire condujo hasta Prairieville, donde vive su media hermana Pamela Adair, y le disparó a ella y a su pareja, que no ha sido identificada. Su pareja resultó gravemente herida, dijo la policía. Adair, de 37 años, murió. Le dispararon en el pecho, el estómago y el brazo, informa The Advocate.

Joseph Schexnayder, un miembro de la familia, escuchó el tiroteo y encontró a las víctimas, le dijo al periódico: “La puerta de la casa estaba abierta. Mi nieta salió y vi a mi hijo acostado en la cocina. Le dispararon en la cabeza o en el cuello y le volaron el codo. Miré en el dormitorio y Pam estaba en el suelo frente a la cama”.

Adair y su pareja habían estado juntos durante 17 años y tenían dos hijos, dijo Schexnayder al periódico. Según su página de Facebook, Adair fue a French Settlement High School y estudió artes gráficas en Stevens-Henager College.

2. Mire abrió fuego contra un policía estatal durante una breve persecución en la parroquia de East Baton Rouge después de emboscar a Gaubert, dicen las autoridades

La Policía Estatal de Louisiana dijo: “La investigación preliminar reveló que el Master Trooper Adam Gaubert fue emboscado por Mire mientras estaba sentado en su unidad de patrulla completamente marcada. La emboscada del Trooper Gaubert ocurrió muy cerca del tiroteo de Dutton Road que tuvo lugar durante la noche del 9 de octubre de 2021. Mire es una persona de interés en múltiples incidentes de tiroteos en varias parroquias”.

La policía dijo que después de huir de los tres tiroteos el sábado por la noche, “Mire estuvo involucrado en una persecución en la que disparó un arma contra un policía estatal que lo perseguía por separado. El soldado intercambió disparos con Mire durante el incidente y no resultó herido”.

El departamento agregó: “A medida que avanzaba la búsqueda de Mire, la Policía Estatal de Luisiana, las Investigaciones de Seguridad Nacional, el Alcohol, Tabaco y Armas de Fuego de EE. UU., El Departamento Correccional de Los Ángeles, la Oficina del Sheriff de Ascension Parish y la Oficina del Sheriff de East Baton Rouge Parish trabajaron juntos en el área de búsqueda cerca de Hoo Shoo Too Road en el puente Tiger Bend. Después de ser localizado y detenido sin incidentes, Mire fue trasladado a un hospital local por las lesiones que sufrió por una mordedura de K-9 y una presunta herida de bala autoinfligida en la pierna”.

La policía estatal dijo: “Master Trooper Gaubert había servido con LSP desde 2002 realizando tareas de patrulla en la Tropa A en Baton Rouge y sirviendo como Detective en la División de Investigaciones Criminales de LSP a lo largo de su carrera. Master Trooper Gaubert era un veterano del Ejército de los Estados Unidos y verdaderamente encarnaba los valores fundamentales de LSP de lealtad, deber, respeto, servicio desinteresado, honor, integridad y valor personal. Juntos como familia, lamentaremos su pérdida y honraremos su legado de servicio a nuestro departamento y los ciudadanos de Louisiana”.

3. Mire fue arrestado en 2017 después de atacar a su abuelo y amenazar con dispararse a sí mismo y en un cargo anterior de DUI, dice la policía

Mire fue arrestado en 2017 después de atacar a su abuelo en East Baton Rouge en 2017, informa The Advocate. La policía dijo que respondió después de que el abuelo de Mire les dijera que “lo empujó en el pecho y lo golpeó en el cuerpo varias veces”, después de pedirle que “limpiara lo que ensuciaba él mismo”. La policía dijo que Mire le dijo a su abuelo “que se iba a disparar”, informó el periódico.

Según la policía, el abuelo de Mire dijo que “no le hablaba correctamente y le faltaba el respeto constantemente”. Mire se declaró culpable de agresión simple contra el enfermo y fue sentenciado a libertad condicional, junto con clases de manejo de la ira, servicio comunitario y una evaluación de salud mental, dijo el periódico.

Según The Advocate, Mire también fue arrestada anteriormente por un cargo de DUI. No se dispuso de más información sobre ese arresto de inmediato. No se supo de inmediato si Mire tenía antecedentes penales adicionales en Luisiana o en otro lugar.

4. Mire trabajó en la construcción y publicó en Instagram sobre su novia, que murió recientemente, su familia y su iglesia.

Mire trabajaba en la construcción, según las fotos en su página de Instagram, que también está llena de fotos con su difunta novia, la hija de su novia, su familia y amigos y en la iglesia. Publicaba a menudo en Purpose Church en Baton Rouge.

Kevin Schexnayder le dijo a The Advocate: “Ese es el hijo de mi hermana, Matthew. Su novia sufrió una sobredosis hace un par de meses y él nunca lo superó. Se lo tomó realmente muy mal. Estaba hecho un lío. Simplemente se convenció de que la gente lo perseguía”.

Mire publicó en Instagram sobre su novia después de su muerte. Él escribió el 24 de agosto junto con una foto de ellos juntos: “Te extraño tanto que mi corazón no se curará, RestBaby”. Él había publicado previamente el 13 de febrero, antes de su muerte, “Mi San Valentín ❤️🥰 te amo más y más cada día … nunca pensé que encontraría a la persona adecuada para mí. Gracias por todo lo que haces.”

5. Mire está bajo guardia de la policía mientras está hospitalizado

La Policía del Estado de Luisiana dijo en un comunicado de prensa: “Los detectives de LSP obtuvieron órdenes de arresto para Mire en Ascension Parish por vuelo agravado de un oficial, intento de asesinato en primer grado de un oficial de policía y asesinato en primer grado de un oficial de policía y órdenes de arresto en East Parroquia de Baton Rouge por fuga agravada de un oficial e intento de asesinato en primer grado de un oficial de policía. Los policías están vigilando constantemente a Mire en el centro médico y será fichado por los cargos de la orden judicial cuando sea puesto en libertad”.

La policía agregó: “La Oficina de Investigaciones de LSP y el Laboratorio de Crímenes de LSP procesaron varias escenas de crímenes en las parroquias de Ascension y East Baton Rouge relacionadas con los tiroteos que involucraron a los soldados de LSP. Esta investigación está activa y en curso y se dará a conocer más información cuando esté disponible”. Los otros tiroteos en Ascension Parish y Livingston Parish también siguen bajo investigación y es probable que se presenten cargos adicionales, dijo la policía.

La Policía Estatal de Louisiana agregó en Facebook, “Trooper Gaubert personificó todo lo que representamos; honor, deber, servicio desinteresado y coraje. En los próximos días, lamentaremos su trágica muerte y honraremos su servicio a nuestro departamento y los ciudadanos de Louisiana”.

El departamento agregó: “Los arreglos para el Master Trooper Gaubert no están finalizados en este momento, pero se le otorgarán todos los honores obtenidos con una muerte en el cumplimiento del deber. Se anunciará más información sobre los servicios cuando esté disponible. El brazo caritativo de la Louisiana State Troopers Association, Louisiana Troopers Charities Inc, es el mecanismo adecuado para las donaciones monetarias a la familia del LSP Master Trooper Adam Gaubert”.

Las donaciones se pueden hacer aquí en el sitio web del departamento o aquí a través de PayPal. “Gracias por recordar a la familia, los amigos y los hermanos y hermanas de LSP del Master Trooper Gaubert en sus pensamientos y oraciones durante este momento difícil”, dijo la policía.

