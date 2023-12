Turista graba cuando tiburón lo ataca en playa de Australia [VIDEO]

El joven buceador proveniente de Parma, Italia, llamado Matteo Mariotti de 20 años de edad, mostró su gran fortaleza cuando en aguas marinas de Australia, logró grabar su propio ataque por parte de un gran tiburón.

Fue la misma víctima quien con su cámara grabó el momento de lucha que sostiene con el escualo, y de cómo en medio de las aguas ensangrentadas después de que el depredador le arrancara un pedazo de pierna, logra alcanzar la playa ayudado por un amigo y en medio de expresiones de dolor, reportó Antena 3.

El video del ataque lo publicó en su cuenta de Instagram bajo el usuario @matteo_mariotti__. en donde cuenta con más de 17.500 seguidores. Tenga en cuenta que las imágenes son de alta sensibilidad.

“Este vídeo lo grabé segundos después del último mordisco, quería decirles adiós, nunca pensé sobrevivir a ese monstruo. Perdí mucha sangre y la pierna, no sé si me van a cortar entera o van a dejar la mitad, pero ya no importa”, cuenta Mariotti con voz temblorosa y la mirada perdida.

Luego del incidente, desde la 1770 Beach en donde hacia snorkel Matteo, este fue trasladado a un hospital local en donde los galenos no pudieron hacer mucho su pierna debido a la gravedad de sus heridas. Mariotti sufrió una amputación de su miembro inferior de la rodilla hacia abajo.

Según Antena 3, el joven buceador agradece a sus familiares y amigos por el apoyo que le han brindado durante este difícil trance con el gran depredador marino: “Ustedes son mis héroes, me están dando la fuerza para seguir adelante con sus mensajes y sus llamadas, mi único sueño es volver a verles”, dice sobre su proceso de recuperación tras el ataque del escualo.

Mariotti, visiblemente agotado y con muestras de dolor en su rostro, mencionó a Tommaso Agosti, el amigo que le salvó la vida: “Té debo mi vida, me voy a casa. Te amo”. En su post también revela un detalle sobre su situación, como la falta de un seguro médico australiano: “Tommaso me llamaba idiota porque no tenía la ‘medicare’ del seguro australiano, afortunadamente tenía otro hecho en Italia antes de partir”.

El click de la impactante historia ya cuenta con más de 38.000 likes y 2.300 comentarios, según el medio La100. “Esperemos que salga todo bien”, “Sos muy fuerte”, “Me duele en el alma lo que te sucedió”, fueron algunos de los comentarios que hicieron los usuarios.

Matteo no se arrepiente de ir a Australia

Matteo Mariotti fue atacado por un tiburón mientras nadaba en una playa de Australia.

Pese a todo, Mariotti destaca en un post citado por ABC, que su viaje fue inolvidable y que volvería a visitar el país. “Estos son los últimos lugares increíbles en los que he estado en Australia, me alegro de haber tenido esta aventura a pesar de que terminó pronto y mal”, escribe con una lista de fotos.

Según ABC, pese a todo, Matteo se siente orgulloso y contento por los aprendizajes que ha tenido en este viaje, pese a que haya supuesto una visita al hospital y que le haya dejado señales y consecuencias aún por determinar.

“Este viaje nos enseñó mucho, tal vez todo, desde lo que significa hacer grandes sacrificios hasta entender lo que significa disfrutar de la vida. No estoy enfadado con este lugar en absoluto ni con los tiburones. Por supuesto que es difícil y será igual de difícil seguir adelante, pero a pesar de eso, me di cuenta por primera vez de cuántas personas increíbles tengo a mi lado. Si no fuera por todos los que me aman y que amo me hubiera quedado en el agua o hubiera hecho cualquier cosa para desconectar el enchufe”.

Lejos de odiar Australia, se muestra enamorado del país. “Nunca pensé que lo lograría y estoy feliz de estar aquí hoy para contaros mi historia, espero que todo el mundo pueda experimentar su propia experiencia en Australia. Yo mismo espero volver”, destaca.

Finalmente, cabe mencionar que se ha creado una página de GoFundMe para recaudar dinero y ayudar al joven. Al momento de esta publicación se han recaudado 61.658 euros.

