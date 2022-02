Matan a niño de 11 años en trágico tiroteo en Texas

Un niño de 11 años murió en un tiroteo en el Complejo de Apartamentos Vireo en el condado de Harris en Texas, dijo el alguacil Ed González. El tiroteo ocurrió en Tidwell Road, cerca de Houston, según la Oficina del Sheriff del Condado de Harris. El video de la trágica escena se puede ver pulsando aquí. No hay sospechosos bajo custodia después del tiroteo del jueves 3 de febrero de 2022, según las autoridades, y la investigación continúa en curso.

González tuiteó: “Actualización sobre el tiroteo en Tidwell: El niño, que se cree que tiene 11 o 12 años, ha sido declarado muerto en el hospital. Nuestras condolencias con su familia. El tiroteo ocurrió en el estacionamiento de Vireo Apts. Si tiene información, llámenos al 713-274-9100 o al 713-222-TIPS”. La policía en el lugar dijo que se cree que la víctima tiene 11 años. Su nombre aún no ha sido revelado.

González dijo anteriormente que los agentes del Precinto 3 del alguacil del condado de Harris respondieron a una llamada de un tiroteo en la cuadra 12200 de Tidwell Road alrededor de las 8:40 p.m. González dijo: “El niño estaba afuera de una residencia cuando se escucharon múltiples disparos”. González dijo que los investigadores estaban en el lugar. El niño fue llevado inicialmente a un hospital local en estado crítico. El complejo de apartamentos está ubicado cerca de C.E. King Parkway y Sam Houston Tollway.

El niño salió de su apartamento para buscar una chaqueta en el automóvil de su familia y luego recibió un disparo en el estacionamiento, dijo el alguacil Ed González

El alguacil del condado de Harris, Ed González, dijo en la escena que el niño recibió varios disparos, según testigos. González dijo que los agentes que llegaron del Precinto 3 del alguacil del condado de Harris le realizaron RCP al niño y lo llevaron de urgencia al hospital en ambulancia cuando llegó el Servicio de Emergencias Médicas. González dijo que el niño había ido al auto de su familia a buscar una chaqueta.

“Solo tiene 11 años”, dijo González. “En este momento tenemos información muy limitada”. González dijo que los investigadores no han esclarecido qué condujo al tiroteo y que estarían trabajando para determinar si hubo un altercado o una discusión antes de que ocurrieran los disparos. “Lo que sabemos es que aparentemente había salido, aparentemente él dijo que iba a agarrar algo del auto y luego sucedió esto”, dijo González sobre el niño.

El alguacil dijo que la gente escuchó múltiples disparos y salieron, encontrándose con el niño sufriendo por las heridas de bala a las afuera del edificio de apartamentos. “La violencia armada ha sido un gran problema”, dijo González. “Irónicamente, en el condado de Harris no incorporado, no en una ciudad en particular, sino en el condado de Harris no incorporado, en realidad comenzamos el año bastante bien. Hemos tenido muy poca violencia armada relacionada con los niños hasta ahora en el primer mes. Es solo un mes. Pero estábamos optimistas de que al menos estábamos comenzando de manera decente. Y ahora esto obviamente sucedió”.

González agregó: “Así que es algo que nos preocupa mucho. No queremos que sea como el año pasado, cuando respondimos a cientos de escenas en las que se había baleado a menores. Eso es inaceptable. No podemos tener eso en ninguna comunidad. La violencia en general es inaceptable, especialmente cuando está dirigida a niños pequeños. Entonces, este es un problema cuando los niños pequeños reciben disparos y resultan heridos. Así que tenemos que hacerlo mejor, debemos hacerlo mejor, y lo haremos. Vamos a ver todos los datos y ver qué más se puede hacer y continuar con diferentes estrategias para tratar de reducir la delincuencia juvenil”.

La División de Homicidios de la Oficina del Sheriff del Condado de Harris está investigando

González dijo en la escena del tiroteo que la División de Homicidios de la Oficina del Sheriff del Condado de Harris y los investigadores de la escena del crimen estaban en el complejo de apartamentos para buscar posibles testigos u otra información. No se supo de inmediato si había algún video de vigilancia que mostrara posibles sospechosos o el tiroteo.

Él agregó: “Nos dijeron que se vio a un hombre corriendo del lugar con una camiseta blanca y un afro, pero no sabemos su conexión con la escena. Pero eso fue algo que se vio cuando todo se vino abajo. Así que solo estamos tratando de determinar exactamente qué sucedió. Pero, trágicamente, un niño de 11 años recibió un disparo”.

González dijo que no se encontró un arma en la escena. Él también destacó: “Si alguien tiene información, llame a la Oficina del Sheriff del Condado de Harris al 713-221-6000 o a Crime Stoppers al 713-222-TIPS”. AhoraMismo actualizará esta publicación a medida que haya más información disponible.

