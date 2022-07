Matan a una familia en un parque estatal en Iowa

Tyler Schmidt, su esposa Sarah Schmidt y su hija Lula Schmidt, de 6 años, fueron identificados como las víctimas de un ataque aleatorio en un campamento del parque estatal de Iowa.

Ellos fueron recordados en los homenajes como una familia “hermosa”. Sarah Schmidt trabajaba para la biblioteca pública en Cedar Falls, Iowa.

Anthony Sherwin fue identificado como el sospechoso acusado de asesinar a tres miembros de la familia Schmidt en un parque estatal de Iowa. Ellos fueron encontrados dentro de una tienda de acampar.

De acuerdo con el Des Moines Register, las autoridades no creen que el sospechoso haya tenido ninguna relación previa con las víctimas. The Register informó que las víctimas fueron baleadas.

Las tres víctimas del triple homicidio en el Parque Estatal Maquoketa Caves fueron identificadas como: Tyler Schmidt, de 42 años, de Cedar Falls; Sarah Schmidt, de 42 años, de Cedar Falls; y Lula Schmidt, de 6 años, de Cedar Falls, según informó el Departamento de Seguridad Pública de Iowa.

Esto es lo que necesitas saber:

El alcalde de Cedar Falls, Rob Green, reveló en Facebook que el hijo de los Schmidt sobrevivió al ataque. Él también reveló que Sarah Schmidt trabajaba para la biblioteca pública.

Green escribió:

Esta mañana, mientras acampaba en el Parque Estatal Maquoketa Caves, nuestra vecina y empleada de la Biblioteca Pública de Cedar Falls, Sarah Schmidt, junto con su esposo Tyler y su hija Lula (de 6 años) perdieron la vida ante un pistolero de 23 años que luego se quitó la vida. vida. Como muchos de ustedes que acaban de escuchar las noticias, estoy devastado. Conocí bien a Sarah, y ella y su familia eran caminantes regulares aquí en el vecindario de Sartori Park. Estaba trabajando con ella esta semana en una presentación de tecnología de la biblioteca pública para el 26 de julio. Su hijo de 9 años, Arlo, sobrevivió al ataque y está a salvo. He notificado a los vecinos, y para aquellos de ustedes que acaban de enterarse de esto a través de esta publicación, lo siento mucho. Próximamente se brindarán detalles sobre los servicios y otros monumentos conmemorativos, y me aseguraré de que la comunidad sepa sobre esto. Ofrezca un poco de gracia adicional a los muchos amigos, vecinos y compañeros de trabajo de los Schmidt mientras tratamos de procesar esta horrible tragedia. La biblioteca de Cedar Falls estará cerrada mañana por el bien del personal que amó y trabajó con Sarah.

Tyler Schmidt escribió en Facebook que estudió una maestría en la Universidad de Kansas, estudió informática en la Universidad Estatal de Truman y fue a la escuela secundaria Northern University.

Él escribió en LinkedIn que era un “ingeniero de software principal” y arquitecto.

Sus pocas publicaciones visibles en Facebook son fotos con su hijo pequeño.

Los Schmidt dejaron un hijo pequeño llamado Arlo. Hay una página de GoFundMe para ayudarlo.

“Arlo perdió a sus padres, Sarah y Tyler Schmidt, y a su hermana de 6 años, Lula, en un acto de violencia sin sentido durante unas vacaciones familiares en un parque estatal en Iowa durante el 22 de julio”, se lee.

“Arlo es un chico fuerte, él está rodeado de familiares y amigos que lo apoyan lo mejor que podemos. Algunos de ustedes han preguntado cómo podrían ayudar, así que nosotros (los hermanos de Sarah y Tyler y yo, su prima) creamos este fondo para permitir que cualquier persona pueda ayudar a Arlo. Los fondos ayudarán a Arlo ahora y generarán algunos ahorros para su futura educación”.

Fluyeron los homenajes a las víctimas.

Jana Morehouse escribió en Facebook:

Hoy, mi vida ha sido destrozada. Mi hermana hermosa, inteligente, divertida y de cabello rizado, su esposo y su hija de 6 años fueron víctimas de un acto de violencia al azar mientras acampaban en familia en Iowa. Su hijo de 9 años pudo sobrevivir y tiene toda una vida de traumas por delante. Tiene dos lados de la familia que lo quieren mucho.

Sarah, Tyler y Lula no eran peones políticos. Eran una familia, estaban de vacaciones y tenían todo por delante. No puedo imaginar que ella ya no estará al otro lado del teléfono. No puedo imaginar que no llegue a ver crecer a Lula.

Por favor oren por mi familia. Ore por los primeros en responder. Oren por nuestra cultura y sociedad. Los servicios y un Gofundme para mi sobrino y su futuro llegarán en breve. Estoy publicando ahora porque sus nombres se están haciendo públicos, y quiero que la gente sepa que Sarah, Tyler y Lula significaron todo para nuestra familia, y no sabemos cómo vamos a continuar.