¿Qué pasó con Mat Mustard, el policía de “American Nightmare”?

Mat Mustard es un personaje clave en la nueva serie documental de Netflix, “American Nightmare”.

Habrá spoilers del programa en esta historia porque se asemeja mucho a la vida real.

Como saben los fanáticos, Mathew Mustard es el detective sospechoso que deja en claro que no cree en la historia de Aaron Quinn de que su novia, Denise Huskins, fue secuestrada en 2015 en la casa de la pareja. Quinn les contó a los detectives una historia elaborada: dijo que estaba atado y que los secuestradores le pusieron gafas de natación en la cabeza y lo drogaron antes de secuestrar a Huskins.

¿Pero fue una versión real de la película “Gone Girl”? ¿Y dónde está hoy el detective Mat Mustard?

Esto es lo que necesita saber:

Mat Mustard fue ascendido a sargento de policía en el departamento de Vallejo

En marzo de 2023, el Vallejo Sun informó que el detective Mustard es ahora sargento del Departamento de Policía de Vallejo. Durante años, Mustard dirigió la Asociación de Oficiales de Policía de Vallejo. En resumen, el caso “American Nightmare” no descarriló su carrera.

Más tarde resultó que Mustard estaba completamente equivocado; Quinn estaba diciendo la verdad y Huskins realmente fue secuestrado. De hecho, la pareja recibió $2.5 millones en un acuerdo con la Ciudad de Vallejo. Un infante de marina estadounidense llamado Matthew Muller secuestró a Huskins, según Today, y está cumpliendo una condena de 40 años de prisión.

La demanda de Huskins contra Mustard y Vallejo dice: “Los demandantes alegan, entre otras cosas, que Mustard le dijo al hermano de Quinn que Quinn estaba sufriendo una crisis esquizofrénica, había asesinado a Huskins e hizo declaraciones falsas sobre la cámara del intruso, y le dijo a la familia de Huskins que ella había inventado su desaparición para ‘revivir la emoción’ de un abuso sexual anterior”.

En 2015, a pesar de todo eso, Mustard fue nombrado oficial del año por el Departamento de Policía de Vallejo, informó la Apelación.

Las controversias no terminaron ahí. Más tarde, Mustard se vio involucrado en la controversia de un denunciante.

Vallejo Sun informó que un ex capitán de policía, John Whitney, hizo acusaciones contra Mustard en una demanda por despido injustificado que Whitney presentó en 2022. Acusó a Mustard de reprobar “su examen escrito de sargento”, lo que llevó a Mustard a no recibir un ascenso, pero dijo Mustard “luego abogó por cambios en el examen, que el entonces jefe de policía Andrew Bidou aceptó, lo que llevó a su ascenso”.

“El Capitán Horton y yo protestamos por esto durante un buen tiempo en la oficina del jefe, y Mat Mustard dijo que así es como se debe hacer”, testificó Whitney, según Vallejo Sun. “El jefe finalmente optó por lo que Mat Mustard quería”.

Mustard se desempeñó como jefe de la Asociación de Oficiales de Policía de Vallejo de 2009 a 2020, según el Times Herald. El periódico informó que Mustard renunció después de que “un artículo de The Appeal descubriera que, como presidente del sindicato (que defiende a los funcionarios acusados de delitos o malas conductas), Mustard también estaba a cargo de varias investigaciones. Eso incluía decidir si las acciones de los policías de Vallejo fueron legales cuando dispararon a alguien que estaba de servicio”.

Según el Times Herald, Mustard envió al periódico un extenso correo electrónico criticando a la publicación por ser injusta con la policía.

En 2016, el salario de Mustard con beneficios ya ascendía a más de $225,000, según Transparent California.

El detective Mat Mustard ha sido acusado de otras controversias a lo largo de los años

Una de las muchas controversias que involucraron a Mustard incluyó acusaciones de comentarios racistas.

Según Vallejo Sun, Mustard también fue acusado por “un subordinado negro acusó a Mustard de malos tratos, incluido el uso de un insulto racial. Una investigación encontró que Mustard no usó la palabra “niño” con intenciones racistas”.

Según KQED, Mustard fue acusado de hacer una broma racista cuando la zona sufría apagones. Mustard llamó a la ciudad de Dixon “tan oscura como el culo de Coley”, en referencia a un hombre negro que vivía en esa ciudad. Un oficial negro creyó que la broma estaba dirigida a él, informó la estación de televisión.

En otro incidente, Mustard fue acusado de intentar presionar a un patólogo forense para que cambiara la causa de la muerte de una mujer; Posteriormente, un hombre fue absuelto de la muerte de Jessica Brastow en 2012 en un juicio por homicidio, informó The Appeal.

En ese caso, la patóloga Susan Hogan “le dijo a Mustard que no había evidencia física de que el calcetín se hubiera usado para asfixiar a la víctima, por lo que le preguntó: ‘¿Qué se necesita para que usted llame a esto un homicidio?’, Hogan dijo más tarde, según La Apelación.

En sus notas dictadas sobre la autopsia, dijo: “Mat Mustard quiere que esto sea un homicidio, y no hay manera de que pueda calificar esto en este momento, y no me van a obligar a hacerlo, para que él pueda ir”. Bésame el trasero”, informó la Apelación.

Esta es la versión original de Heavy.com

LEER MÁS: Final Exatlón EE.UU. All-Stars: ¿Cómo verla en vivo?