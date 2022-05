Massachussetts: Intentan secuestrar a una madre hispana y esto ocurrió – VIDEO

Una mujer hispana logró escapar de un intento de secuestro en Burlington, Massachusetts. Zayra Mendoza, de 37 años, se quitó de encima a Tyler Healey, quien fue detenido por la policía.

Las imágenes del ataque se volvieron virales en Internet al quedar registradas por las cámaras de videovigilancia de las calles. A continuación se exhibirán dichas imágenes. Es necesario aclarar que las mismas pueden herir la sensibilidad de los lectores.

Mendoza iba caminando por una calle en Burlington el domingo alrededor de las 8:20 PM. En ese momento, un hombre desconocido comenzó a perseguirla. La persecución fue registrada por una cámara de videovigilancia. El video muestra cómo el hombre la sujeta violentamente y la arrastra hacia él, arrancándole la blusa mientras la Zayra se defiende e intenta huir.

Por fortuna para Zayra, otra mujer pasaba por el lugar al momento de ser agredida por Healey. Se trata de Ariel Naylor, quien al ver la situación telefeoneó al 911 desde el interior de su auto.

“Dios me envió un Ángel”, indicó Zayra en diálogo con el programa “Good Morning America”, que se emite por la señal ABC.

Naylor, por su parte, calificó a Mendoza como “una mujer muy valiente”. Contó que, al verla, la mujer hispana se puso bajo las luces de la calle para poder ser vista y rescatada. Es decir, en momentos de extrema angustia y peligrosidad tuvo la suficiente lucidez para escapar de su agresor.

El padre de Healey lo denunció a la policía

El agresor fue detenido el pasado martes 10 de mayo luego de que su padre lo reconociera en los videos difundidos en la prensa local.

El hombbre les dijo las autoridades que Healey sufre problemas de salud mental y en ocasiones podía tener comportamiento violento, tal descripción quedó asentada en el expediente judicial.

Consultada por sus sensaciones tras el ataque, Mendoza reveló que en todo momento pensó en su hija de 9 de años. “Creí que este hombre me iba a matar”.

Los cargos contra Tyler Healey

Pese al testimonio de su padre, los presuntos problemas de salud mental de Tyler Healey de momento no constituyen un atenuante.

El joven de 23 años permanecerá tras las rejas con cargos por asalto e intento de violación. Cabe señalar que el testimonio del padre del agresor podría ser considerado por el fiscal como un artilugio legal para evitar una condena importante sobre el joven.

