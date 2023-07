¿Quién es Maryellen Noreika, la jueza del caso Hunter Biden?

La jueza federal Maryellen Noreika está en las noticias por plantear preguntas sobre el acuerdo de culpabilidad otorgado al hijo del presidente Joe Biden, Hunter Biden. Eso hace que mucha gente se pregunte sobre la política de Noreika y si es republicana o demócrata.

Según el sitio web de la corte, Noreika fue nombrada juez federal el 10 de agosto de 2018 y sirve en el juzgado de Wilmington, Delaware.

Previamente abogada privada, Noreika fue nominada a la banca federal por el expresidente republicano Donald Trump, según Ballotpedia.

Sin embargo, según un comunicado de prensa del senador demócrata de Delaware, Chris Coons, ambos senadores demócratas del estado recomendaron a Noreika. Ella ha donado tanto a demócratas como a republicanos, según muestran los registros federales.

Esto es lo que necesita saber:

Coons escribió en el comunicado de prensa que Noreika y un segundo candidato “fueron recomendados por los senadores estadounidenses Tom Carper y Chris Coons (ambos D-Del.) para cargos de jueces en el Tribunal de Distrito de EE. UU. para el Distrito de Delaware”.

“Los tribunales de Delaware son reconocidos por la experiencia de sus jueces. Maryellen Noreika y Colm Connolly son dos abogados muy respetados y buscados que han demostrado un vasto conocimiento de la ley y un profundo conocimiento de los tribunales durante sus extensas carreras trabajando en el sistema judicial de Delaware”, dijo Carper en el comunicado de prensa. “Ahora que la Casa Blanca ha presentado a sus nominados, espero que podamos avanzar rápidamente a través del proceso de confirmación del Senado para que los tribunales de Delaware vuelvan a funcionar con toda su fuerza”.

“Me complace que la Casa Blanca haya consultado con el senador Carper y conmigo y haya aceptado nuestras recomendaciones para el tribunal de distrito de EE. UU. También estoy agradecido por el arduo trabajo de nuestro Comité de Nominación Judicial al evaluar varios candidatos excelentes”, dijo Coons, miembro del Comité Judicial del Senado, en el comunicado de prensa. “Colm Connolly y Maryellen Noreika son abogados experimentados, con impresionantes habilidades en juicios, profunda experiencia en la práctica federal y profundo respeto por la ley. Confío en que ambos serán juristas capaces y espero con ansias sus audiencias de confirmación”.

Según ese comunicado de prensa:

Noreika trabajó anteriormente como abogada de Morris, Nichols, Arsht & Tunnell LLP en Wilmington, Delaware, informa Ballotpedia. Fue confirmada por el Senado de los Estados Unidos en un voto de voz, según los registros del Senado.

Según la Comisión Federal de Elecciones, Noreika hizo donaciones de campaña a políticos republicanos y demócratas.

Por ejemplo, donó varias veces al senador republicano Tom Cotton. Dio dinero a las campañas presidenciales de Mitt Romney, John McCain y Hillary Clinton, así como al Comité de Campaña del Senado Demócrata, según muestran los registros de la FEC. También hizo una donación a la campaña del republicano Rick Santorum, según muestran los registros.

Según el Centro Judicial Federal, Noreika recibió una licenciatura de la Universidad de Lehigh en 1988, una maestría de la Universidad de Columbia en 1990 y una licenciatura en derecho de la Facultad de Derecho de la Universidad de Pittsburgh en 1993.

Durante su proceso de nominación, se le hicieron preguntas como: “¿Cree que existen disparidades raciales en nuestro sistema de justicia penal? En caso afirmativo, proporcione ejemplos específicos. Si no, explique por qué no”.

Ella respondió,

No he realizado suficientes investigaciones para evaluar la prevalencia de las disparidades raciales en la actualidad, pero he visto estadísticas que indican que tales disparidades existen, por ejemplo, en las tasas de encarcelamiento en las prisiones estatales. Si se confirma, tomaré todas las medidas que pueda para garantizar que todos los que entren en mi sala del tribunal reciban un trato justo y equitativo.