Pareja es acusada de organizar una fiesta racista: Mary Znidarsic y Nicholas Nicosia

Mary Znidarsic-Nicosia es una mujer de Rochester, Nueva York, que, junto con su esposo Nicholas Nicosia, ha sido acusada de organizar una fiesta racista del día del diecinueve de junio y de administrar una cuenta de Twitter racista.

Znidarsic-Nicosia ha trabajado como agente de bienes raíces. Está casada con el dentista Nicholas Nicosia, según NBC New York. Ha sido propietario de Nicosia Dental durante más de tres décadas en Rochester, según su página de LinkedIn.

Znidarsic-Nicosia y su esposo realizaron una conferencia de prensa el 23 de agosto de 2022, en la que dijeron que el Juneteenth Party estaba destinado a criticar a los liberales y negaron que fuera racista. Sin embargo, admitió tener una cuenta de Twitter racista.

Esto es lo que necesita saber:

1. Un bombero negro dice que sufrió angustia emocional después de ser obligado a asistir a la fiesta

Play

RFD firefighter intends to sue over racist 'Juneteenth' party Rochester Firefighter Jerrod Jones talked publicly Thursday about his intention to sue the City of Rochester and the Rochester Fire Department claiming they discriminated against him because of his race. READ MORE: rochesterfirst.com/news/rfd-firefighter-intends-to-sue-over-juneteenth-party-rochester-racist-racism-jerrod-jones-jeffrey-krywy/ 2022-08-11T20:13:05Z

Según NBC New York, las acusaciones de la “fiesta racista en la piscina” se derivaron de un aviso legal presentado por un bombero negro llamado Jerrod Jones.

Mary Znidarsic-Nicosia respondió que el partido “tenía la intención de ridiculizar a los políticos liberales pero no era intolerante”, según NBC, que la describió como una agente de bienes raíces.

El aviso legal de Jones acusó a la pareja de Nicosia de organizar una fiesta que “presentó una exhibición que se burlaba de la festividad del 16 de junio… con banderas del 16 de junio sobre cubos de pollo frito”.

Jones dice en el aviso que él y dos compañeros de trabajo se vieron obligados a asistir a la fiesta de turno. Presentó el aviso para demandar a la ciudad de Rochester y al Departamento de Bomberos por angustia emocional, informó NBC, y agregó que el capitán de bomberos, Jeffrey Krywy, “fue suspendido por el departamento y luego se retiró”.

2. Nicosia admitió tener una cuenta de Twitter racista

Play

nicosia press conference 8 23 2022 Nicholas and Mary Nicosia press conference in Rochester, NY August 23 2022 10:30am with HoganWillig Corey J. Hogan 2022-08-23T18:13:39Z

Según el New York Post, Mary Nicosia realizó una conferencia de prensa “extraña” para responder a las afirmaciones del bombero.

Puede ver esa conferencia de prensa en su totalidad arriba.

“… en total divulgación, tengo una cuenta de parodia de Twitter que opera bajo el velo de una persona, y he hecho comentarios descaradamente racistas bajo esa persona”, reveló.

The Post describió a Mary Nicosia como una “mujer rica del norte del estado”.

Además de cubos de pollo frito, Nicosia sirvió Hennessy en la celebración del Día del 19 de junio, informó el Post. En la conferencia de prensa, se defendió de las acusaciones de Jones y dijo: “Estoy aquí para defenderme de las falsas afirmaciones de racismo”.

Ella culpó a la “cultura de Twitter”, pero no confirmó que su página era “@HoHoHomeboyROC”, la siguiente cuenta que los usuarios de Twitter la acusaron de administrar.

Here's some classics from Mary Znidarsic-Nicosia's Twitter account. pic.twitter.com/OM0MA6ePaX — Gino Fanelli (@GinoFanelli) August 23, 2022

“Por estos comentarios, me gustaría disculparme con la comunidad afroamericana y con otras personas de la comunidad a las que he lastimado u ofendido al hacer lo que estaba haciendo en Twitter”, dijo.

El abogado de Nicosia presentó una invitación a la fiesta que decía: “Primera fiesta anual Liberal Smashin Splish Splash Pool Party”.

Las decoraciones pretendían ser “golpes liberales”, no racismo, y el pollo no tenía ningún significado, dijo, pero también admitió: “No hay duda, miras su cuenta de Twitter, sí, eso es racista”.

The Post informó que Nicosia “fue suspendida de la junta de la Landmark Society of Western New York”.

“Ver todo nuestro mundo colapsar en cuestión de horas fue desconcertante, fue como un mal sueño”, dijo.

Nicholas Nicosia dijo en la conferencia de prensa que ha perdido clientes.

“Fuimos juzgados y condenados en las redes sociales en una narrativa falsa que se creó”, dijo.

3. Znidarsic-Nicosia es una artista que se enfoca en paisajes del noreste y suroeste. Su esposo es un ex nadador universitario cuyo padre también fue dentista

Play

Nicosia couple host conference denying racism, Juneteenth theme at party The July 7 party caught public attention when Black Rochester Fire Department firefighter Jerrod Jones said he and two other subordinates were forced to attend the function while on the clock, by their captain, Jeffrey Krywy. READ MORE: rochesterfirst.com/news/local-news/nicosia-couple-host-conference-denying-racism-juneteenth-theme-at-party/ 2022-08-23T22:19:23Z

Znidarsic-Nicosia fue incluida como artista destacada por la Celebración de Arte y Jazz del 75 Aniversario de la Landmark Society.

Ese sitio web contiene una breve biografía de ella. Decía:

Es nativo de Cleveland, Ohio. Hace 10 años, Mary revisó su formación artística formal bajo la tutela del artista local Dick Lubey. Artísticamente, su enfoque principal ha sido los paisajes al aire libre del noreste y suroeste. Gran parte del trabajo de Mary ha sido donado a la Fundación Nacional de Fibrosis Quística en un esfuerzo de recaudación de fondos para apoyar a su sobrina María, una joven adulta que vive con la enfermedad. Profesionalmente, Mary es corredora de RE/MAX Realty Group y actualmente se desempeña como presidenta de la Junta de Fideicomisarios del Oeste de Nueva York y trabaja en su estudio privado ubicado en la casa de su familia en la ciudad de Rochester.

En ese momento, se la describió como de 48 años, que vivía en la ciudad de Rochester con su esposo “Ned” y dos hijos, que entonces tenían 13 y 10 años.

Nicholas Nicosia DDS “es un practicante de odontología en Rochester, NY. Está afiliado a las instalaciones médicas Highland Hospital y Strong Memorial Hospital. Su oficina acepta nuevos pacientes”, según Health Grades.com, que lo enumera como de 62 años.

Antes de que estallara la polémica, recibió algunas buenas críticas. “El Dr. Nicosia no solo tiene los pies en la tierra y es profesional: cuida del equipo de hockey de los Rochester Americans y creo que si confían en él para su cuidado, estaré en buenas manos. Mis dientes se ven y se sienten geniales. ¡Incluso vino un fin de semana para ver a un familiar que venía de fuera de la ciudad! lee uno en ese sitio.

“Soy paciente del Dr. Nicosia desde hace más de 8 años. Es un practicante verdaderamente dotado, compasivo y de buen carácter. Su personal es de primera categoría y su oficina es de última generación. ¡Incluso vino durante las vacaciones para ver a un miembro de la familia que estaba de visita fuera de la ciudad y que había desarrollado un dolor de muelas! ¡No puedo recomendarlo lo suficiente!” leer otro

Su biografía en HealthGrades dice lo siguiente:

La Dra. Nicosia nació y creció en Rochester NY. Asistió a la escuela secundaria jesuita McQuaid, donde fue capitán del equipo de natación invicto de esa escuela. Después de eso, fue a la Universidad John Carroll, donde continuó nadando a nivel universitario y, lo que es más importante, conoció a su encantadora esposa. Después de graduarse con una licenciatura en Psicología y una especialización en Neurociencia, asistió a SUNY en la Escuela de Medicina Dental de Buffalo. Su mejor recuerdo fue graduarse del alma mater de su padre con papá al lado. El doctor vive en Rochester con su esposa Mary, sus dos hijos… sus tres perros (Benny, Rummer y Sally) y sus dos gatos (Jakey y Fitz). El Dr. Nicosia, socio, ha estado al frente de la práctica durante más de 25 años y representa a la segunda generación de la familia Nicosia en continuar con el negocio. Tuvo el privilegio de practicar junto a su padre desde 1987 hasta 2003 cuando el anciano Dr. Nicosia se jubiló. Si conoce al Dr. Nicosia, también sabe que tiene un comportamiento divertido. Pero él es 100 por ciento serio acerca de brindar una odontología excepcional a los jóvenes y mayores en la gran comunidad de Rochester. El Dr. Nicosia ha tenido la suerte de combinar su amor por los deportes con su amor por la odontología. Gracias a su formación avanzada en odontología deportiva, se ha desempeñado como dentista del equipo de Rochester Red Wings, The Rochester Rhinos y The Rochester Knighthawks. Actualmente es el dentista del equipo de RIT Athletics y está muy orgulloso de su asociación con el Rochester Americans Hockey Club, sirviendo como dentista del equipo durante más de 27 años. Como verá a continuación, el Dr. Nicosia es muy activo en la industria dental regional, así como en la comunidad local. Y está inmensamente orgulloso del hecho de que Nicosia Dental haya sido bendecida con tantas referencias. Según el doctor, “Nuestros mejores pacientes son derivados por nuestros mejores

4. Znidarsic-Nicosia afirma que tiene “extensa experiencia” en “ventas minoristas y gestión de marca”

Meet Nicholas & Mary Znidarsic-Nicosia, a wealthy Rochester couple who are adamant MAGA & threw a racist "Juneteenth Parody Party" featuring buckets of KFC fried chicken strewn on the lawn, Hennessy cognac, cutouts of Donald Trump & Juneteenth-themed signs & party favors. pic.twitter.com/hYBNJuF4wf — The Jewish Ginger Resister (@JewishResister) August 24, 2022

En LinkedIn, Nicosia se describe a sí misma como,

Amplia experiencia en ventas al por menor y gestión de marcas. Experiencia en manejo de presupuestos para el sector sin fines de lucro. Miembro activo y eficaz de la junta / recaudador de fondos para la Fundación Nacional de Fibrosis Quística, la Sociedad Histórica de Rochester y la Sociedad Landmark del Oeste de Nueva York.

Se incluye a sí misma como presidenta de la junta directiva de Landmark Society of Western New York durante más de 10 años, asociada de ventas de bienes raíces durante 10 años en RE/MAX Reality Group, ejecutiva de ventas minoristas y marketing de Eddie Bauer y director de ventas de Express.

No parece que actualmente ocupe ninguno de esos puestos. Tiene una licenciatura en Educación de Ursuline College en Pepper Pike, Ohio, según su página de LinkedIn.

5. Znidarsic-Nicosia creía que la casa histórica de la pareja estaba embrujada

Landmark Society of Western New York

Executive Committee

Jeffrey Pollock, President

Tom Castelein, Vice President Preservation

Mimi Freund Tilton, Vice President Education & Prope

Jim Marasco, Vice President Finance & Treasurer

Mary Znidarsic-Nicosia, Vice President Development?? pic.twitter.com/ulicuaeFZ6 — NCRC (@ncrcca) August 16, 2022

Un artículo de 2003 en el Rochester Business Journal discutió cómo los Nicosia renovaron casas históricas y creían que su hogar actual estaba embrujado.

“Fue hace seis años cuando los Nicosia vendieron su primera casa histórica, guardaron sus pertenencias y esperaron a que apareciera la propiedad adecuada”, decía el artículo.

“Esperamos a que saliera al mercado la próxima casa histórica adecuada”, dijo Mary Znidarsic-Nicosia a la publicación, que la describió en ese momento como “madre de dos hijos y agente de bienes raíces en Re/Max Realty Group”.

El artículo decía que su esposo, Nicholas Nicosia, era “un dentista en Brighton cuya práctica atiende a los Rochester Red Wings, Raging Rhinos y a los estadounidenses”.

El artículo decía que la pareja compró una “mansión georgiana de ladrillo de 12,000 pies cuadrados” que “fue construida en 1900 por el Dr. Newton Collins en tierras de cultivo que originalmente pertenecían al destacado colono y constructor de barcos de 1700 Oliver Culver”.

Afirmaron que dos invitados que pasaron la noche “informaron haber visto el fantasma de una criada”.

“Parece ser una niña pequeña de cabello castaño con un delantal blanco y una gorra que aviva la chimenea en la habitación de invitados y luego desaparece por un pasillo hacia las habitaciones de las criadas”, dijo Znidarsic-Nicosia a la publicación.

Esta es la versión original de Heavy.com

