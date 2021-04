Niñero mató a bebé de 1 año con golpes de lucha libre: Marvin Rex Lake

Como Marvin Rex Lake fue identificado el hombre que fue arrestado en Texas por un cargo de homicidio capital en relación con la muerte de un niño de 1 año, según informaron las autoridades locales.

El Paso Times reveló que el bebé murió el viernes 16 de abril en el Hospital de Niños de El Paso por lesiones que los especialistas describieron como “no accidentales”.

El medio de comunicación agregó que un reporte policial precisó que Lake se desempeñaba como niñero del menor y de sus dos hermanos mientras sus padres estaban trabajando.

Detectives arrested Marvin Rex Lake, 24, who was supposed to have been caring for the boy and two siblings while their mother was at work, police said.

