Arrestan a hombre por asesinato de una niña en el año 1988: Marvin McClendon

Marvin C. McClendon Jr. es el sospechoso arrestado por el asesinato en el año 1988 de Melissa Tremblay, de 11 años, en Massachusetts. McClendon, que ahora tiene 74 años, fue arrestado en Alabama el 26 de abril de 2022, dijo la oficina del Fiscal de Distrito de Essex en un comunicado de prensa. McClendon ha sido una “persona de interés durante un período de tiempo… Creemos que tenemos a la persona adecuada”, dijo el Fiscal de Distrito.

Marvin McClendon, también conocido como “Skip” McClendon, está acusado de matar a Melissa Ann Tremblay, de Salem, New Hampshire, el 12 de septiembre de 1988 en Lawrence, Massachusetts, dijo la Oficina del Fiscal. Su cuerpo fue encontrado “en el antiguo Boston & Maine Railway Yard cerca de Andover Street y South Broadway en Lawrence. La habían apuñalado hasta la muerte. Post mortem, su cuerpo fue atropellado por un vagón de tren que provocó la amputación de su pierna izquierda”, dice el comunicado de prensa.

Los funcionarios dieron a conocer pocos detalles sobre lo que los llevó a realizar el arresto y dijeron que se proporcionaría más información después de que McClendon compareciera ante el tribunal. “Quiero agradecer a todos los involucrados en esta investigación de principio a fin”, dijo el Fiscal de Distrito Jonathan Blodgett en un comunicado después del arresto de McClendon. “Su incansable búsqueda de justicia para Melissa nos ha traído hasta este momento. Nunca nos olvidamos de Melissa, ni renunciamos a responsabilizar a su asesino”.

Esto es lo que necesita saber sobre Marvin McClendon y el caso sin resolver del asesinato de Melissa Tremblay:

1. Melissa Tremblay había sido vista jugando por última vez en el vecindario cerca de un club social antes de que encontraran su cuerpo

La Oficina del Fiscal del Distrito de Essex dijo en su comunicado de prensa que después de que se encontró el cuerpo de Melissa “Missy” Tremblay, “se llevó a cabo una investigación y la policía se enteró de que Melissa Tremblay había acompañado a su madre y al novio de su madre al LaSalle Social Club en 397 Andover Street en Lawrence el Domingo, 11 de septiembre de 1988″. Ella era una estudiante de sexto grado en la Escuela Lancaster en Salem, New Hampshire, en ese momento.

La Oficina del Fiscal de Distrito agregó: “Mientras su madre y el novio de su madre permanecían dentro del club, Melissa jugaba en los vecindarios adyacentes y fue vista por última vez por un empleado del ferrocarril y un repartidor de pizzas durante las últimas horas de la tarde. Esa noche, la madre de Melissa y el novio de la madre registraron frenéticamente el área y luego reportaron su desaparición a la policía de Lawrence alrededor de las 9:00 PM”.

La madre de Melissa Tremblay murió desde entonces, pero la Oficina del Fiscal de Distrito dijo que se contactó a las tías sobre el arresto. Blodgett dijo que la familia estaba “muy aliviada” y “muy feliz” de escuchar que se realizó un arresto y que las autoridades “nunca se dieron por vencidas en la búsqueda de justicia para Melissa”. Blodgett agregó: “Ni siquiera puedo expresar lo satisfechos que estamos de resolver esto… Es extremadamente gratificante que después de todos estos años, sin rendirnos nunca, creamos que tenemos al sospechoso correcto”.

2. Marvin C. McClendon, que trabajaba para el Departamento Correccional de Massachusetts, vivía en Chelmsford al momento del asesinato de Melissa y tenía vínculos con Lawrence, donde fue asesinada, dijo la Oficina del Fiscal de Distrito

Former Massachusetts corrections officer charged with stabbing NH girl in 1988

Marvin C. McClendon es un oficial penitenciario jubilado del Departamento Correccional de Massachusetts, dijo Blodgett en una conferencia de prensa. El Fiscal de Distrito dijo que no estaba seguro de si McClendon era un oficial correccional al momento del asesinato de Melissa o exactamente cuándo comenzó a trabajar para el DOC y cuánto tiempo trabajó allí.

Según la Oficina del Fiscal de Distrito: “La investigación encontró que el sospechoso vivía en Chelmsford en 1988 y tenía múltiples vínculos con Lawrence. Específicamente, los investigadores se enteraron de que trabajaba y frecuentaba establecimientos en la ciudad de Lawrence, incluida la Iglesia Adventista del Séptimo Día en Salem Street”.

Blodgett dijo que no tenía conocimiento de antecedentes penales de McClendon ni de ningún otro caso con el que pudiera estar relacionado. McClendon también ha trabajado en carpintería, incluso al momento de la muerte de Melissa, de acuerdo con Boston.com. Él trabajó para el DOC de Massachusetts en tres ocasiones distintas desde 1970 hasta 2002.

3. McClendon, quien está casado, vive en estos momentos en Bremen, Alabama

McClendon en la actualidad vive en Bremen, Alabama, con su esposa, según registros públicos. Otros detalles sobre su vida, incluso cuándo se retiró del DOC de Massachusetts y cuánto tiempo ha vivido en Alabama, no estuvieron disponibles de inmediato. El Fiscal de Distrito dijo que aún no podía comentar si McClendon conocía a la víctima o a la familia de la víctima.

“No vamos a parar, vamos a seguir cada pista”, dijo Blodgett. Él dijo que su equipo está “totalmente comprometido con la justicia, sin importar cuánto tiempo tome. No me importa si son 30 años o 60 años, continuaremos haciendo lo mejor que podamos para brindar algo de consuelo y justicia a las familias que han perdido a sus seres queridos por asesinato”.

Blodgett dijo que no podía dar muchos detalles sobre la vida de McClendon en Alabama. Dijo que cree que estuvo trabajando en un momento en Bremen.

4. Un equipo de casos sin resolver ha estado trabajando ‘diligentemente’ en el caso desde 2014, dice la Oficina del Fiscal de Distrito, y agrega que ‘la evidencia recuperada del cuerpo de la víctima fue fundamental para resolver el caso’

Según la Oficina del Fiscal de Distrito, “a lo largo de los años, la policía entrevistó a decenas de testigos, sospechosos y personas de interés”. No dijeron exactamente cuánto tiempo se ha considerado a McClendon como una persona de interés o sospechosa en el caso y qué llevó exactamente a su arresto.

“Los asistentes del Fiscal de Distrito y los detectives de la Policía Estatal asignados a la Oficina del Fiscal de Distrito de Essex que se especializan en casos sin resolver han trabajado diligentemente en este caso desde 2014. La evidencia recuperada del cuerpo de la víctima fue fundamental para resolver el caso”, dijo la Oficina del Fiscal de Distrito. “Los defensores de víctimas de Essex contactaron a los miembros sobrevivientes de la familia de Melissa anoche y nuevamente esta mañana”.

La Oficina del Fiscal de Distrito dijo: “DA Blodgett agradeció a la fiscal jefe de homicidios de Essex, Jessica Strasnick, y a la unidad de apelaciones ADA Marina Moriarty; la Unidad de Detectives de la Policía del Estado de Essex, encabezada por el Capitán Steve McDonald y al investigador principal, el Teniente Peter Sherber, y los Detectives de la Policía de Lawrence, tanto actuales como retirados, particularmente el detective retirado Thomas Murphy, por su incansable e implacable búsqueda de justicia para Melissa. Ellos fueron asistidos por el Departamento Correccional de Massachusetts, el FBI, la Policía de Tewksbury, el Departamento del Sheriff del Condado de Cullman y la Oficina de Investigación del Estado de Alabama”.

En 2017, Murphy le dijo a The Eagle-Tribune: “Era joven y tenía una hija de la misma edad en ese momento. Era un caso difícil de digerir. Uno nunca olvida esos casos. Hubo muchos días y muchas noches… Trabajamos en ello por los siglos de los siglos”.

5. McClendon está detenido por un cargo de fugitivo de la justicia en Alabama a la espera de su regreso a Massachusetts para enfrentar los cargos allí

Marvin McClendon está detenido por la Oficina del Sheriff del condado de Cullman después de su arresto en Alabama por un cargo de fugitivo de la justicia, dijeron las autoridades. Está programado que él comparezca ante el tribunal el jueves 28 de abril de 2022. La oficina del Fiscal de Distrito del condado de Essex dijo: “El momento de su regreso a Massachusetts depende de su decisión de renunciar a la entrega. Se presume inocente hasta que se pruebe su culpabilidad”.

No quedó claro de inmediato si McClendon contrató a un abogado que pudiera hablar en su nombre. Cuando se le preguntó si estaba sorprendido de que los investigadores vinieran a interrogarlo y arrestarlo, Blodgett, el Fiscal de Distrito, dijo en una conferencia de prensa: “No puedo decir que se sorprendió cuando lo entrevistaron en Alabama. Les diré que ha sido una persona de interés durante un período de tiempo, por lo que no puedo especular si se sorprendió o no”.

McClendon fue arrestado en Alabama alrededor de las 4:00 PM del 27 de abril, dijo la Oficina del Sheriff del condado de Cullman en un comunicado de prensa. La oficina del alguacil agregó: “McClendon está detenido en el Centro de Detención del Condado de Cullman hasta que pueda ser extraditado a Massachusetts”.

