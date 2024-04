¿Quién es Martha Scott en la vida real, la acosadora que inspiró la serie “Bebé Reno”?

Una mujer escocesa llamada Fiona Harvey ha publicado una serie de publicaciones en Facebook negando que ella sea Martha Scott, el personaje acosador del nuevo programa de Netflix “Baby Reindeer”.

“¿Puedo simplemente reiterarles a los seguidores de Richard Gadd? No soy Marta. Soy Fiona”, escribió Harvey en Facebook. “Esta mañana me han informado varias fuentes de que los partidarios de Richard Gadd siguen atacándome en línea. No tengo nada que ver con sus obras infernales. No soy Marta”. Ella también escribió: “¿Puedo decir también, en referencia a Richard Gadd, que él y sus seguidores me han estado acosando durante días? He pasado horas y horas con periodistas y su pequeña y estúpida empresa.

Las publicaciones de Fiona Harvey se produjeron después de que la acusaran de ser el personaje de Martha Scott en The Scottish Sun y en las redes sociales. El Scottish Sun escribió que Harvey, de 58 años, es el “verdadero bebé reno”, pero ella escribió en Facebook que no lo es.

La verdadera Martha Scott concedió una entrevista al Daily Record, pero el sitio no la nombró. La mujer, que fue fotografiada de espaldas en la publicación, dijo que es la víctima y teme a los trolls en línea. Sin embargo, Harvey escribió en Facebook: “Cooperé con el artículo del registro diario cuando me llamaron el jueves. . .” y reconoció haber conocido a Gadd en el pasado.

“Baby Reindeer” fue creada para Netflix por el comediante Richard Gadd. “Una historia real cautivadora”, dice el pie de foto. El sitio web de Gadd dice que la “historia real” comenzó como una obra de un solo hombre. Presenta a Gadd trabajando como barman cuando conoce a una graduada de la facultad de derecho llamada Martha Scott, quien pronto comienza a enviarle montones de correos electrónicos y mensajes de voz.

“Prepárese para una serie como ninguna otra, una que demuestra cómo un solo acto de bondad conduce a un camino sinuoso pavimentado con cientos de horas de mensajes de voz y más de 40.000 correos electrónicos. Prepárate para Baby Reindeer”, dice el sitio web de Gadd. “La historia de Baby Reindeer se centra en la extraña y compleja relación del comediante Donny Dunn (Gadd) con una mujer llamada Martha (Jessica Gunning), cuyo comportamiento inicialmente amistoso se deshace cuando comienza a acechar a Donny implacablemente”.

Harvey escribió en Facebook: “Si pudiera explicárselo a los fans de Richard Gadd. Martha no es una persona real. Es Gadd trayendo todo el trauma de la violación que supuestamente experimentó a un programa creando algo ficticio. Mujer hipérbole llamada Marta. Es como Batman Mickey Mouse lo que sea. Estos personajes no existen en la vida real. Se ha hecho para exorcizar sus demonios, principalmente para ganar dinero porque es codicioso, etc. Se llama ficción de terror”.

Gadd reconoció en una entrevista con Variety que “Baby Reindeer” es algo ficticio.

“Todo es emocionalmente 100% cierto, si eso tiene sentido”, dijo a Variety. “Todo está tomado de casos que me sucedieron y de personas reales que conocí. Pero, por supuesto, no se puede decir la verdad exacta, tanto por razones legales como artísticas. Quiero decir que hay ciertas protecciones, no puedes simplemente copiar la vida y el nombre de otra persona y ponerlo en televisión. Y obviamente, éramos muy conscientes de que algunos personajes son personas vulnerables, por lo que no queremos hacerles la vida más difícil. Entonces tienes que cambiar las cosas para protegerte a ti mismo y proteger a otras personas”.

Esto es lo que necesita saber:

Fiona Harvey escribió en Facebook: “Estos programas no son reales”, pero los periodistas reconocidos la llamaron sobre la serie “Baby Reindeer”

En una serie de publicaciones de Facebook, Harvey escribió sobre el programa “Baby Reindeer” en su página de Facebook. “Es como la gente del este y del corrie. Estos programas no son reales jajaja”, escribió el 26 de abril. “No lo son muchos dramas de Netflix. Odio decirte esto, pero Santa Claus tampoco es real”.

Su página de Facebook dice que vive en Londres, Inglaterra. El 27 de abril, negó las acusaciones de haber tenido un incidente de acoso previo.

También escribió sobre los medios y dijo: “Robert de The Sun me llamó ayer. Le pedí que no revelara mi nombre por numerosas razones diferentes. Probablemente lo hizo por razones escolares entre el sol y el récord diario proveniente del sol. Sin embargo, su historia es una descripción más precisa de los acontecimientos. Todavía tengo que hablar con Robert”.

Escribió en Facebook que tiene un novio que es abogado. “De todos modos, espero que Richard Gadd tenga un sueño placentero con todos sus renos esponjosos; sin duda, su mamá lo compró”, escribió Harvey en una publicación de Facebook.

En varias publicaciones, mencionó la posibilidad de emprender acciones legales y escribió: “Netflix parece tener miedo de los abogados de todos con respecto a este programa de Richard Gadd”.

Harvey reconoció haber conocido previamente a Gadd en otra publicación. “Nunca he visto a Gadd invitarle una pinta a nadie ni hacerle un favor a nadie. Lo conocí fugazmente hace años y años”, escribió. En otra publicación, escribió que había recibido amenazas de muerte de “partidarios de Richard Gadd”.

Harvey también escribió: “Richard Gadd trabajaba como barman en Hawley Arms Camden. Yo sí lo sabía. Solía vivir en Camden y ya no vivo. El Hawley Arms era un paraíso para beber”. Y añadió: “No soy Martha, no tengo condenas penales. No he estado en Hawley Arms durante diez o doce años. No estoy interesado en ningún aspecto de la vida de Richard Gadd.

Una página X a nombre de Fiona Harvey etiquetó a Richard Gadd y mencionó: “Mis cortinas necesitan colgarse mal”

Los detectives en línea también han desenterrado una página X a nombre de Fiona Harvey que menciona a Gadd. En 2014, la página escribió: “@MrRichardGadd, mis cortinas necesitan colgarse con urgencia”. Hay una línea de cortinas utilizada por Martha Scott en el espectáculo “Baby Reindeer”, según un resumen de Vulture.

Harvey no ha tuiteado en X desde 2016. En 2015, la página de Fiona Harvey X escribió: “Ian, ¿podrías pedirle a Gadd que responda a mis correos electrónicos? Debería estar obligado”. Dijo que lo haría y se olvidó de que necesitaba una reunión urgente.

La mujer no identificada que habló con el Daily Record dijo que teme ser acosada debido a la atención en línea. “Las mujeres genuinas que son acosadas por sus parejas quedarán horrorizadas por esto. Tenemos personas que amenazan con herir a todo tipo de mujeres de todas las formas”, dijo a la publicación.

La mujer le dijo al Daily Record que la gente debe dejar de contactarla y dijo: “Estas personas necesitan tener una vida”, dijo. “Necesitan hacer las tareas del hogar, obtener un título, conseguir un trabajo. Me podrían disparar como a esos parlamentarios a los que les disparan. No estoy suscrito a Netflix, pero estas personas miran en exceso y viven indirectamente tal como lo hicieron con el juicio de Johnny Depp. Eso es una obsesión”.

Añadió, según Daily Record, “Gadd le ha dicho a la gente que no especule, pero sus fans parecen molestar a cualquiera. Ha destruido toda mi semana. Tuve que cancelar varias reuniones”.

Según TODAY, en una historia de Instagram ahora vencida, Gadd pidió a la gente que dejara de especular sobre los diferentes personajes de “Baby Reindeer”, incluida Martha Scott. “Hola a todos, las personas que amo, con las que he trabajado y admiro (incluido Sean Foley) están injustamente atrapadas en especulaciones”, escribió, según TODAY.com. “Por favor, no especuléis sobre quiénes podrían ser las personas de la vida real. Ese no es el objetivo de nuestro programa”.

Esta es la versión original de Heavy.com

