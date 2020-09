Profesora de la Universidad de Boston muere en “horrible” accidente de ascensor: ¿Qué pasó?

Marrie O’Connor, una profesora de la Universidad de Boston, de 38 años, murió el lunes alrededor de las 5:15 p.m. cuando fue aplastada en un accidente de ascensor en su edificio de apartamentos. La policía de Boston dio a conocer la identidad de la víctima el martes y dijo que O’Connor murió de asfixia traumática y dictaminó que su muerte fue accidental, según informó NBC Boston.

Según el Journal of Emergency Medical Services, la asfixia traumática generalmente se produce cuando una persona es aplastada “por un objeto que comprime el pecho o la parte superior del abdomen”.

La muerte de O’Connor también fue confirmada por la Universidad de Boston, donde trabajó como profesora de francés en la Facultad de Artes y Ciencias. Fue descrita como aventurera, una viajera que tenía un “compromiso con la comunidad y el aprendizaje”. Le sobreviven sus padres, su hermano y su cuñada, y “dos gatos que amaba: Artemis y Apolo”, según dijo su padre.

O’Connor murió en lo que los testigos describieron como un accidente “horrible” en el ascensor de su edificio de apartamentos.

La maestra se había mudado al edificio, ubicado en Commonwealth Avenue, en el vecindario Allston de Boston, solo unas semanas antes de su muerte, según dijeron los vecinos. Una de las vecinas de O’Connor, Leanne Scorzino, describió el incidente a NBC Boston: “Fue horrible. No fue un llanto. Ni siquiera puedo describir lo que fue. Salí al pasillo porque realmente pensé que alguien estaba siendo asesinado”.

The University is mourning the loss of Carrie O’Connor, a @BU_CAS lecturer in French. She is remembered for her passion for language, learning, and diversity. https://t.co/YTaoZzfLhY

— Boston University (@BU_Tweets) September 15, 2020